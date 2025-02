À Riyad, les Russes et les Américains dessinent un nouvel ordre du monde. Entretien avec Peter Doran

Russie et États-Unis semblent désireux de trouver un accord pour mettre un terme à la guerre d’Ukraine. Donald Trump veut rester dans l’histoire comme celui qui a contribué à édifier la paix. Mais le peut-il vraiment ? Entretien avec Peter Doran.

Peter Doran analyse les relations entre la Russie et l’Europe. Il est senior fellow de la FDD. Propos recueillis par Henrik Werenskiold

Que pensez-vous de la rencontre entre la Russie et les États-Unis qui a eu lieu aujourd’hui à Riyad ?

Tout le monde pensait que cette première réunion allait jeter les bases d’un éventuel accord de paix en Ukraine. Au lieu de cela, la partie russe s’est présentée avec une intention tout à fait différente : normaliser les relations avec les États-Unis et lever les sanctions qui pèsent sur la Russie.

Il s’agit de sujets très différents d’un éventuel accord de paix en Ukraine. Les Russes essaieront-ils d’établir un lien entre ces deux sujets ? Peut-être, mais il est clair que les Russes essaient de prendre le dessus sur Trump à ce stade. Reste à savoir s’il va mordre à l’hameçon.

Les déclarations russes après la réunion indiquent que les États-Unis et la Russie ont convenu de coopérer sur des intérêts géopolitiques communs et ont discuté d’opportunités d’investissements économiques historiques. Qu’en pensez-vous ?

Il est certain que cela vient du côté russe. Les Russes essaient sans aucun doute de donner la meilleure tournure possible à la discussion, ce qui est normal. Je note que les États-Unis ont été beaucoup plus taciturnes et prudents. Mais nous disposons désormais d’un mécanisme de groupe de travail qui résultera de ces discussions.

Ainsi, les diplomates américains et russes de niveau inférieur disposeront d’un cadre dans lequel ils pourront retrousser leurs manches et travailler réellement sur les questions qui doivent être résolues. Mais si le sujet à l’ordre du jour est la normalisation des relations américano-russes et la levée des sanctions sans que Moscou ne prenne de mesures démontrables, alors il s’agit simplement d’un mauvais accord en soi.

La bonne nouvelle, c’est que je ne pense pas que le conseiller à la sécurité nationale Wallace ni le secrétaire d’État Rubio soient enclins à mordre à l’hameçon. Mais en fin de compte, c’est le président Trump qui décidera, et c’est lui qui prendra la décision.

Il est très difficile d’interpréter Trump, mais pensez-vous qu’il acceptera, séduit par ces opportunités d’investissement historiques ?

C’est difficile à dire. N’oublions pas que le président Trump est entré en fonction en déclarant qu’il voulait que l’on se souvienne de lui comme d’un artisan de la paix, tant au Moyen-Orient qu’en Europe. Il est donc certain que faire la paix en Ukraine fait partie de l’héritage qu’il s’est fixé pour ce second mandat. Cela dit, il y a une différence entre une bonne et une mauvaise paix.

Le président Trump a souvent attaqué les présidents Obama et Biden pour leur faiblesse à l’égard de la Russie, arguant que cette faiblesse avait favorisé l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. S’il conclut un mauvais accord – un accord faible -, il invitera la Russie à se montrer plus agressive, et non moins. Mais c’est au président Trump de prendre cette décision.

J’aimerais également ajouter que le président Trump a un style de négociation très évident. Lorsqu’il souhaite conclure un accord, il se montre très amical, ouvert et encourageant. Mais dès qu’il se rend compte que quelqu’un n’est pas de bonne foi – ou pire, a rompu sa confiance -, le président Trump peut changer de cap en un clin d’œil.

Et je m’attends en fait à ce que les Russes révèlent leur duplicité à Trump à un moment ou à un autre de ce processus de négociation. Le président Zelensky a déjà averti le président Trump que l’on ne peut pas faire confiance à Poutine, et ce pour de bonnes raisons. Maintenant, le président Trump doit se demander qui a raison ici : Vladimir Poutine, qui dit vouloir la paix, ou le président Zelensky, qui affirme qu’on ne peut pas faire confiance à Poutine.

D’un point de vue européen, la réunion de Riyad rappelle la conférence de Yalta, où l’Union soviétique, les Britanniques et les États-Unis ont décidé de l’avenir géopolitique du continent européen, mais cette fois sans les Britanniques. Si les États-Unis cèdent aux exigences russes sans rien obtenir en retour, nombreux sont ceux qui affirment qu’ils perdront toute crédibilité en tant que partenaire de sécurité fiable pour l’Europe. Que pensez-vous de cet argument ?

Je serais très prudent face à de tels arguments. D’une part, nous ne connaissons pas encore les contours d’un éventuel accord de paix. Il ne s’agit donc que de spéculations après une réunion de quatre heures et demie à Riyad, qui semble avoir été plus une discussion de mise sur la table qu’autre chose. Cela dit, le président Zelensky a fixé deux lignes rouges strictes.

L’une d’entre elles est qu’il n’y a pas d’accord sur l’Ukraine sans l’Ukraine – une référence claire à Yalta et aux erreurs du passé.

Deuxièmement, tout accord de paix ne doit pas donner à la Russie l’occasion de réoutiller, de réarmer et de rééquiper son armée pour attaquer à nouveau dans deux à quatre ans, ce qui est tout à fait possible si l’on en croit les récentes estimations des services de renseignement – dont la plus récente a été divulguée par l’agence de renseignement danoise, je crois, en ce qui concerne les capacités de la Russie.

Le président Zelensky a donc clairement tracé deux lignes rouges dans le processus de négociation sur lesquelles il ne cédera pas, et il a raison de le faire. Quoi qu’il en soit, les États-Unis chercheront certainement à envoyer des troupes européennes sur le terrain en Ukraine dans le cadre d’un accord de paix. Le président Trump a déclaré qu’il n’y aurait pas de troupes américaines sur le terrain, mais qu’il souhaitait que des troupes européennes y soient déployées. Cela semble être une composante majeure de tout accord final.

Et je peux vous dire que de nombreux Américains ont été encouragés de voir le Royaume-Uni se manifester et dire qu’il était prêt à déployer certaines de ses troupes. Je pense donc que nous verrons une coalition de volontaires envoyer des troupes en Ukraine, mais je ne pense pas qu’il s’agira d’un effort paneuropéen.

Toutes les administrations américaines ont poussé l’Europe à se ressaisir en matière de défense, mais les Européens n’ont jamais été en mesure de le faire. La guerre en Ukraine les a rendus très sérieux en matière de défense. Cette guerre a-t-elle réellement abouti à ce que les États-Unis tentent de réaliser depuis des décennies ?

Voici le problème. Il faudra à l’Europe au moins dix ans – et je dis cela avec précaution – pour construire sa base industrielle de défense au point de pouvoir produire le niveau d’équipement et d’armement nécessaires pour dissuader efficacement la Russie. L’Europe peut augmenter ses dépenses de défense autant qu’elle le souhaite, mais tant qu’elle n’aura pas construit sa base industrielle, elle ne disposera pas de la capacité militaire nécessaire pour dissuader efficacement la Russie.

Dans l’intervalle, l’option la plus immédiate pour l’Europe est d’acheter des équipements militaires américains sur étagère. Les États-Unis seront donc probablement le principal fournisseur militaire de l’Europe au cours de la prochaine décennie, à mesure que l’Europe développera sa propre capacité industrielle en matière de défense. De nombreuses personnalités publiques appellent l’Europe à dépenser davantage pour la défense, ce qui est une bonne chose.

Mais tant qu’ils ne construisent pas d’usines, n’étendent pas leurs lignes de production et ne créent pas de nouvelles capacités, ces armes ne peuvent pas être produites du jour au lendemain. Il faut au moins cinq ans, voire dix ans, pour les mettre au point. L’Europe a toujours été très lente en matière d’acquisition de matériel de défense. Je ne suis donc pas optimiste quant à ses perspectives à court terme, mais je suis certain qu’elle parviendra à s’en sortir à moyen ou long terme.

Que pensez-vous de l’argument du compromis de sécurité avec la Chine ? Plus les États-Unis enverront d’équipements militaires en Europe, moins ils pourront dissuader la Chine dans le Pacifique, qui est leur principale préoccupation géopolitique.

Les opinions divergent au sein de la droite américaine quant à la définition des priorités. Une école de pensée affirme que l’accent doit être mis sur la région indo-pacifique, en se préparant à une guerre potentielle avec la Chine au sujet de Taïwan. D’autres, comme moi, estiment que les États-Unis peuvent soutenir la sécurité européenne tout en se préparant à contrer la Chine.

Il s’agit d’un débat en cours où des voix fortes s’élèvent de part et d’autre, mais où il n’y a pas encore de consensus. Lorsque le secrétaire à la défense, M. Hegseth, s’est rendu à Bruxelles la semaine dernière pour participer aux négociations de l’OTAN, il a insisté sur la nécessité de donner la priorité à la région indo-pacifique. Il n’avait pas tort, mais donner la priorité à une région ne doit pas signifier en abandonner une autre.

En ce qui concerne la situation militaire en Ukraine, l’avancée russe semble s’être considérablement ralentie au cours du mois dernier. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle ?

Les deux parties manquent de main-d’œuvre et d’équipement. Les pertes des deux côtés ont été catastrophiques : des générations entières de jeunes hommes, tant russes qu’ukrainiens, ont été perdues dans cette guerre. La décision de la Russie de faire appel à des soldats nord-coréens pour renforcer ses forces l’été dernier en est la preuve.

Ainsi, si les conditions sont réunies, Poutine pourrait être incité à cesser les combats. Cependant, le président Trump suppose que Vladimir Poutine est aussi préoccupé par les pertes humaines en Ukraine que le président Zelensky – ou que le président Trump lui-même. Si cette hypothèse est erronée, alors M. Trump se trompe sur M. Poutine. À cet égard, je pense que Trump découvrira bientôt que Poutine demandera tout et n’offrira rien, et ce n’est qu’à ce moment-là que le véritable processus d’âpres négociations commencera.

Toutefois, le président Trump a clairement déclaré qu’il souhaitait que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible dans le cadre de son héritage en tant que président, de sorte que la période à venir constituera un test important pour lui. Je pense néanmoins que nous parviendrons à un accord dans les prochains mois. Mais tant que nous ne connaîtrons pas les contours de cet accord potentiel, il est trop tôt pour déterminer s’il sera bon ou mauvais.