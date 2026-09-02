Vidéo – Guerre en Iran, échec américain

Engagés aux côtés d’Israël contre l’Iran, les États-Unis n’ont pas obtenu la décision rapide qu’ils espéraient : la campagne s’enlise.

Supériorité aérienne, précision des frappes, renseignement : l’avantage tactique demeure, mais Téhéran mise sur la durée, la dispersion et la régionalisation du conflit.

Détroit d’Ormuz, bases américaines exposées, fronts multiples : pourquoi le temps long pourrait finir par jouer contre Washington.

Après l’entrée en guerre des États-Unis, l’émission dresse le bilan d’une campagne qui ne se déroule pas comme prévu. La coalition israélo-américaine conserve la maîtrise du ciel et la supériorité technologique, mais elle peine à convertir cet avantage tactique en victoire stratégique. Face à des adversaires qui misaient sur la brièveté de l’affrontement, l’Iran a fait du temps une ressource : dispersion des moyens, décentralisation du commandement, activation des relais régionaux et menace permanente sur les grands détroits.

De la vulnérabilité des bases américaines du Golfe à la capacité iranienne de perturber le trafic à Ormuz et à Bab el-Mandeb, en passant par l’attrition des stocks d’intercepteurs et la montée des coûts économiques, l’émission analyse les raisons pour lesquelles la puissance américaine bute sur un conflit plus long, plus étendu et plus coûteux qu’anticipé.

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