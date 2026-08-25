Arabie saoudite : la puissance de seuil, entre rails, pipelines et alliances

Reçu à Paris les 23 et 24 août 2026 pour la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien, Mohammed ben Salmane n’y vient pas en simple visiteur.

Il porte un royaume qui a cessé de consommer la garantie américaine pour en négocier lui-même les termes — un pipeline, un projet ferroviaire et un pacte de défense qui ne doit plus rien à Washington.

Pour Paris, la question n’est plus de savoir si ce partenariat compte, mais comment s’y inscrire avant que d’autres n’en fixent les termes.

Reçu à Paris les 23 et 24 août 2026 pour la première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien, le prince Mohammed ben Salmane n’y vient pas en simple visiteur. Il y vient porteur d’un royaume qui a cessé de consommer la garantie américaine pour en négocier lui-même les termes. Ce repositionnement se lit dans deux infrastructures concrètes, un pipeline et un projet ferroviaire, mais aussi, désormais, dans un pacte de défense qui ne doit plus rien à Washington. Pour Paris, la question n’est plus de savoir si ce partenariat compte, mais comment s’y inscrire avant que d’autres n’en fixent les termes.

Une puissance de seuil, non une puissance dominante

L’Arabie saoudite ne domine aucun des dossiers qui structurent aujourd’hui le Moyen-Orient. Elle ne dicte ni le rythme des négociations sur le nucléaire iranien, ni les arbitrages israéliens sur le Liban et Gaza, ni le calendrier américain dans la région. Mais aucun de ces dossiers ne peut se refermer sans elle. C’est cette asymétrie qui définit sa position actuelle : une centralité qui ne repose pas sur la capacité à trancher, mais sur celle de rendre tout arbitrage incomplet en son absence. Riyad cultive cette position avec méthode, refusant de se laisser enfermer dans un camp. Ce n’est pas de l’indécision, c’est une doctrine, dont la légitimité interne du prince héritier, adossée à la promesse d’une transformation économique sans précédent, rend le maintien d’autant plus impératif.

« Une centralité qui ne repose pas sur la capacité à trancher, mais sur celle de rendre tout arbitrage incomplet en son absence. »

Du parapluie américain au maillage sunnite

Cette doctrine a désormais un socle militaire propre. Le 17 septembre 2025, Riyad a signé avec Islamabad un Accord stratégique de défense mutuelle, faisant du Pakistan, seule puissance nucléaire du monde musulman, le garant ultime de la sécurité saoudienne : toute agression contre l’un des deux pays y est traitée comme une agression contre les deux, le nucléaire pakistanais, largement financé par Riyad depuis les années 1980, en constituant la clé de voûte assumée. Le 7 août 2026, cet arrangement bilatéral s’est mué en architecture trilatérale avec la signature, à La Mecque, d’un pacte associant la Turquie, membre de l’Otan.

L’accord étend le même principe de défense collective aux trois signataires, sans viser nommément l’Iran, mais en composant, de fait, un triangle sunnite où se combinent dissuasion nucléaire pakistanaise, puissance conventionnelle turque et centralité financière et religieuse saoudienne. Pour Riyad, l’enjeu n’est pas de rompre avec Washington, mais de ne plus dépendre d’un seul protecteur : la garantie américaine devient une option parmi d’autres. C’est cette diversification, plus que la guerre elle-même, qui redéfinit la marge de manœuvre saoudienne à l’égard de tous ses partenaires, y compris européens.

« Pour Riyad, l’enjeu n’est pas de rompre avec Washington : la garantie américaine devient une option parmi d’autres. »

Repères

Date Étape 17 septembre 2025 Accord stratégique de défense mutuelle Arabie saoudite-Pakistan Mars 2026 L’oléoduc Est-Ouest atteint son plein régime (7 millions de barils/jour) 9 juin 2026 Protocole saoudo-turc pour ressusciter le chemin de fer du Hedjaz 7 août 2026 Pacte de La Mecque : architecture trilatérale avec la Turquie 23-24 août 2026 Première réunion du Conseil de partenariat stratégique franco-saoudien, à Paris

Deux infrastructures, une même doctrine

Cette autonomie stratégique trouve son prolongement matériel dans deux chantiers d’infrastructure que tout oppose. Le premier est un pipeline entièrement souverain. L’oléoduc Est-Ouest, qui relie les champs d’Abqaiq à la façade rouge de Yanbu sur plus de 1 200 kilomètres, tourne depuis mars 2026 à son plein régime de 7 millions de barils par jour, et Riyad explore depuis juillet une extension de capacité de 1 à 2 millions de barils supplémentaires. Cette infrastructure ne dépend d’aucun partenaire ni d’aucun arbitrage régional : une souveraineté à l’état pur, coulée dans l’acier.

Le second chantier procède d’une logique inverse. Le 9 juin 2026, l’Arabie saoudite et la Turquie ont signé un protocole pour ressusciter le Hedjaz, avec un tracé transitant par Aqaba, Amman, Damas et Alep vers l’Europe, qu’Ankara présente ouvertement comme un contrepoids à l’India-Middle East-Europe Economic Corridor, lequel fait d’Israël la charnière obligée entre le Golfe et l’Europe.

Un pipeline que l’on possède entièrement et un rail que l’on construit à plusieurs : la première infrastructure fixe une solidité opposable, la seconde une réversibilité stratégique, exactement comme le pacte de La Mecque conjugue engagement collectif et souveraineté nucléaire déléguée. Vision 2030 exige cette même prévisibilité que l’économie pétrolière n’exigeait pas : révolutionnaire à l’intérieur, prudent à l’extérieur, le projet MBS reste tenté d’exporter sa révolution logistique et sécuritaire au-delà de ses frontières.

« Un pipeline que l’on possède entièrement et un rail que l’on construit à plusieurs : solidité opposable d’un côté, réversibilité stratégique de l’autre. »

La France et le Royaume

C’est dans cet espace, entre solidité pétrolière, réversibilité ferroviaire et autonomie militaire nouvellement acquise, que la France doit situer son offre, faute de quoi elle restera un partenaire commercial parmi d’autres, convoqué pour les grands sommets mais absent des arbitrages structurants. Le Conseil de partenariat stratégique, dont la première réunion se tient le 24 août, offre un cadre : il ne produira un effet durable que si le Parlement s’en saisit comme d’un outil de politique étrangère et non comme d’une chronique diplomatique à commenter après coup.

Il faudrait instituer un suivi parlementaire permanent du partenariat stratégique franco-saoudien, sous la forme d’un rapport annuel remis aux commissions des affaires étrangères et de la défense, assorti d’un droit d’audition des acteurs industriels engagés dans le Royaume. Le Royaume n’a plus besoin d’un protecteur supplémentaire ; il a besoin d’un partenaire capable de comprendre cette architecture émergente et d’y trouver une place utile, avec une neutralité que ni Washington ni Ankara ne peuvent revendiquer.

L’intérêt français dans cette relation dépasse la seule diplomatie commerciale. Le Royaume constitue un point d’ancrage énergétique pour diversifier les approvisionnements européens, un partenaire d’investissement de premier plan et un allié régional. Rester spectatrice de cette recomposition reviendrait, pour la France, à renoncer à une centralité qu’elle peut encore construire.

Rien ne garantit que le pari saoudien réussisse : il suppose une autorité effective sur des terrains, du Yémen à la Syrie, où l’écart entre ambition et capacité reste net. Mais le sens de la visite du 24 août n’est pas là : il est dans la démonstration que l’Arabie saoudite a cessé d’attendre un ordre régional pour s’y adapter, et s’emploie, par ses infrastructures comme par ses alliances, à le rendre impossible à écrire sans elle. Pour la France, l’enjeu du Conseil de partenariat stratégique n’est donc pas d’accompagner cette centralité de loin, mais de s’y inscrire pendant qu’elle se construit encore.

« L’Arabie saoudite a cessé d’attendre un ordre régional pour s’y adapter : elle s’emploie à le rendre impossible à écrire sans elle. »

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