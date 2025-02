Carte – Les ressources de l’Ukraine en minerais stratégiques

L’Ukraine possède des réserves importantes de minerais stratégiques, notamment du graphite, du lithium, du titane, du zirconium et des terres rares. Selon le Service géologique ukrainien, ces ressources sont réparties sur l’ensemble du territoire, avec une concentration notable dans l’est du pays, une région partiellement contrôlée par les forces russes depuis le début du conflit en 2014, intensifié par l’invasion de 2022.

Des réserves cruciales pour les technologies et l’industrie

D’après l’Institut des matières premières critiques de l’UE, l’Ukraine détient environ 7 % des réserves mondiales de graphite, essentiel pour la fabrication des batteries. Le lithium, surnommé l’« or blanc » de la transition énergétique, est présent en quantités notables, notamment à Donetsk et Dnipropetrovsk. Selon Reuters, l’Ukraine dispose également de plus de 20 % des réserves européennes de titane, crucial dans l’aérospatiale et l’industrie militaire, et de zirconium utilisé dans les réacteurs nucléaires.

Les terres rares, indispensables aux semi-conducteurs et équipements militaires, sont concentrées à Kramatorsk et Marioupol. L’Institut géologique américain estime que l’Ukraine pourrait devenir un fournisseur majeur pour l’Europe.

Un enjeu stratégique au cœur du conflit

L’Institute for the Study of War indique que le contrôle de ces ressources par la Russie vise à renforcer son autonomie industrielle et à priver l’Europe de matières premières cruciales. L’UE, via la Commission européenne, a signé des accords pour sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques, en établissant des partenariats spécifiques avec l’Ukraine visant à développer l’exploration et l’extraction de ces ressources, en augmentant les investissements européens et en réduisant la dépendance chinoise, selon un rapport de la Commission publié en janvier 2025.

Cependant la guerre perturbe l’exploitation des ressources, avec des mines dans des zones de conflit ou sous occupation. La reconstruction nécessitera des investissements massifs et un cadre stable. L’accès à ces ressources pourrait être un levier dans les négociations de paix et la reconstruction économique de l’Ukraine.

