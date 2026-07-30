Bassirou Diomaye Faye, le sens de l’État

Élu dans le sillage d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye s’impose désormais comme un chef d’État à part entière.

Autorité institutionnelle, souveraineté pragmatique, capacité de rassemblement : le président sénégalais dessine progressivement une voie personnelle.

Une voie au service de la stabilité du pays et de son ambition africaine.

Lorsqu’il accède à la présidence du Sénégal, en avril 2024, Bassirou Diomaye Faye porte l’immense espoir suscité par une alternance historique. Libéré de prison quelques jours avant le scrutin, désigné candidat après l’invalidation de la candidature d’Ousmane Sonko, il incarne alors une promesse de rupture, de souveraineté et de renouvellement démocratique.

Dans les rues de Dakar comme au sein du Pastef, la formule « Diomaye mooy Sonko » — Diomaye, c’est Sonko — traduit la force de l’alliance entre les deux hommes. Elle dit aussi combien le nouveau président est alors perçu à travers une aventure politique collective, dont Ousmane Sonko demeure la figure la plus charismatique.

Un peu plus de deux ans plus tard, Bassirou Diomaye Faye a changé de dimension. Il n’est plus seulement l’héritier d’une dynamique militante ni le dépositaire d’une victoire forgée dans l’opposition. Il s’est installé dans la fonction présidentielle et a progressivement imposé sa propre lecture du pouvoir.

Son émancipation ne constitue pas un reniement du projet porté en 2024. Elle en représente plutôt une nouvelle étape : celle du passage de la mobilisation à l’action, de la conquête du pouvoir à l’exercice de l’État.

L’autorité du chef de l’État

En mettant fin aux fonctions d’Ousmane Sonko à la Primature, Bassirou Diomaye Faye a affirmé la primauté de l’institution présidentielle. La décision marque l’aboutissement d’une évolution devenue manifeste au fil des mois.

Les divergences portaient sur le rythme des réformes, la gestion de la crise financière, les relations avec les partenaires internationaux et la répartition de l’autorité au sommet de l’État. La dyarchie qui avait accompagné les débuts du nouveau pouvoir ne pouvait durablement constituer un mode de gouvernement.

Bassirou Diomaye Faye a choisi de trancher. Il l’a fait avec le calme qui caractérise son style, sans surenchère verbale ni mise en scène inutile. Ce geste révèle une conception exigeante de sa fonction : le président de la République ne peut être le représentant d’une faction, même majoritaire. Il doit être l’arbitre, le garant des institutions et le dépositaire de l’intérêt national.

En se séparant de celui auquel il devait une partie de son ascension, il a également démontré une qualité rare en politique : la capacité à dépasser les fidélités personnelles lorsque les responsabilités de l’État l’exigent.

Longtemps interprétée comme de la réserve, sa sobriété apparaît désormais sous un autre jour. Elle ne traduit ni effacement ni indécision, mais une autorité contenue, fondée sur la maîtrise des institutions et la constance des choix.

Bassirou Diomaye Faye ne cherche pas à reproduire le style flamboyant d’Ousmane Sonko. Il construit le sien : plus posé, plus présidentiel, mais tout aussi attaché à la souveraineté du Sénégal.

Une souveraineté de gouvernement

La nouvelle orientation présidentielle se lit également dans le choix d’une équipe davantage tournée vers la compétence technique et le redressement de l’État.

La situation économique impose une méthode rigoureuse. La découverte de passifs et d’emprunts non déclarés sous l’administration précédente a considérablement fragilisé les finances publiques. Elle a aussi compliqué les relations entre le Sénégal et ses partenaires financiers.

Dans ce contexte, Bassirou Diomaye Faye refuse l’alternative simpliste entre soumission et confrontation. Sa ligne consiste à défendre les intérêts du pays tout en préservant sa capacité d’action.

Dialoguer avec le Fonds monétaire international ne revient pas à renoncer à la souveraineté. Il s’agit, au contraire, de créer les conditions financières nécessaires pour mener des politiques nationales, soutenir l’emploi, investir dans les infrastructures et améliorer les services publics.

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Le président semble avoir compris qu’une souveraineté durable repose autant sur la solidité des institutions et des comptes publics que sur la force des discours. Elle suppose de pouvoir décider, financer et agir.

Cette approche donne au projet de rupture une profondeur nouvelle. Après la souveraineté de conquête, qui a permis l’alternance, vient la souveraineté de gouvernement : celle qui se mesure dans la capacité à transformer l’État, à obtenir des résultats et à préserver la confiance du pays.

Bassirou Diomaye Faye cherche ainsi à démontrer que le pragmatisme n’est pas l’abandon des convictions. Il peut en être l’instrument.

Macky Sall, le sens de l’État

La relation avec son prédécesseur illustre également cette évolution. La rencontre organisée à Dakar entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall a constitué un moment politique important.

Deux ans auparavant, l’alternance s’était construite dans une confrontation particulièrement dure avec l’ancien pouvoir. Le Pastef promettait de faire toute la lumière sur la gestion des finances publiques et sur les violences ayant marqué les dernières années de la présidence Sall.

Ces exigences demeurent. Mais le chef de l’État refuse de laisser les antagonismes internes réduire la capacité d’influence du Sénégal sur la scène internationale.

En soutenant la candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations unies, Bassirou Diomaye Faye ne renonce ni à la justice ni à la transparence. Il affirme que l’intérêt national peut dépasser les oppositions partisanes.

Le geste est d’autant plus significatif qu’il intervient dans une vie politique africaine souvent marquée par l’exclusion durable des anciens adversaires. Diomaye Faye défend une autre culture du pouvoir : celle dans laquelle la compétition politique n’interdit ni le dialogue ni la continuité de l’État.

Il peut contester un bilan tout en reconnaissant une expérience internationale. Il peut demander des comptes sans réduire la vie publique à la revanche. Il peut soutenir une candidature sénégalaise au nom du rayonnement du pays et de la représentation du continent africain.

Cette capacité à distinguer les intérêts de l’État des rivalités personnelles renforce sa stature. Elle installe Bassirou Diomaye Faye dans une tradition diplomatique sénégalaise faite de dialogue, de stabilité et d’ouverture sur le monde.

Un leadership africain renouvelé

Le président sénégalais incarne progressivement une forme de leadership singulière sur le continent.

Son autorité ne repose pas sur la théâtralisation permanente du pouvoir. Elle tient à sa retenue, à sa capacité d’écoute et à une conception institutionnelle de la présidence. Dans une région marquée par la multiplication des coups d’État, l’affaiblissement des contre-pouvoirs et la personnalisation des régimes, cette sobriété possède une véritable force politique.

Bassirou Diomaye Faye appartient à une nouvelle génération de dirigeants africains. Il est jeune, issu de l’administration, formé aux réalités de l’État, mais porté au pouvoir par une aspiration populaire au changement.

Son parcours lui permet de relier deux univers souvent séparés : celui de la contestation et celui de l’institution. Il connaît les attentes de la jeunesse sénégalaise, les frustrations liées au chômage, au coût de la vie et au sentiment de dépendance. Mais il mesure également les contraintes auxquelles se heurte tout gouvernement lorsqu’il doit traduire ces aspirations en décisions.

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Sa force réside précisément dans cette double légitimité. Il peut parler le langage de la rupture sans méconnaître les nécessités de l’État. Il peut défendre une ambition souverainiste tout en maintenant le Sénégal dans une tradition de dialogue avec ses partenaires africains et internationaux.

Cette position lui offre la possibilité de tracer une voie originale entre deux modèles : celui de la continuité sans transformation et celui de la rupture sans capacité de gouvernement.

Construire sa propre majorité

L’émancipation présidentielle doit désormais se traduire sur le terrain politique. Ousmane Sonko conserve une influence majeure, une base militante solide et une relation privilégiée avec une partie de la jeunesse.

Cette réalité ne diminue pas la stature de Bassirou Diomaye Faye. Elle souligne au contraire l’ampleur du chemin parcouru. En quelques mois, il a réussi à s’affirmer face à l’une des personnalités les plus puissantes de la vie politique sénégalaise.

La construction d’une force politique propre constitue la suite logique de cette évolution. Le président cherche à réunir autour de lui les Sénégalais qui se reconnaissent dans la rupture de 2024, mais souhaitent qu’elle s’exerce dans la stabilité, le dialogue et la responsabilité.

Cette coalition peut dépasser les frontières du Pastef. Elle est susceptible de rassembler des militants du changement, des cadres de l’administration, des responsables issus de la société civile et des personnalités venues d’autres traditions politiques.

Diomaye Faye n’a pas vocation à effacer l’héritage du mouvement qui l’a conduit au pouvoir. Il veut l’élargir et lui donner une traduction plus institutionnelle, capable de fédérer au-delà de son noyau militant.

Son défi sera de transformer l’autorité présidentielle en implantation politique durable. Mais il dispose pour cela d’un atout décisif : la capacité à incarner une synthèse entre aspiration au changement et recherche de stabilité.

De l’espoir aux résultats

La réussite de cette présidence dépendra naturellement de résultats concrets. L’emploi des jeunes, la réduction du coût de la vie, le redressement des finances publiques, la lutte contre la corruption et la valorisation des ressources pétrolières et gazières constitueront les principaux critères de jugement.

Mais Bassirou Diomaye Faye semble avoir posé les bases d’une méthode cohérente. Elle repose sur la restauration de l’autorité de l’État, la recherche de compétences, le dépassement des clivages et une conception pragmatique de la souveraineté.

Sa trajectoire dépasse désormais le seul duel avec Ousmane Sonko. Elle pose une question essentielle pour les nouvelles générations politiques africaines : comment transformer une victoire protestataire en projet durable de gouvernement ?

La rupture ne prend tout son sens que lorsqu’elle devient capable de produire de la stabilité, de la justice et du développement.

Bassirou Diomaye Faye n’est plus le candidat de substitution que certains pensaient pouvoir maintenir dans l’ombre. Il s’impose comme un chef d’État doté d’une vision et d’une méthode propres.

Face à Sonko, il affirme l’autorité de la présidence. Face à Macky Sall, il privilégie la hauteur de vue et l’intérêt national. Face aux partenaires internationaux, il défend une souveraineté lucide, consciente des réalités sans renoncer à ses ambitions.

Son pari d’émancipation est donc déjà davantage qu’une stratégie personnelle. Il dessine une certaine idée du pouvoir en Afrique : un pouvoir moins démonstratif, plus institutionnel, capable de conjuguer indépendance, responsabilité et rassemblement.

C’est peut-être là que commence véritablement la présidence de Bassirou Diomaye Faye.