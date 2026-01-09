Conflits, revue de géopolitique
Vidéo – Gaza : la guerre sans fin

9 janvier 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Smoke rises following an Israeli airstrike in Gaza City, Oct. 9, 2023. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua) - Rizek Abdeljawad -//CHINENOUVELLE_1.315/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2310100840

par

Un reportage exclusif à Beyrouth, dans le camp de Chatila. Zone Grise interroge Kassim Hassan, secrétaire général de l’OLP dans le camp. Un entretien pour comprendre les rivalités entre le Hamas et le Fatah. 

Depuis le camp de Chatila, au Liban, Zone Grise interroge Kassim Hassan, secrétaire général de l’OLP dans le camp.

Dans cet entretien, il revient sur la guerre en cours à Gaza, sur les tensions croissantes entre les factions palestiniennes, en particulier entre le Hamas et le Fatah de Yasser Arafat.

Kassim Hassan défend la stratégie diplomatique portée par l’OLP depuis les accords d’Oslo : obtenir un État palestinien reconnu, par la négociation et le droit international.

Une position qui le place en opposition ouverte avec le Hamas, dont l’action repose sur la confrontation armée. Il affirme qu’Israël tire profit de cette division politique et que l’absence d’unité nuit à la cause palestinienne.

Ses propos sont éclairés par les interventions de Tigrane Yégavian, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, qui replace cette guerre navale dans le contexte plus large des tensions régionales, de l’axe de résistance et des recompositions stratégiques autour du Yémen.

Reportage et réalisation : Pierre-Yves Baillet Image et montage : Louis Senterre Cartographie et animation : Adèle Forveille – DATA INFO Présentation et mise en contexte historique : Tigrane Yégavian Émission réalisée avec le soutien d’Orbis Géopolitique

À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.

