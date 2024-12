Aventuriers, pèlerins, puritains : les mythes fondateurs de l’Amérique. Entretien avec Agnès Delahaye

Agnès Delahaye revient aux sources des mythes fondateurs de l’Amérique. Son dernier ouvrage est organisé selon les trois moments fondateurs du peuplement que sont Jamestown, Plymouth, et les puritains de la baie du Massachusetts. Au plus près de l’expérience de ces premiers settlers, on comprend comment et pourquoi ils sont devenus des mythes, au sein d’un récit colonial digne des valeurs de la République et de la nation.

En plongeant dans l’univers des premiers settlers anglais, Agnès Delahaye souhaite revenir aux sources des mythes fondateurs de l’Amérique, dont la réalité est plus complexe et plus nuancée que ce qu’en a retenu l’historiographie américaine et européenne. Son dernier ouvrage est organisé selon les trois moments fondateurs du peuplement que sont Jamestown, avec John Smith, aventurier au service de la couronne britannique, Plymouth, avec les pèlerins du Mayflower, guidés par William Bradford et Edward Winslow, et les puritains de la baie du Massachusetts. Au plus près de l’expérience de ces premiers settlers, on comprend comment et pourquoi ils sont devenus des mythes, au sein d’un récit colonial digne des valeurs de la République et de la nation.

P. de R. : Pourriez-vous nous expliquer brièvement les trois grandes étapes de la colonisation anglaise que vous explorez dans votre ouvrage ?

A. D. : Mon livre cherche à mettre en lumière une période clé de la colonisation anglaise qui reste souvent méconnue, en particulier du public français : les cinquante premières années de leur implantation en Amérique du Nord. Ces décennies sont fondatrices, car elles permettent de comprendre comment les Anglais ont élaboré des stratégies de colonisation qui allaient influencer leur empire pour des siècles.

Cette histoire peut être découpée en trois grandes étapes. La première débute avec la compagnie de Virginie et la fondation de Jamestown en 1607. C’était un projet essentiellement commercial, marqué par des conditions de vie très dures, des erreurs stratégiques et une dépendance quasi totale à l’égard des autochtones pour leur survie. Sur les premiers colons, 80 % mourront dans les premières années. Ce n’est qu’avec la découverte et l’exploitation du tabac que la colonie commence à devenir rentable.

La deuxième étape, en 1620, est celle des Pèlerins, qui s’installent dans la baie de Plymouth. Contrairement aux colons de Jamestown, les Pèlerins ont des aspirations communautaires et religieuses très fortes. Ils recherchent l’autonomie, à la fois politique et financière, et leur organisation repose sur des principes d’autogouvernance. C’est aussi la période où ils apprennent, souvent à tâtons, à interagir avec les populations autochtones et à tirer parti des ressources locales.

Enfin, la troisième étape est celle de la compagnie de la baie du Massachusetts dans les années 1630. Ici, on observe une véritable évolution : les terres américaines ne sont plus seulement des territoires d’exploitation. Elles deviennent un capital à long terme, intégré à un projet entrepreneurial où les colons eux-mêmes sont actionnaires. Ce modèle d’autonomie financière et d’implantation durable incarne vraiment la spécificité de la colonisation anglaise.

P. de R. : En quoi se distingue-t-il des autres formes de colonisation ?

A. D. : La spécificité de la colonisation anglaise réside dans ce qu’on appelle les colonies de peuplement. Contrairement aux modèles espagnol ou français, qui étaient principalement orientés vers l’extraction des richesses locales, les Anglais ont misé sur l’installation de communautés entières, souvent organisées autour de familles. Ce modèle repose sur une transformation physique et sociale des territoires colonisés pour en faire des prolongements de leur société d’origine.

Cette approche est unique et se reflète même dans le vocabulaire. Par exemple, le mot anglais settler n’a pas d’équivalent exact en français ou en espagnol, car cette notion d’implantation durable, souvent familiale, est propre au modèle britannique. On retrouve ce type de colonisation non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans ces régions, les Anglais n’étaient pas simplement là pour exploiter des ressources : ils cherchaient à s’approprier les terres et à les transformer en un territoire qui serait véritablement le leur.

P. de R. : Votre ouvrage semble aussi dépasser la lecture strictement religieuse de cette période.

A. D. : L’histoire de la colonisation anglaise a effectivement souvent été abordée sous un prisme religieux, notamment en ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre. On a beaucoup insisté sur la quête de liberté spirituelle des Pèlerins ou sur l’influence du radicalisme puritain. Si cet aspect est indéniable, il ne suffit pas à expliquer l’ensemble des dynamiques en jeu.

Ce que j’ai voulu montrer, c’est que ces entreprises coloniales s’inscrivent dans un contexte de rivalité géopolitique beaucoup plus large. Les Anglais de l’époque étaient en compétition avec les Espagnols, les Français et les Hollandais, non seulement sur le plan militaire, mais aussi économique et politique. Par exemple, la colonisation anglaise ne visait pas seulement à établir des colonies : il s’agissait de démontrer leur supériorité technique, économique et culturelle face aux autres puissances européennes.

Les écrits de John Smith, par exemple, sont révélateurs. Il n’était pas seulement un aventurier ou un explorateur. Ses travaux montrent qu’il avait une vision stratégique et théorique de la colonisation, dans laquelle la survie économique et l’organisation communautaire étaient centrales. Cette lecture économique et géopolitique de la colonisation anglaise me semblait essentielle à réintroduire dans le débat.

P. de R. : Quels types de sources avez-vous utilisées pour mener ces recherches ?

A. D. : J’ai eu la chance de travailler à partir de sources extrêmement variées, allant des journaux personnels aux correspondances officielles. Les œuvres complètes de John Smith, par exemple, sont une ressource essentielle. Elles permettent de comprendre non seulement son rôle dans les premières colonies, mais aussi sa vision à long terme de ce que pourrait être un empire britannique.

Pour la Nouvelle-Angleterre, les écrits de William Bradford, comme Of Plymouth Plantation, et ceux de Edward Winslow, publiés à Londres dès l’implantation, sont également fondamentaux. Ce sont des récits très riches, car ils mêlent à la fois des éléments personnels, spirituels et pratiques sur la manière dont les colons se sont organisés.

Enfin, j’ai exploré les collections de la British Library pour recenser et comprendre la littérature promotionnelle de la période. Ces documents, parfois peu étudiés, incluent des manuscrits et des rapports destinés aux investisseurs. Ils montrent à quel point la colonisation était aussi une entreprise financière, où il fallait convaincre des partenaires économiques tout en minimisant les risques apparents.

P. de R. : Les motivations des colons variaient-elles beaucoup selon les périodes et les groupes ?

A. D. : Oui, et c’est d’ailleurs ce qui rend cette période si fascinante. Les premières vagues de colons, comme à Jamestown, étaient composées d’hommes jeunes, souvent issus de milieux modestes, qui voyaient dans la colonisation une opportunité d’enrichissement rapide. Malheureusement, beaucoup d’entre eux sont morts en raison des mauvaises conditions de vie et de l’absence d’une stratégie d’installation adaptée.

Les Pèlerins, en revanche, avaient des motivations très différentes. Ils fuyaient un environnement hostile en Europe, notamment les Pays-Bas, où ils avaient vécu pendant une dizaine d’années. Ils aspiraient à retrouver un mode de vie agricole et à préserver leurs traditions religieuses, qu’ils estimaient menacées. Leur installation à Plymouth était autant une quête de liberté qu’une tentative de recréer un idéal communautaire au service de l’empire.

Avec la compagnie de la baie du Massachusetts, on voit encore une autre dynamique. Ces colons, souvent issus de la classe moyenne ou de la petite bourgeoisie anglaise, avaient une vision beaucoup plus pragmatique. Ils cherchaient à créer une société prospère et stable, où la propriété et le travail collectif étaient valorisés.

P. de R.: C’est le cas par exemple de John Winthrop ?

A. D.: Tout à fait. Issu de la petite noblesse terrienne, ou gentry, il appartenait à une classe intermédiaire, respectée mais économiquement fragile. Sa famille avait acquis son statut grâce à l’achat de terres confisquées à l’Église sous Henri VIII, mais ce patrimoine, bien que symboliquement important, ne suffisait pas à garantir leur prospérité à long terme. Il travaillait donc comme avocat et administrateur de biens, un rôle qui le confrontait constamment aux contraintes d’un système où la primogéniture – la transmission des biens au fils aîné – limitait les opportunités pour les autres membres de la famille. Ce système, profondément ancré dans la société anglaise, était pour lui une source de frustration, car il voyait ses fils cadets condamnés à des carrières subalternes.

Un épisode marquant de sa vie fut l’échec de son fils cadet, Henry Winthrop, à la Barbade. Ce dernier, engagé dans une tentative risquée de cultiver du tabac à l’aide d’esclaves, avait non seulement échoué économiquement, mais aussi terni la réputation familiale en s’associant à des factions politiques locales perdantes. Ces déceptions personnelles se combinaient par ailleurs à une aspiration religieuse profonde. Winthrop était un puritain convaincu, persuadé que l’Église anglicane était corrompue et incapable de réformer ses pratiques. Il voyait dans la colonisation en Amérique l’opportunité de bâtir une société pieuse, fondée sur des principes divins et une vie communautaire harmonieuse. Ce choix, loin d’être une fuite, était le fruit d’un calcul stratégique et idéologique, dans lequel il voyait une chance unique de redéfinir son avenir et celui de sa famille.

P. de R. : Vous avez mentionné les récits fondateurs. Comment se sont-ils construits et pourquoi sont-ils si importants ?

A. D. : Les récits fondateurs jouent un rôle essentiel dans la manière dont une société construit son identité. Aux États-Unis, des figures comme John Smith ou les Pèlerins ont été transformées en symboles, souvent bien après les faits.

Ce qui est intéressant, dans le mythe de John Smith, c’est qu’il a été renforcé au XVIIIe siècle, bien après les événements de sa propre vie, notamment autour de l’histoire de sa rencontre avec Pocahontas. John Smith a été utilisé pour incarner l’esprit de conquête et de courage des premiers colons. Il est devenu un symbole de l’homme audacieux, indépendant, et déterminé, des traits que l’on voulait associer aux origines de la nation américaine. La manière dont Smith a été réévalué dans l’imaginaire national américain montre comment, au-delà de la réalité historique, les récits fondateurs sont façonnés pour soutenir une vision particulière du passé et légitimer un projet collectif.

Prenons aussi le Plymouth Rock. Ce rocher, censé être le premier endroit où les Pèlerins ont posé le pied, est devenu un lieu de mémoire au XVIIIe siècle. Mais cette sacralisation a surtout servi à légitimer les élites locales de Nouvelle-Angleterre, qui cherchaient à se positionner comme les « vrais » fondateurs des États-Unis. La Nouvelle-Angleterre, en particulier, s’est toujours voulue plus « américaine » que les autres régions, en raison de son histoire et de son héritage moral et spirituel. Ce récit, largement construit au XIXe siècle, a permis à cette région de se poser comme le berceau de l’Amérique moderne.

P. de R. : Quelle est la relation de Donald Trump avec ces récits fondateurs ?

A. D. : Donald Trump représente une rupture nette dans l’utilisation des récits historiques. Contrairement à ses prédécesseurs, républicains ou démocrates, qui cherchaient souvent à invoquer l’histoire pour fédérer, Trump a utilisé le passé comme une arme politique pour polariser, en reprenant par exemple les symboles et les discours confédérés.

Prenez la « Commission 1776 », par exemple. Lancée en réponse au projet 1619 du New York Times, qui met en lumière l’héritage de l’esclavage, cette initiative vise à glorifier une version très simplifiée et héroïque de l’histoire américaine : celle de la libération du joug britannique. C’est une stratégie qui répond aux revendications identitaires d’une partie de l’électorat conservateur, mais qui efface volontairement des pans entiers de l’histoire, en particulier la période de la colonisation britannique.

Le concept d’Early America reflète une évolution importante dans l’historiographie, pour parler de l’avant 1776. Il s’éloigne des termes traditionnels comme colonial ou « pré-révolutionnaire » pour intégrer des récits plus larges : les interactions avec les populations autochtones, la traite des esclaves et les dynamiques transatlantiques. Cette approche met en lumière la pluralité des expériences et les contributions de groupes souvent marginalisés. C’est dans cette approche que s’inscrit l’histoire de la colonie de peuplement britannique. Trump, en revanche, a privilégié une vision nationaliste simplifiée, centrée sur 1776 comme point de départ de l’histoire américaine.

P. de R. : Que retenez-vous de ces récits historiques et de leur influence aujourd’hui ?

A. D. : Ces récits montrent que l’histoire est une matière vivante, qui évolue au fil des besoins d’une société. Aux États-Unis, les récits fondateurs sont à la fois des outils d’unité et des sources de conflit. Ils rappellent que la mémoire collective est toujours en construction et que les silences ou omissions sont aussi importants que ce qui est raconté. Avec mon livre, j’espère montrer la richesse et la complexité de ces récits. En les comprenant mieux, on peut mieux appréhender les tensions actuelles et, peut-être, imaginer des façons plus constructives de raconter notre histoire commune.