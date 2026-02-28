Conflits, revue de géopolitique
Ali Khamenei tué lors d’une frappe ?

28 février 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Le Guide suprême, l'ayatollah Khamenei, lors d'une réunion avec l'armée, le 8 février 2020 (c) Sipa Auteurs : /AP/SIPA, Numéro de reportage : AP22426725_000002

Escalade en Iran, Lu à l'étranger

Les grands journaux israéliens annoncent la mort d’Ali Khamenei et de plusieurs dirigeants israéliens, qui auraient été tués lors d’une première frappe. 

Voici ce qu’écrit le journal Yedioth, qui est l’un des trois principaux journaux israéliens, avec Maariv et Haaretz.

Khamenei tué lors d’une première frappe contre l’Iran, selon des responsables israéliens.

Selon les évaluations des services de sécurité israéliens, Khamenei figurait parmi plusieurs hauts dirigeants iraniens visés par des frappes coordonnées menées à plusieurs endroits où ils s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée.

Les responsables israéliens ont fait preuve samedi d’un optimisme prudent quant à la possibilité que Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khameneia été tué dans un attaque surprise de grande envergure contre l’Iranqui a débuté tôt samedi matin dans le cadre de l’opération Roaring Lion.

Selon les évaluations des services de sécurité israéliens, Khamenei figurait parmi plusieurs hauts dirigeants iraniens visés par des frappes coordonnées menées à plusieurs endroits où ils s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée.

Outre Khamenei, les évaluations israéliennes indiquent que parmi les personnes qui auraient été visées figurent Mohammad Pakpour, commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, le ministre iranien de la Défense, le chef des renseignements militaires iraniens et le chef d’état-major des forces armées iraniennes.

Les responsables israéliens ont déclaré qu’il semblait de plus en plus probable que l’opération ait réussi à éliminer des personnalités clés, mais ont souligné qu’il n’y avait toujours pas de confirmation définitive concernant le sort des personnes visées. « Les frappes ont été menées sur plusieurs sites où ils s’étaient réunis dans la matinée », ont déclaré des sources israéliennes.

Source

Khamenei et plusieurs hauts dirigeants ont bien été visés. Les heures qui viennent diront s’ils ont été effectivement éliminés.

Reuters confirme la mort de deux dignitaires iraniens :

Le ministre iranien de la Défense et le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique tués dans des attaques israéliennes, selon des sources citées par Reuters

Selon Haaretz, Ali Khamenei est injoignable. Israël enquête pour savoir s’il est blessé, mort ou vivant.

