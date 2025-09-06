Vidéo – Iran : l’idéologie des mollahs

Comment les mollahs ont-ils pu prendre le pouvoir en Iran ? Quelle est leur idéologie et leur vision du monde ? Analyse de Conflits à partir de deux ouvrages récemment parus.

Jean-Baptiste Noé revient sur la révolution iranienne de 1979 et l’idéologie de Khomeini et de son entourage. Qui a influencé les mollahs, comment ont-ils pris le pouvoir, quelles sont leurs idées ?

Revenir aux sources permet de mieux comprendre l’Iran d’aujourd’hui. L’émission s’appuie sur deux ouvrages publiés par Camille Alexandre, arabophone et perséanophone : Le Régime iranien à livre ouvert et Le Proche-Orient iranien, 1er février 1979, 7 octobre 2023 (Odile Jacob).