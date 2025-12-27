Chili : feu vert à la création d’une entreprise géante d’exploitation du lithium entre Codelco et le groupe SQM

La société publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, et la compagnie minière privée SQM ont annoncé samedi 27 décembre la création d’une entreprise géante pour l’exploitation du lithium au Chili, pays qui détient la plus grande réserve de ce métal clé de la transition énergétique.

Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, un métal léger utilisé pour les batteries des voitures électriques, destiné à remplacer les combustibles fossiles.

Codelco s’allie avec SQM – l’un des principaux producteurs mondiaux de lithium, contrôlé à 22% par le groupe chinois Tianqi.

Le partenariat public-privé s’appellera « Nova Andino Litio SpA » et « développera les activités d’exploration, d’exploitation, de production et de commercialisation du lithium dans le Salar (désert de sel) d’Atacama jusqu’en 2060 », a annoncé Codelco dans un communiqué, après que les autorités de régulation chiliennes ont donné leur feu vert à cette alliance.

En novembre, l’autorité chinoise de régulation des marchés (SAMR) avait déjà donné son feu vert.

L’alliance entre Codelco et SQM – l’un des principaux producteurs mondiaux de lithium, contrôlé à 22% par le groupe chinois Tianqi – prévoit de développer l’extraction de ce métal dans le désert d’Atacama, une plaine brune et rocheuse dans le nord du pays qui dispose des réserves parmi les plus importantes du monde.

Le Chili abrite les plus importantes réserves mondiales de lithium (41%), dont il ambitionne de de redevenir le premier producteur mondial, première place qui lui a été ravie par l’Australie en 2016.

L’accord entre Codelco et SQM, annoncé en décembre 2023 et prévu pour s’appliquer jusqu’en 2060, a déjà été validé par les organismes compétents du Brésil, du Japon, de Corée du Sud, d’Arabie Saoudite et de l’Union européenne.

