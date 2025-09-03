Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique

3 septembre 2025

Vidéo – Tensions au Liban

par

Dans cette vidéo, un imam sunnite de Tripoli expose son point de vue sur les tensions persistantes avec les Alaouites, concentrées notamment dans les quartiers de Bab al-Tabbaneh (à majorité sunnite) et Jabal Mohsen (à majorité alaouite).

Il revient sur les échauffourées survenus lors des récentes élections.Il souligne également que l’arrivée massive de réfugiés alaouites ayant fui après la chute du régime de Bachar al-Assad a intensifié les dynamiques communautaires.
Son témoignage est replacé dans un cadre analytique par le chercheur Tigrane Yegavian, qui attribue l’origine de ces tensions à la guerre civile libanaise. Il souligne également que cette fracture communautaire a été exacerbée par des stratégies d’instrumentalisation de la part de puissances extérieures.
Reportage et réalisation : Pierre-Yves Baillet
Image et montage : Louis Senterre
Cartographie et animation : Adèle Forveille – DATA INFO
Présentation et mise en contexte historique : Tigrane Yégavian
Émission réalisée avec le soutien d’Orbis Géopolitique

Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.
