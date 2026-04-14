Algérie : un double attentat-suicide lundi pendant la visite du pape

Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d’Alger, pendant la visite historique du pape Léon XIV en Algérie.

Les autorités algériennes n’ont pas communiqué sur ces faits, tandis que l’Union africaine a publié puis retiré un communiqué de condamnation.

Des images authentifiées par l’AFP montrent deux corps dans la ville de Blida, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude les circonstances de leur mort.

Source informée à l’AFP et images authentifiées

Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d’Alger où le pape Léon XIV effectuait une visite, selon une source occidentale informée du dossier à l’AFP mardi et d’après des images authentifiées par l’agence.

« D’une manière absolument catégorique, c’est attesté par des témoins, il y a eu deux incidents de sécurité hier après-midi à Blida, incidents à caractère terroriste », a déclaré cette source à l’AFP. « Deux kamikazes se sont fait sauter et sont morts », a-t-elle précisé, ajoutant que le bilan était pour l’heure inconnu.

Des images authentifiées mardi par l’AFP montrent deux corps dans la ville algérienne de Blida. De son côté, l’Union africaine (UA) a évoqué un double attentat avant de retirer son communiqué, car « basé sur des informations non corroborées par des sources officielles », a expliqué un porte-parole de l’UA à l’AFP. Les médias locaux et les autorités algériennes n’ont pas communiqué à ce stade sur ces faits.

La source occidentale a évoqué un possible troisième incident sécuritaire « près du stade de Blida mais il n’a pas été confirmé à ce stade ».

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Deux corps au carrefour de la rue Palestine

Sur les images authentifiées par l’AFP, deux cadavres déchiquetés gisent au milieu de la chaussée, au croisement de la rue Palestine et du boulevard Mohamed Boudiaf, dans la ville de Blida, à une quarantaine de kilomètres au sud d’Alger, selon des images largement relayées sur les réseaux sociaux.

Sur ces vidéos, plusieurs personnes se rassemblent autour des corps, tandis que des passants les recouvrent à l’aide de draps, sous une pluie légère. Les dépouilles apparaissent fortement mutilées, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude les circonstances de leur mort. D’après les éléments visibles sur ces images, la scène se situe à proximité de plusieurs commerces et d’un commissariat.

Les vidéos ont été diffusées quelques heures après l’arrivée à Alger du pape Léon XIV, en visite historique dans le pays. Léon XIV a entamé lundi sa première tournée africaine en Algérie, où il a exhorté les autorités à « ne pas craindre » la participation populaire à la vie politique et économique et à promouvoir « une société civile vivante, dynamique et libre ». Il est attendu mardi à Annaba (est), ancienne Hippone, dont Saint Augustin fut l’évêque.

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Le premier attentat-suicide depuis 2020

Le dernier attentat-suicide recensé en Algérie remontait à février 2020, contre une base de l’armée dans le sud du pays, tuant un militaire algérien près de la frontière avec le Mali. Le groupe État islamique (EI) avait alors revendiqué l’attaque.

Mardi matin, l’Union africaine a publié un communiqué sur son site internet et les réseaux sociaux condamnant « avec la plus grande fermeté le double attentat survenu le 13 avril 2026 à Blida », avant de retirer le texte, a constaté l’AFP. Dans une déclaration écrite à l’AFP, le porte-parole du président de la Commission de l’UA, Nuur Mohamud Sheekh, a souhaité « retirer formellement le communiqué de presse publié plus tôt, relatif à un supposé incident terroriste en Algérie », soulignant que « cette information n’a pas été corroborée par des sources officielles ».

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