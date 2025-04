Vidéo – La guerre des taxes

Donald Trump a lancé la guerre des taxes en annonçant une très forte hausse des tarifs douaniers à l’encontre de l’Europe. Les alliés sont bousculés et découvrent la réalité de la guerre économique. Mais les conséquences pour les Américains pourraient être plus lourdes que prévues. Analyse de Jean-Baptiste Noé

Pourquoi Donald Trump a-t-il imposé des taxes douanières massives durant sa présidence ? Quelles étaient ses motivations économiques, stratégiques ou politiques ? Et quelles conséquences ces mesures ont-elles eues sur les États-Unis, l’Europe et le commerce mondial ? Jean-Baptiste Noé, historien, géopoliticien et rédacteur en chef de la revue Conflits, décrypte pour vous la logique derrière cette guerre commerciale lancée par Trump, ses enjeux globaux et ses effets durables sur la scène internationale.