Iran : F-35 touché, pas coulé

Un F-35 touché sur plus de 15 000 sorties au-dessus de l’Iran ne témoigne pas d’une vulnérabilité structurelle de la furtivité occidentale, mais au contraire d’une domination aérienne écrasante — comparable aux meilleurs taux d’attrition enregistrés dans l’histoire des conflits modernes.

L’absence de manœuvre d’évitement visible suggère un engagement par capteur infrarouge ou optique, non émissif, exploitant une fenêtre tactique étroite liée à la proximité et aux conditions environnementales — non une percée systémique de la défense iranienne.

L’avion a été touché mais a atterri sur une base amie, le pilote est en vie : les avions de combat modernes sont conçus non pour l’invulnérabilité totale, mais pour la résilience organisée face aux impacts.

La séquence est brève, mais elle est devenue virale. On y voit un appareil en vol, sans manœuvre d’évitement visible, sans déploiement apparent de leurres, puis un impact ou une explosion à proximité. Ceux qui ont édité et diffusé la vidéo ont pris soin de la couper tout de suite après les images de la détonation. On ne voit donc pas l’avion se disloquer, bascule en vrille ou disparaît dans une boule de feu.

BREAKING: Iran claims to have shot a US F-35 jet pic.twitter.com/c9zN7Lnp5V — Rapid Report (@RapidReport2025) March 19, 2026

Pourtant, cette séquence a été interprétée, comme un tournant. L’incident a déclenché une avalanche de commentaires annonçant, avec une assurance d’autant plus spectaculaire qu’elle était infondée, la « fin du mythe » de la furtivité et la vulnérabilité structurelle des chasseurs de cinquième génération. Qu’un F-35 ait été touché au-dessus de l’Iran est immédiatement devenu, dans certains cercles médiatiques et sur les réseaux sociaux, la preuve d’une prétendue obsolescence technologique occidentale.

Cette lecture projette sur un incident isolé une signification stratégique qu’il ne porte pas. Car la guerre aérienne n’est pas un concours d’invulnérabilité absolue, mais un jeu de probabilités où la performance se mesure dans la durée, à l’échelle des milliers de missions et non à l’aune d’un événement singulier.

Dans la guerre actuelle en Iran, Israël et les États-Unis ont effectué ensemble plus de 15 000 sorties à travers tout le territoire iranien. Un seul appareil touché reflète une supériorité bien plus élevée que ce que l’on pouvait anticiper

Ce chiffre, à lui seul, suffit à remettre l’événement à sa juste place. Rapporté à l’histoire des conflits aériens modernes, il prend même une signification particulière. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont perdu plus de 2 000 avions au combat face à une défense aérienne dense, combinant artillerie, missiles sol-air et chasseurs, ce qui traduisait une capacité réelle à infliger des pertes régulières et à contraindre les opérations. En 1991, lors de la guerre du Golfe, la coalition a mené près de 100 000 sorties pour environ 75 appareils perdus, soit un taux d’attrition déjà extrêmement faible, signe d’une supériorité technologique et doctrinale décisive. En 2003, ce taux s’est encore réduit, avec moins de 40 appareils perdus pour plus de 40 000 sorties, confirmant la montée en puissance d’une guerre aérienne de plus en plus asymétrique. Dans ce contexte, un appareil touché (mais pas coulé !) sur 15 000 sorties s’inscrit clairement dans cette trajectoire historique de réduction des pertes et témoigne moins d’une vulnérabilité que d’une domination. Une défense aérienne peut toujours revendiquer un succès ponctuel. Ce qui compte, c’est sa capacité à transformer ce succès en capacité à imposer un coût régulier à l’adversaire et modifier son comportement opérationnel. Or, rien de tel n’apparaît ici.

Revenons à l’avion qui a été touché. L’élément le plus frappant n’est pas tant l’impact que l’absence de réaction visible. Aucun virage brusque, aucun largage de leurres, aucune manœuvre d’évitement identifiable. Ce détail oriente immédiatement l’analyse. Il suggère que l’appareil n’a pas été engagé par une batterie radar classique. Dans un tel cas, l’illumination radar ou l’acquisition par un missile à guidage radar aurait très probablement déclenché une alerte dans le cockpit, donnant au pilote le temps, même réduit, de réagir par une manœuvre et de contre-mesure active et passive.

L’hypothèse la plus cohérente est celle d’un engagement par capteur infrarouge ou optique, donc non émissif. Ce type de système ne « trahit » pas sa présence par une émission radar et réduit considérablement les capacités d’alerte précoce de l’appareil ciblé. Le missile, où le système de visée se contente de capter la signature thermique ou visuelle de la cible. Dans ces conditions, la détection par les systèmes d’alerte embarqués devient plus incertaine jusqu’à la phase terminale.

Cela implique également un autre paramètre essentiel : la portée. Les systèmes passifs de ce type opèrent généralement à courte distance, bien inférieure à celle des systèmes sol-air guidés par radar. Rappelons que, lors des affrontements indo-pakistanais récents, les engagements revendiqués ont eu lieu à des dizaines de kilomètres, dans des configurations de tir au-delà de la portée visuelle. On change ici complètement d’échelle. L’engagement suppose donc que l’avion évoluait dans une enveloppe relativement proche de la menace, ce qui n’est possible qu’à la faveur de conditions particulières, tactiques ou environnementales.

Ce constat n’est pas contradictoire avec la logique des opérations aériennes modernes.

Dans des environnements où la supériorité aérienne est jugée acquise, les appareils peuvent être amenés à descendre en altitude ou à réduire leur distance de sécurité pour des missions de précision, d’appui ou de renseignement

Mais pour des avions pilotés, ce type d’exposition reste en principe limité et encadré. La valeur de la plateforme et celle du pilote imposent une gestion fine du risque.

Ce sont précisément les drones qui absorbent aujourd’hui une part croissante de cette prise de risque. Moins coûteux, plus remplaçables, ils sont engagés dans des profils de mission plus exposés, au plus près des défenses adverses. En Iran, une quinzaine d’entre eux auraient ainsi été perdus. Cette dissymétrie éclaire en creux l’incident. Ce qui apparaît exceptionnel pour un avion piloté constitue, pour les systèmes non habités, une réalité beaucoup plus ordinaire de la guerre contemporaine.

Enfin, ce type d’engagement est fortement dépendant des conditions environnementales. Un ciel dégagé, une bonne visibilité et une signature thermique exploitable augmentent considérablement l’efficacité des capteurs infrarouges ou optiques. À l’inverse, la couverture nuageuse, les contre-mesures ou certaines configurations de vol peuvent réduire leur efficacité. Autrement dit, l’incident ne révèle pas une percée systémique dans la défense aérienne iranienne, mais plutôt l’exploitation d’une rare fenêtre tactique étroite, rendue possible par une combinaison de proximité, de conditions favorables et d’un mode de détection difficilement anticipable.

Enfin, l’avion a été touché, mais ne s’est pas écrasé. Il a atterri sur une base amie et le pilote est en vie. Cette donnée est essentielle et pourtant largement absente des commentaires les plus alarmistes. Est-il possible qu’un avion encaisse l’impact d’un missile et survive ? Non seulement c’est possible, mais c’est précisément pour cela qu’il est conçu. Les avions de combat modernes ne sont pas bâtis sur l’hypothèse d’une invulnérabilité totale, mais sur celle d’une résilience organisée. Protection des éléments critiques, redondance des systèmes, compartimentage des circuits, dispositifs d’extinction d’incendie, tout concourt à permettre à l’appareil de continuer à voler après avoir été atteint.

Par ailleurs, il est rare qu’un missile sol-air touche directement un avion. Le plus souvent, la précision n’est pas suffisante et le missile passe à proximité, à quelques mètres de la cible et sa charge explosif est initié par un détonateur de proximité. Lorsqu’il commence à s’éloigner de la cible, il déclenche sa charge et projette des éclats destinés à endommager les systèmes essentiels, comme les surfaces de contrôle, les réservoirs de carburant, le moteur, les circuits hydrauliques et l’avionique. L’objectif n’est pas nécessairement de détruire instantanément l’appareil, mais de le rendre ingouvernable et forcer le pilote à s’éjecter.

Dans la plupart des cas, l’avion ne se désintègre pas en vol. Il continue à évoluer tandis que les systèmes touchés commencent à se dégrader. Le pilote, parfois blessé, dispose alors d’un temps limité pour décider s’il s’éjecte ou s’il tente de ramener l’appareil vers une base. C’est cette temporalité intermédiaire, ni destruction immédiate ni sécurité retrouvée, qui caractérise la plupart des engagements modernes. Elle est invisible dans les récits simplifiés, mais elle constitue le cœur de la réalité opérationnelle.

Plus largement, cet épisode oblige à clarifier ce qu’est réellement la furtivité. Elle n’est ni invisibilité ni immunité. En réduisant les signature radar et infrarouge, essentiellement par le désigne et les matières utilisées, elle réduit les distances de détection, complique l’acquisition de la cible, retarde la solution de tir. Elle s’inscrit dans un système plus large qui combine guerre électronique, renseignement, suppression des défenses adverses et coordination en réseau. Autrement dit, elle ne supprime pas le risque, elle le réduit.

Le véritable enseignement de cet incident ne se trouve donc pas dans l’avion touché, mais dans l’ensemble de la campagne aérienne. Si, après des milliers de sorties, la défense iranienne ne parvient à enregistrer qu’un demi-succès isolé, cela signifie que le système dans son ensemble fonctionne. La supériorité aérienne ne se définit pas par l’absence totale de pertes, mais par leur rareté et leur incapacité à infléchir la manœuvre.

En cela, la vidéo devenue virale illustre surtout le décalage croissant entre la perception et la réalité de la guerre. Là où l’image suggère un drame, les chiffres racontent une continuité. Et dans ce contraste, c’est moins la vulnérabilité des avions qui apparaît que celle de l’analyse contemporaine face à la puissance des récits immédiats.

Lire aussi : La France doit réapprendre à dominer le ciel