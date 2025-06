Ukraine : des négociations dans l’impasse

Donald Trump avait promis une paix en 24 heures. Plus de six mois plus tard, les négociations sont dans l’impasse. La Russie tient toujours le territorie ukrainien, démontrant que celui qui tient le territoire tient la diplomatique.

L’analyse de Francesco D’Arrigo.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a débuté en février 2022, n’est pas un conflit en soi, mais une phase de la stratégie de Moscou visant à réaffirmer sa domination impériale, comme l’a expliqué le président Vladimir Poutine dans son discours du 21 février 2022, dans lequel il a justifié “l’opération militaire spéciale” comme une défense de “l’unité historique de la Russie« .

La vision du président Poutine, exposée dans son essai Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens (en russe Об историческом единстве русских и украинцев ) publié le 12 juillet 2021 et figurant sur la liste des ouvrages que tous les membres des forces armées russes sont tenus d’étudier, est axée sur la réintégration de l’Ukraine et du Belarus dans une sphère dominée par les Russes, se concentre sur la réintégration de l’Ukraine et de la Biélorussie dans une sphère dominée par la Russie, un concept enraciné dans l’idéologie du Russkij mir.

Une vision mondiale

Dans cet essai, le président Poutine affirme que les Russes et les Ukrainiens, ainsi que les Biélorusses, forment un seul et même peuple appartenant à ce que l’on a appelé historiquement la « nation russe trine« . Pour étayer sa révision historique et géopolitique, le chef du Kremlin arrive à la conclusion que les Russes et les Ukrainiens partagent un héritage et un destin communs et nie l’existence de l’Ukraine en tant que nation indépendante. À présent, il devrait être clair pour tout le monde que “l’opération militaire spéciale » en cours depuis trois ans, selon le président Poutine, ne verra pas sa fin définitive avec la simple conquête de territoires dans la région ukrainienne du Donbass, qui compte à ce jour plus de 7 millions de personnes déplacées, mais avec une annexion et une soumission claires et déclarées de l’ensemble de l’Ukraine.

Un objectif stratégique rendu explicite dans le discours du président Poutine lors de la conférence sur la sécurité de Munich en 2007, dans lequel il a rejeté l’architecture de sécurité européenne de l’après-guerre froide. Une interprétation de l’histoire et l’énonciation d’une position de la Fédération de Russie que les dirigeants occidentaux ont sous-estimée, ne comprenant pas que cette intervention diffusée dans le monde entier équivalait à une véritable déclaration de guerre à l’Occident. Une position réitérée en février 2022, lorsqu’elle a ordonné à l’OTAN de se retirer à l’intérieur de ses frontières d’avant 1997.

La diplomatie de paix de l’administration Trump

La recherche par l’administration Trump d’une « paix en 24 heures » qui dissimulait une capitulation inacceptable de l’Ukraine, devenue ensuite un cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l’Ukraine, prend de plus en plus une forme de consentement et de légitimation des ambitions impérialistes de Moscou. Les efforts diplomatiques des États-Unis depuis l’entrée en fonction du président Trump à la Maison-Blanche ont commencé à la suite du « premier » appel téléphonique officiel entre les deux « vieux amis », qui a re-légitimé le président russe en tant qu’interlocuteur fiable des États-Unis. Aujourd’hui, nous sommes dans l’impasse des pourparlers d’Istanbul, ce qui a confirmé une fois de plus que le président Poutine fait traîner les choses et manipule les négociations parce qu’il ne veut pas la paix.

Les pourparlers de paix entre Washington et Moscou ont commencé par des concessions immédiates et unilatérales de la part de la Maison Blanche, que nous pouvons résumer par quelques concepts brefs mais perturbateurs du plan américain :

Le retour aux frontières d’avant 2014 est décrit comme un objectif irréaliste, il faut donc une reconnaissance légale du contrôle de la Russie sur la Crimée, annexée depuis 2014 ;

Acceptation du contrôle de facto des zones occupées dans les quatre oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzha, Kherson ;

Les États-Unis ne soutiendront pas l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans le cadre d’une paix négociée ;

La suspension immédiate des sanctions économiques ;

Le retrait des forces armées américaines d’Europe et la prise en charge par les alliés européens de la sécurité conventionnelle sur le continent.

Cependant, malgré ces concessions, déclarées bien avant toute négociation, ainsi que l’opération de délégitimation et d’isolement du président Zelensky menée par l’administration Trump, la réponse du Kremlin n’a jamais donné d’indication d’une quelconque volonté de compromis sur ses objectifs fondamentaux, qui sont de donner la priorité aux « garanties stratégiques de sécurité » pour la Russie.

Considérant les opportunités que lui offre le retour du président Trump à la Maison Blanche, militairement, la Russie s’est adaptée à un conflit prolongé et à une économie de guerre, avec 40 % du budget fédéral alloué à la défense et à la sécurité. En effet, la stratégie du président Poutine implique des techniques de négociation dilatoires, agressives, coercitives, menaçantes et trompeuses, une méthode connue sous le nom de négociation d’approche accusatoire.

Une armée russe qui tient le choc

La Russie reconstitue ses pertes en véhicules blindés au rythme de 1 200 par an, grâce à la production nationale et à l’approvisionnement en composants chinois, en armes et en main-d’œuvre en provenance de Corée du Nord. Le rôle de la Chine en tant que fournisseur de technologies à double usage, notamment de puces électroniques essentielles pour les drones russes, a augmenté de 30 % en 2024. En outre, l’équipe de surveillance de la Corée du Nord, composée de 11 pays, a récemment présenté son premier rapport sur la « coopération illégale entre Moscou et Pyongyang », en violation des sanctions internationales. Un pacte d’assistance stratégique mutuelle signé entre les présidents Poutine et Kim en 2024, qui a conduit les Nord-Coréens à fournir à l’armée russe 20 000 conteneurs d’équipements de guerre, dont 9 millions de balles et de roquettes pour l’artillerie, 100 missiles balistiques, 14 000 soldats. La partie la plus intéressante du dossier concerne les contreparties reçues par le régime de Kim : systèmes de défense antiaérienne et de guerre électronique, données pour améliorer la précision des missiles, pétrole et argent.

A tout cela s’ajoute la fourniture par l’Iran de 2 400 drones à la Russie en 2024, selon le rapport du département américain de la défense de février 2025. Ce soutien international, ainsi que les exportations non énergétiques tirées par le commerce avec l’Inde et la Turquie, permettent à la Russie de soutenir son complexe militaro-industriel. En outre, alors que les sanctions de l’UE tentent d’isoler la Russie, des partenariats tels que celui de la Hongrie avec des pays comme le Kazakhstan et l’Ouzbékistan – où les intérêts commerciaux russes restent importants – pourraient, par inadvertance, offrir à Moscou de nouvelles voies d’évacuation. Le « triangle Budapest-Astana-Tachkent » n’est peut-être pas anti-européen en soi. Pourtant, dans la pratique, il crée des architectures économiques parallèles qui menacent de réduire la pression occidentale. Le risque est que la Hongrie, en poursuivant sa stratégie économique souveraine, finisse par favoriser exactement les forces que l’UE cherche à contenir. Ce vaste réseau d’alliances, de résistance logistique, technologique et militaire renforce les capacités de Moscou sur le champ de bataille, sape l’efficacité des sanctions occidentales et permet à la Russie de gérer le calendrier d’une éventuelle trêve ou d’un accord de paix.

Une Ukraine en difficulté

À l’inverse, la capacité de l’Ukraine à résister est mise à rude épreuve par la nouvelle doctrine de politique étrangère des États-Unis, tant sur le plan militaire qu’économique. Malgré les 75 milliards de dollars d’aide militaire reçus depuis le début de l’invasion de 2022, les lignes de défense et les villes ukrainiennes sont soumises à une pression sans précédent ces semaines-ci. Dans son rapport de janvier 2025, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) souligne que 14,6 millions d’Ukrainiens, soit 40 % de la population, ont besoin d’une aide humanitaire.

Les propositions de cessez-le-feu de l’administration Trump, y compris les concessions territoriales et la neutralité de l’Ukraine, ne répondent pas à un autre objectif stratégique de Moscou : l’affaiblissement et la déconstruction de l’OTAN.

La campagne de désinformation et la guerre hybride contre la cohésion des membres de l’OTAN sont évidentes dans les cyberattaques, qui ont augmenté de 45 % en 2024. L’invasion russe de la Géorgie en 2008, condamnée par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2008, et l’annexion de la Crimée en 2014, décrite dans le rapport des Nations unies de mars 2014, servent de précédents à sa stratégie de conflits hybrides séquentiels visant à déstabiliser le flanc oriental de l’OTAN. L’Institut finlandais des affaires internationales (FIIA), dans son rapport de janvier 2025, a souligné qu’Helsinki et les capitales baltes considèrent les actions de la Russie comme une menace directe, l’Estonie faisant état d’une augmentation de 20 % des provocations à sa frontière avec la Russie en 2024, selon les données publiées par son ministère de la défense.

Il est essentiel de comprendre le contexte historique des ambitions impérialistes de la Russie. L’analyse historique 2023 de l’Académie russe des sciences a fait remonter l’idéologie du président Poutine aux politiques expansionnistes de la dynastie des Romanov, qui a annexé 17 % du territoire mondial en 1914. Cette continuité est évidente dans la stratégie de sécurité nationale 2022 de la Russie, qui donne la priorité aux « territoires historiques » et rejette les modèles libéraux occidentaux. Le récit du Kremlin, renforcé par les médias d’État et relayé dans le monde entier par son puissant réseau de propagande, présente le conflit ukrainien comme une défense contre l’encerclement par l’Occident de la Mère Russie, de loin le plus grand État du monde avec sa superficie de 17 098 242 km2.

Les hypothèses avancées par l’administration Trump, qui envisagent des concessions territoriales et des accords de neutralité ukrainienne pour satisfaire les ambitions de Moscou, transformant la Russie en partenaire fiable, voire en allié, négligent également le scénario politique intérieur de la Russie et le besoin du président Poutine de conserver le pouvoir. Le sondage du Centre Levada de mars 2025 (aussi fiable que peut l’être un sondage réalisé auprès d’une population qui risque des années de prison si elle exprime la moindre dissidence) indique que 68 % des Russes soutiennent la guerre contre l’Ukraine. C’est le résultat de la répression, de la propagande d’État et, depuis peu, de la stabilité économique, les salaires réels et les contributions aux familles des militaires abattus au front augmentant fortement en 2024. Cette consolidation interne, combinée à une augmentation de 25 % des dépenses de sécurité intérieure, protège et stabilise le pouvoir du président Poutine contre les dissensions internes, réduisant ainsi l’influence de la pression économique exercée par l’Occident.

Les implications géopolitiques d’un « apaisement », c’est-à-dire d’une pacification avec la Russie obtenue au prix de sérieuses concessions, sont évidentes. Une victoire politique de la Russie en Ukraine encouragerait une nouvelle agression, comme le craignent le ministère polonais de la défense nationale et tous les gouvernements des pays baltes et de l’ex-Union soviétique, qui ont fait état en mars 2025 d’une augmentation de 15 % des exercices militaires russes à proximité de leurs frontières. En outre, un affaiblissement de l’OTAN causé par une réduction de la présence et des capacités militaires américaines en Europe pourrait déstabiliser davantage la sécurité européenne et le commerce international, 12 % du PIB mondial étant liés à la sécurité transatlantique.

L’approche de l’administration Trump, qui privilégie une diplomatie rapide, ignore tous ces facteurs clés et les intérêts géopolitiques de ses alliés. Les pressions américaines sur Kiev pour qu’il accepte un cessez-le-feu, y compris la proposition d’une zone démilitarisée, risquent de céder 20 % du territoire, selon le ministère ukrainien des Affaires étrangères. De telles concessions légitimeraient et renforceraient la stratégie russe, et le précédent historique des accords de Minsk de 2014, que l’ONU a déclarés incapables d’arrêter les hostilités, souligne le danger des solutions d’apaisement.

Le type d’accord qui sera conclu pour arrêter la guerre de la Russie remettra en question l’ordre de sécurité de l’après-1945, avec des effets directs sur l’Europe, des répercussions économiques mondiales et des investissements dans la défense du flanc oriental de l’OTAN, dont 65 % sont aujourd’hui consacrés à la lutte contre la Russie.

Sans un changement politique et stratégique en Europe qui comprenne la menace posée par les objectifs impérialistes de Moscou, les efforts pour un cessez-le-feu resteront inefficaces, prolongeant un conflit qui a déjà coûté plus d’un million de morts et de blessés, selon l’estimation de février 2025 du Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme.

Réponses stratégiques européennes : mobiliser la coalition des volontaires

Les réponses stratégiques du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France au conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, suite à la nouvelle politique étrangère de Trump, reflètent un effort concerté pour renforcer l’architecture de sécurité européenne, dans le contexte d’un désengagement américain de plus en plus évident. Dans son document de mars 2025 sur le commandement de la défense, le ministère britannique de la défense a alloué 87,1 milliards de livres sterling à la défense en 2025-26, afin d’atteindre l’objectif de 2,5 % du PIB pour l’OTAN d’ici 2027. Ce budget finance également le déploiement de 7 500 soldats britanniques sur le flanc oriental de l’OTAN, comme l’a confirmé l’examen stratégique de la défense du Royaume-Uni de janvier 2025, 2 000 soldats étant spécifiquement affectés à la surveillance éventuelle du cessez-le-feu en Ukraine.

L’Allemagne renforce également son armée de manière drastique. Le budget de la Bundeswehr pour 2025, approuvé par le Bundestag en décembre 2024, s’élève à 73,5 milliards d’euros, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à 2024. La mise à jour de la politique Zeitenwende de mars 2025 du gouvernement allemand souligne l’importance du transfert de 35 000 soldats en Lituanie d’ici 2026. Une réponse directe aux provocations russes, dont 1 200 violations de l’espace aérien enregistrées aux frontières de l’OTAN en 2024, selon l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA).

La contribution de la France, décrite dans la loi de programmation militaire de janvier 2025 du ministère français des armées, prévoit 47,2 milliards d’euros pour 2025, dont 10 milliards sont destinés à la modernisation des avions Rafale et au déploiement de 1 500 soldats en Roumanie, dans le cadre de la Présence avancée renforcée de l’OTAN.

La cohésion européenne est également démontrée par la stratégie industrielle de défense de la Commission européenne de mars 2025, qui propose 800 milliards d’euros d’achats conjoints d’ici 2030 afin de réduire la dépendance à l’égard du soutien militaire des États-Unis. En avril 2025, la Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à verser 200 milliards d’euros pour financer cette initiative, en donnant la priorité aux technologies à double usage telles que les drones, qui, selon l’Agence européenne de défense (AED), représenteront 22 % des dépenses de défense de l’UE en 2024.

En outre, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont coordonné l’approbation du 15e paquet de sanctions de l’UE, adopté en février 2025, qui vise 82 entités et 56 individus russes, gelant 45 milliards d’euros d’actifs supplémentaires, selon le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Le spectre de l’escalade

Le 1er juin 2025, quelques heures avant les pourparlers de paix d’Istanbul, l’opération « Spider Web » a détruit 41 avions stratégiques sur quatre bases aériennes situées à 4 000 km de l’Ukraine, réduisant ainsi la capacité stratégique de la Russie à projeter sa puissance à l’échelle mondiale, sa capacité à lancer des frappes nucléaires et sa position militaire globale en Eurasie. On s’attend maintenant à des représailles russes, également annoncées par le président Trump à l’issue d’une conversation téléphonique avec son homologue russe. Malgré le fait que l’attaque de drone de Kiev ait également touché une base de sous-marins nucléaires équipés de missiles balistiques, et la perte de 22 navires de la flotte russe de la mer Noire depuis le début du conflit, la marine russe maintient une capacité opérationnelle très élevée, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité maritime.

Le président Volodymyr Zelensky, à qui l’on attribue la supervision de l’attaque, a déclaré ces derniers jours que « nous devons ramener la guerre d’où elle vient, en Russie ». Toutefois, le Kremlin ne croit pas que les Ukrainiens aient préparé l’opération « Spider Web » de leur propre chef. Il évoque un rôle du Royaume-Uni et des pays baltes.

L’autonomie stratégique européenne est une priorité

En avril 2025, le German Marshall Fund a souligné que presque tous les planificateurs polonais et baltes de la défense stratégique prévoient une escalade des provocations russes au cours des deux prochaines années, citant 1 800 attaques hybrides en 2024, y compris le sabotage d’infrastructures critiques, selon l’ENISA, une avancée qui pourrait déclencher l’article 5 de l’OTAN.

Le sondage YouGov réalisé au Royaume-Uni en mars 2025 a montré que 62 % de la population était favorable à une augmentation des dépenses de défense, motivée par la crainte d’une agression russe. En Allemagne, le sondage de l’institut Allensbach d’avril 2025 indique que 55 % de l’opinion publique est favorable au déploiement de troupes sur le flanc oriental de l’OTAN, bien que 38 % s’inquiètent des coûts économiques. Le sondage français IFOP de février 2025 a révélé que 59 % des personnes interrogées étaient favorables à une aide militaire à l’Ukraine, bien que 47 % d’entre elles se soient opposées à l’engagement direct de troupes, ce qui témoigne d’une certaine prudence à l’égard de l’escalade. Le rapport de l’ECFR de mai 2025 souligne que l’unité européenne repose sur l’équilibre entre ces sentiments nationaux et les impératifs stratégiques, notant que 72 % des citoyens de l’UE sont favorables au maintien du soutien à l’Ukraine, selon les données de l’Eurobaromètre de janvier 2025.

Le déploiement de 40 000 soldats russes de la Syrie vers l’Afrique du Nord, après l’effondrement du régime Assad en décembre 2024, renforce le front russe en Méditerranée élargie. Le rapport de février 2025 des services de renseignement norvégiens fait état d’une augmentation de 30 % de l’activité des sous-marins russes dans l’Atlantique Nord, ce qui constitue également une menace pour les câbles sous-marins essentiels à 95 % du trafic internet mondial. Les États baltes, selon les services de renseignement estoniens en mars 2025, ont subi 2 300 incidents frontaliers, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023, ce qui démontre l’intention de la Russie de tester les capacités et la détermination de l’OTAN. Le risque d’un conflit plus large n’est pas hypothétique et il est absolument nécessaire d’investir dans la préparation de l’Europe à une escalade potentielle.

Le Compas stratégique de l’UE, complété par le Livre blanc conjoint sur l’état de préparation de l’Europe en matière de défense à l’horizon 2030, signé par la Commission et le Haut représentant, publié le 19 mars 2025, envisage une force de déploiement rapide de 50 000 soldats d’ici 2027, la France et l’Allemagne contribuant à hauteur de 15 000 et 12 000 soldats respectivement, selon Agence européenne de défense (AED). Le Global Combat Air Programme du Royaume-Uni, selon la mise à jour d’avril 2025 du ministère de la défense, alloue 5,5 milliards de livres sterling au développement de chasseurs de sixième génération avec le Japon et l’Italie pour renforcer la supériorité aérienne.

L’interaction des efforts militaires, économiques et diplomatiques souligne la détermination de l’Europe à contrer l’agression russe tout en évitant son escalade. Le flanc oriental de l’OTAN accueille environ 140 000 soldats, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022, tandis que le ministère polonais de la défense nationale a augmenté de 20 % les systèmes HIMARS fournis par les États-Unis.

Le rôle de l’Italie

Après la décision du président Trump d’entamer unilatéralement des négociations avec la Russie et suite à l’affrontement dans le bureau ovale avec le président Zelensky, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont pris l’initiative de former une coalition européenne pour fournir à l’Ukraine de plus grandes garanties de sécurité.

La priorité donnée par le gouvernement Meloni aux relations avec Washington par rapport aux relations européennes et la façon particulière de travailler avec l’UE ont créé des tensions au sein des principaux partenariats européens. Le gouvernement italien, tout en continuant à maintenir ses excellentes relations actuelles avec Washington, devrait rendre plus incisif le rôle géopolitique de l’Italie dans la coalition des volontaires et, par conséquent, en Europe. La bilatérale entre la Première ministre Giorgia Meloni et le président Macron, qui a entériné le rapprochement entre la Première ministre et le président français, va dans ce sens. Une bilatérale demandée par la France et dictée aussi par la nécessité de présenter un front uni en Europe face aux craintes du président Trump d’un désengagement net de l’Europe et de l’Alliance atlantique, qui fait partie d’une stratégie que la Maison Blanche n’a pas cachée ces derniers mois et qui pourrait atteindre le moment de vérité lors du sommet des 24 et 25 juin à La Haye. Un sommet entre la France et l’Italie qui, nous l’espérons, représentera la sortie de l’isolement politique de l’Italie de certains partenariats européens, ce qui renforcera certainement le rôle géopolitique et économique de l’Italie dans ce scénario international très compliqué et dangereux.