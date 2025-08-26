Conflits, revue de géopolitique
26 août 2025

Vidéo – Liban : les tunnels du Fatah dans la guerre des camps

par

Zone Grise est une série documentaire consacrée aux formes contemporaines de la guerre. Retour au Liban, sur la guerre des tunnels. Un entretien exclusif pour comprendre la stratégie des tunnels, le positionnement du Fatah face à l’Iran et Israël. Un retour sur l’histoire pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 

À travers des entretiens et des reportages immersifs, l’émission donne la parole à ceux qui combattent dans les marges des conflits dit « conventionnels ». Inspirée du concept géopolitique de la « zone grise », la série explore les conflits hybrides et les modes d’action irréguliers qui redessinent les lignes du combat aujourd’hui.

Dans cet épisode, un ancien combattant du Fatah durant la guerre civile libanaise, raconte comment lui et ses camarades ont construit des tunnels sous Beyrouth, pour échapper aux frappes, acheminer des armes ou mener des opérations contre les milices ennemies. Il témoigne de cette guerre souterraine méconnue, des tactiques artisanales, en passant par les formations soviétiques ou chinoises.

Reportage et réalisation : Pierre-Yves Baillet

Image et montage : Louis Senterre

Cartographie et animation : Adèle Forveille – DATA INFO

Présentation et mise en contexte historique : Tigrane Yégavian

Émission réalisée avec le soutien d’Orbis Géopolitique

Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
