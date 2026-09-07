Éruption volcanique en Indonésie : des dizaines de milliers de voyageurs bloqués

L’éruption du volcan Anak Krakatau a fermé le principal aéroport de Jakarta et plusieurs autres jusqu’à lundi soir.

Plus de 270 000 passagers affectés depuis samedi : l’Indonésie, sur la ceinture de feu du Pacifique, retrouve le souvenir du Krakatoa de 1883.

Par Dessy Sagita, Jakarta, Indonésie

Le principal aéroport international de Jakarta et trois autres ont étendu leur fermeture jusqu’à lundi soir à la suite d’une éruption volcanique en Indonésie, empêchant des dizaines de milliers de voyageurs de rejoindre leur destination.

Le volcan Anak Krakatau, qui signifie « enfant du Krakatau », est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles à plusieurs centaines de kilomètres. De nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche et d’autres sont redoutées, a indiqué l’agence de volcanologie.

Conséquence : le trafic aérien a été suspendu dimanche dans huit aéroports indonésiens, et cette mesure a été prolongée jusqu’à lundi soir pour au moins quatre d’entre eux, dont le principal desservant la capitale.

« En lien avec l’augmentation de l’activité éruptive du mont Anak Krakatau, les vols dans plusieurs aéroports sont suspendus », a fait savoir lundi matin l’entreprise Angkasa Pura, gestionnaire de l’aéroport international Soekarno-Hatta.

Pour la seule matinée de lundi, 243 vols intérieurs et internationaux ont été annulés ou retardés, affectant près de 30 000 passagers, a précisé l’aéroport.

Au total en Indonésie, plus de 270 000 passagers ont été affectés depuis samedi par des vols annulés, retardés ou déroutés, selon le ministère des Transports.

Plus de 270 000 passagers affectés depuis samedi ; 243 vols annulés ou retardés pour la seule matinée de lundi.

Six aéroports de déroutement, notamment dans l’est et le centre de Java ainsi qu’à Yogyakarta, ont été préparés pour accueillir les avions dont l’atterrissage était initialement prévu à Jakarta.

« Nous encourageons les compagnies aériennes à utiliser ces aéroports afin d’éviter l’engorgement des passagers, tant au départ qu’à l’arrivée », a déclaré le ministre Dudy Purwagandhi, dans un communiqué.

L’exploitant de l’aéroport de Jakarta a mis en place des services de bus gratuits pour les passagers souhaitant prendre l’avion depuis plusieurs de ces aéroports alternatifs, situés à des heures de route.

Par ailleurs, le gouvernement indonésien a assoupli les règles relatives aux permis de séjour pour les passagers étrangers dépassant la durée de séjour autorisée en raison d’annulations de vols.

Hôtels complets

À l’aéroport de Jakarta, Michel Miegge, un touriste italien qui a terminé ses vacances avec sa petite amie, cherchait lundi à rentrer en Europe pour reprendre le travail mardi.

« Je ne pense pas que ce soit possible pour l’instant. Nous avons trouvé un hôtel à proximité, mais nous avons vu que beaucoup d’établissements affichaient complet », a témoigné auprès de l’AFP cet ingénieur informatique de 32 ans.

« Nous n’avons aucune nouvelle de la compagnie aérienne. Nous ne savons pas si nous allons rester une journée de plus à Jakarta ou trouver un autre vol », a-t-il ajouté.

Dans l’autre sens, Benjamin Foatelli, Français de 48 ans, parfumeur à Jakarta, a quitté Milan (Italie) dimanche soir pour la capitale indonésienne sur un vol Etihad via Abu Dhabi. Mais sa correspondance depuis les Émirats arabes unis a été retardée, à 21 h 25 au lieu de 9 h 20.

« Je ne sais pas encore si je pourrai rentrer ce soir, mais j’ai tout pour continuer de travailler ; je peux donc attendre sereinement que la situation se débloque », a indiqué à l’AFP, par téléphone, ce cadre d’une entreprise française.

Cendres

Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, à 150 km de Jakarta, le volcan Anak Krakatau connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite de son éruption de 1883 (alors nommé Krakatoa).

Cette catastrophe a été l’une des plus meurtrières et des plus destructrices de l’histoire, avec un bilan estimé à 35 000 morts.

Le Krakatoa, en 1883, fit environ 35 000 morts — l’une des catastrophes les plus destructrices de l’histoire.

« La menace liée à une éruption provient de l’éjection de roches incandescentes accompagnée d’importantes retombées de cendres. Un autre risque potentiel découle des coulées de lave si l’éruption reprend et se poursuit », a indiqué l’agence de volcanologie indonésienne.

Les cendres sont dangereuses pour les moteurs des avions.

« J’ai de la chance »

La liaison internationale la plus touchée est celle reliant Jakarta à Singapour, selon le ministère des Transports.

Parmi les nombreux passagers bloqués dans la Cité-État, Baldwin Jehanno, chocolatier français qui réside à Jakarta, en déplacement professionnel à Singapour pour la Conférence internationale sur le cacao.

« Mon vol sur la compagnie Pelita Air prévu ce lundi a été annulé et reporté à… jeudi, c’est très tard », a-t-il indiqué, joint au téléphone par l’AFP. « Je suis hébergé chez de la famille, donc ça va, j’ai de la chance. »

L’Indonésie, vaste archipel d’Asie du Sud-Est, est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.

© Agence France-Presse

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