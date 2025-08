Corée du Sud : des drones ont-ils été délibérément envoyés à Pyongyang pour déclencher l’état d’urgence ?

Que s’est-il réellement passé dans le ciel de Pyongyang en octobre 2024 ? De nouvelles preuves suggèrent que ces provocations auraient été orchestrées depuis Séoul, avec l’accord du président.

Par Synne Norseth

Observatrice de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Étudiante en master « Politique, sécurité et crise » à l’Université suédoise de défense (Försvarshögskolan). Elle est titulaire d’une licence en sciences politiques de l’Université Yonsei en Corée du Sud.

Parallèlement à ses études, elle a effectué des stages au Centre coréen de l’Institut pour la sécurité et la politique de développement, un groupe de réflexion basé à Stockholm, et au Forum des jeunes leaders coréens.

L’enquête du procureur spécial sur la déclaration controversée de la loi martiale par l’ancien président Yoon Suk Yeol en 2024 s’est de plus en plus concentrée sur les allégations selon lesquelles l’administration Yoon aurait orchestré une provocation militaire risquée pour justifier les pouvoirs d’urgence. Dirigée par le procureur spécial Cho Eun-seok, l’enquête examine les allégations selon lesquelles l’armée sud-coréenne aurait délibérément envoyé un drone dans l’espace aérien nord-coréen près de Pyongyang afin de provoquer des représailles. L’équipe de procureurs indépendants a commencé à interroger des témoins en juillet 2025 dans le cadre d’une enquête plus large sur les troubles politiques de l’année dernière.

En octobre 2024, la Corée du Nord a accusé la Corée du Sud d’avoir fait voler deux drones militaires au-dessus de Pyongyang, affirmant que des tracts critiquant le régime avaient été largués, un acte que Pyongyang a qualifié de très provocateur. Le 19 octobre, les médias d’État nord-coréens ont publié une photo de ce qu’ils prétendaient être un drone sud-coréen abattu et ont lancé un avertissement sévère : toute nouvelle incursion de drones serait considérée comme une « déclaration de guerre ». Séoul n’avait alors ni confirmé ni infirmé ces vols. Cependant, les enquêteurs suggèrent désormais que l’ancien président Yoon aurait autorisé cette mission dans le but de provoquer délibérément une réaction nord-coréenne, renforçant ainsi les arguments en faveur de la proclamation de la loi martiale. Yoon a nié toute malversation, mais les procureurs considèrent les vols de drones comme un élément central de leur enquête visant à déterminer s’il a illégalement exacerbé les tensions avec le Nord.

Au cœur de cette controverse se trouve le Drone Operations Command, une unité de combat interarmées relativement nouvelle créée en 2023. Cette unité regroupe du personnel et des ressources de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et du corps des marines sud-coréens, reflétant l’importance croissante des systèmes sans pilote dans la guerre moderne. Le Commandement des drones est principalement chargé de contrer les véhicules aériens sans pilote (UAV) hostiles, d’effectuer des missions de reconnaissance et de mener des frappes de précision à l’aide d’une technologie de drones avancée. Opérant sous le commandement et la supervision directs du président du Comité des chefs d’état-major, cette unité est conçue pour réagir rapidement aux menaces émergentes, en particulier le long de la frontière tendue de la péninsule coréenne.

Compte tenu de la nature secrète des opérations de drones, qui impliquent souvent des missions clandestines et des renseignements classifiés, le Commandement des drones opère avec une autonomie considérable. Si cette indépendance vise à garantir la souplesse et la sécurité, elle a également placé l’unité au centre de récentes allégations. Le procureur spécial enquête pour déterminer si le Commandement des drones a mené des missions à motivation politique sans contrôle civil ou militaire approprié. Cela soulève de graves préoccupations quant à l’utilisation d’actions militaires secrètes pour influencer les événements politiques nationaux.

Début juillet, l’équipe du procureur spécial aurait obtenu un enregistrement audio dans lequel un officier militaire affirme que l’ancien président Yoon a ordonné une opération secrète de drones visant Pyongyang. L’enregistrement comprend une déclaration d’un officier supérieur du Commandement des opérations de drones qui dit : « J’ai entendu le commandant Kim Yong Dae dire que V avait donné l’ordre », en référence à la mission de drones d’octobre 2024. Le nom de code « V », abréviation de « VIP », est utilisé par le personnel militaire sud-coréen pour désigner le président en exercice dans les affaires sensibles ou secrètes.

Pour ajouter à la suspicion, le 2 juillet, le bureau d’audit du ministère de la Défense nationale a révélé que deux drones de reconnaissance avaient disparu près de zones frontalières sensibles le 15 octobre et le 19 décembre 2024. Selon la loi sur la gestion des fournitures militaires, toute perte d’équipement militaire doit être minutieusement documentée et accompagnée d’explications claires. Si les dysfonctionnements des drones dus à des pannes mécaniques ou aux conditions météorologiques ne sont pas rares, les deux drones n’ont jamais été retrouvés et les causes de leur perte ont simplement été enregistrées comme « inconnues ».

D’autres preuves ont été révélées lorsque le bureau du conseiller spécial aurait obtenu un autre enregistrement du commandant Kim Yong Dae, ancien chef du commandement des opérations de drones, disant : « V [Yoon] a donné l’ordre, nous devons le faire sans que le ministère de la Défense ou l’état-major interarmées ne le sachent. » Dans le même enregistrement, Kim aurait décrit l’objectif de la mission des drones comme étant de distribuer des tracts tout en exposant intentionnellement les appareils afin de provoquer une réaction.

En juillet 2025, les procureurs ont convoqué le général Kim Yong Dae et ont demandé sa détention pour suspicion d’avoir exécuté les ordres de l’ancien président Yoon. Kim a nié tout lien entre l’opération de drones et la déclaration de la loi martiale, affirmant que la mission faisait partie d’une « opération militaire clandestine » en réponse à des « ballons poubelles » lancés depuis le Nord. Les allégations du procureur spécial se concentrent principalement sur des irrégularités procédurales liées aux vols de drones plutôt que sur des accusations d’agression étrangère ou de rébellion. Il s’agit notamment de la fabrication de registres d’entraînement pour dissimuler l’opération, de la falsification de documents pour suggérer que le drone s’était écrasé en Corée du Sud, de la suppression de documents relatifs à l’incursion du drone et de la destruction de conteneurs de tracts – des actes que Kim aurait reconnus.

Cependant, les défenseurs de Kim affirment que les attaques de drones nord-coréens contre Séoul nécessitaient une contre-opération classifiée, et ils craignent de plus en plus que les actes de Kim ne soient criminalisés sans que ce contexte soit suffisamment pris en considération. L’enquête a initialement porté sur des accusations d’« incitation à l’agression étrangère », mais l’insuffisance des preuves a rendu cette accusation inapplicable. L’affaire a depuis été requalifiée en « aide à l’ennemi par d’autres moyens », bien qu’il reste difficile de comprendre en quoi l’envoi de drones en Corée du Nord pourrait être interprété comme une aide à Pyongyang. Le 21 juillet, le ministère de la Défense a annoncé la suspension du général Kim, soupçonné d’avoir illégalement envoyé des drones militaires en Corée du Nord.

À partir du 14 juillet, l’équipe d’enquête spéciale a élargi ses opérations, procédant à des perquisitions et à des saisies au Commandement des opérations de drones, au ministère de la Défense nationale, à l’État-major interarmées, au Bureau de la sécurité nationale et au Commandement du renseignement militaire dans le cadre de l’affaire des accusations de change illégal portées contre l’ancien président Yoon Suk-yeol. L’enquête s’est également étendue à 24 sites liés à l’armée et à des résidences privées, reflétant l’ampleur croissante de l’enquête.