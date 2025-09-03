Vidéo – Tensions au Liban

Dans cette vidéo, un imam sunnite de Tripoli expose son point de vue sur les tensions persistantes avec les Alaouites, concentrées notamment dans les quartiers de Bab al-Tabbaneh (à majorité sunnite) et Jabal Mohsen (à majorité alaouite).

Il revient sur les échauffourées survenus lors des récentes élections.Il souligne également que l’arrivée massive de réfugiés alaouites ayant fui après la chute du régime de Bachar al-Assad a intensifié les dynamiques communautaires.

Son témoignage est replacé dans un cadre analytique par le chercheur Tigrane Yegavian, qui attribue l’origine de ces tensions à la guerre civile libanaise. Il souligne également que cette fracture communautaire a été exacerbée par des stratégies d’instrumentalisation de la part de puissances extérieures.

Reportage et réalisation : Pierre-Yves Baillet

Image et montage : Louis Senterre

Cartographie et animation : Adèle Forveille – DATA INFO

Présentation et mise en contexte historique : Tigrane Yégavian