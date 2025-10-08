Vidéo – Histoire de l’armée ukrainienne

De l’indépendance en 1991 jusqu’à l’invasion de 2022, l’armée ukrainienne n’a cessé de se moderniser et de s’adapter à la menace. Revenir sur son histoire permet de comprendre comment elle a pu soutenir le choc de 2022. Entretien avec Adrien Fontanellaz.

À l’indépendance du pays, en 1991, l’armée ukrainienne doit se reconstruire et se repositionner. Puis les attaques de la Russie, à partir de 2014, obligent l’Ukraine à revoir son dispositif militaire et à l’adapter à son nouvel ennemi. C’est cette histoire militaire que retrace Adrien Fontanellaz et, à travers elle, l’histoire récente de l’Ukraine.