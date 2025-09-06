Conflits, revue de géopolitique
6 septembre 2025

Vidéo – Iran : l’idéologie des mollahs

Comment les mollahs ont-ils pu prendre le pouvoir en Iran ? Quelle est leur idéologie et leur vision du monde ? Analyse de Conflits à partir de deux ouvrages récemment parus. 

Jean-Baptiste Noé revient sur la révolution iranienne de 1979 et l’idéologie de Khomeini et de son entourage. Qui a influencé les mollahs, comment ont-ils pris le pouvoir, quelles sont leurs idées ?

Revenir aux sources permet de mieux comprendre l’Iran d’aujourd’hui. L’émission s’appuie sur deux ouvrages publiés par Camille Alexandre, arabophone et perséanophone : Le Régime iranien à livre ouvert et Le Proche-Orient iranien, 1er février 1979, 7 octobre 2023 (Odile Jacob).

À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.
