Direct – Guerre en Iran

(14 : 53) Pas de soldats américains actuellement sur le territoire iranien mais « nous irons aussi loin que nécessaire », dit le ministre américain de la Défense

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a indiqué qu’aucun soldat américain ne se trouvait actuellement sur le territoire iranien, mais a affirmé que les Etats-Unis iraient « aussi loin que nécessaire ».

Lors d’une conférence de presse, le ministre a dit refuser de déclarer ouvertement « ce que nous sommes prêts à faire ou à ne pas faire ». « C’est de la stupidité », a déclaré Pete Hegseth comme on lui demandait si des soldats américains étaient déployés en Iran. Mais « le président Trump s’assure que nos ennemis comprennent que nous irons aussi loin que nécessaire pour défendre les intérêts américains », a-t-il ajouté.

(14 : 39) Frappes contre l’Iran: l’épouse de Khamenei succombe à ses blessures (médias iraniens)

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, l’épouse du guide suprême Ali Khamenei tué samedi par des frappes américaines contre sa résidence à Téhéran, a succombé lundi à ses blessures, selon plusieurs médias iraniens dont l’agence Tasnim.

(14 : 38) Berlin annonce l’envoi d’avions en Arabie saoudite et à Oman pour évacuer des touristes bloqués

Berlin a déclaré lundi vouloir envoyer des avions civils en Arabie saoudite et à Oman pour évacuer les touristes « vulnérables » bloqués au Moyen-Orient, en raison de la fermeture de l’espace aérien de plusieurs pays suite aux frappes israélo-américaines en Iran.

(14 : 28) L’ambassade de France en Irak conseille à ses ressortissants de quitter la région autonome du Kurdistan via la Turquie

« L’espace aérien est actuellement fermé et la reprise des liaisons aériennes ne devrait pas intervenir à brève échéance », précise l’ambassade.

(14 : 14) La Turquie annule jusqu’à vendredi les vols vers l’Iran, l’Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie

La Turquie étend jusqu’au vendredi 6 mars la suspension des vols vers l’Iran, l’Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie, a annoncé lundi le ministre des transports.

« Par ailleurs, « tous les vols réguliers à destination du Qatar, de Koweït, Bahreïn et des Émirats arabes unis sont annulés jusqu’au (mardi) 3 mars 2026 », ajoute Abdulkadir Uraloglu sur X.

(14 : 07) L’armée Israélienne dit avoir tué le chef du renseignement du Hezbollah

L’armée israélienne a dit lundi avoir tué le chef des services de renseignement du Hezbollah, Hussein Moukalled, lors d’une frappe à Beyrouth dimanche.

« L’armée israélienne confirme désormais que lors d’une frappe précise à Beyrouth » menée dimanche soir, « le terroriste Hussein Moukalled, qui dirigeait le quartier général des services de renseignement du Hezbollah, a été éliminé », a déclaré l’armée dans un communiqué.

(13 : 58 ) Iran: puissantes explosions dans l’ouest de Téhéran (journaliste AFP)

Au moins deux explosions, « accompagnées chacune de deux à trois détonations » ont été entendues par l’AFP, sans indication à ce stade sur les cibles visées. Les quotidiens Shargh, Ham Mihan et Etemad ont confirmé ces explosions.

(13 : 54) Nucléaire: « pas d’indication » d’installations iraniennes touchées, selon l’AIEA

(13 : 48) L’armée israélienne appelle les habitants de 16 villages du sud et de l’est du Liban à quitter leurs immeubles

(13 : 27) Arabie saoudite: une attaque iranienne « concertée » sur des infrastructures pétrolières peut entraîner une réponse militaire (source proche du gouvernement)

Une attaque iranienne « concertée » sur les infrastructures pétrolières en Arabie saoudite peut entraîner une réponse militaire de la part de Ryad, a averti lundi une source proche du gouvernement saoudien.

Ryad ciblera « les installations pétrolières iraniennes » si Téhéran lance « une attaque concertée contre Aramco », le géant pétrolier saoudien, a dit cette source à l’AFP.

(12 : 41) Le Royaume-Uni ouvre ses bases aux Etats-Unis contre l’Iran mais se défend d’être en guerre

(12 : 31) Une base britannique évacuée à Chypre après le déclenchement de sirènes (journaliste AFP)

(12 : 29) Iran: un général des Gardiens de la Révolution nommé ministre de la Défense par intérim

Un général des Gardiens de la Révolution, Majid Ebnelreza, a été nommé lundi ministre de la Défense par intérim de l’Iran par le président, après la mort de son prédécesseur dans les frappes américaines et israéliennes.

« Sur décision du président Massoud Pezeshkian, le général des Gardiens de la Révolution Majid Ebnelreza a été nommé ministre de la Défense par intérim », a annoncé un porte-parole de la présidence dans un message sur X.

(12 : 26) Liban: le gouvernement interdit les activités militaires du Hezbollah, exige qu’il remette ses armes

Le gouvernement libanais a interdit les activités militaires du Hezbollah pro-iranien et lui demande de remettre ses armes à l’Etat, a annoncé lundi le Premier ministre Nawaf Salam à l’issue d’une réunion du cabinet.

Cette décision intervient après que le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël, entraînant le Liban dans la guerre régionale. Le Premier ministre a annoncé « l’interdiction immédiate de toutes les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah », exigeant que la formation « remette ses armes à l’Etat libanais » et se limite à l’action politique.

(12 : 18) Crash d’avions de combat américains, le Koweit les a abattus « par erreur »

(11 : 51) Des drones iraniens visent une centrale électrique et une installation énergétique au Qatar (ministère qatari)

(11 : 32) Iran: les Gardiens de la Révolution annoncent avoir ciblé les bureaux de Netanyahu

(11 : 30) Bahreïn: un navire visé par « des projectiles d’origine inconnue » dans un port (agence maritime britannique)

(11 : 23) « Rien ne justifie » pour l’instant une invasion du Liban (armée israélienne)

L’armée israélienne a indiqué lundi exclure pour l’heure une invasion du Liban, alors qu’Israël a étendu ses frappes sur son voisin du nord ces dernières heures, au troisième jour de la guerre israélo-américaine lancée contre l’Iran.

« Rien sur le terrain ne justifie une invasion terrestre imminente, ni des préparatifs en ce sens », a déclaré à des journalistes de la presse étrangère le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole international de l’armée, en réponse à une question sur des projets d’offensive au sol au Liban. « A court terme, dans l’immédiat, la réponse est non », a-t-il ajouté.

(11 :02) Des missiles iraniens visant une base saoudienne ont été interceptés

(10 : 33) Frappes iraniennes: la France prête à « participer » à la défense des pays du Golfe et de la Jordanie

(10 : 24) Israël annonce avoir mené une « frappe ciblée » contre un commandant du Hezbollah à Beyrouth

« Premières informations : Tsahal (l’armée israélienne) a ciblé il y a peu de temps un haut responsable terroriste du Hezbollah à Beyrouth. Plus d’informations à venir », indique un bref communiqué militaire alors que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, affirme sur X que le secrétaire-général du Hezbollah, Naïm Qassem, est désormais « une cible désignée à abattre ».

(10 : 14) L’AIEA n’a « pas d’indication » que des installations nucléaires aient été touchées ou endommagées en Iran

(09 : 21) Iran: le Croissant-Rouge annonce 555 morts depuis le début de la guerre

(08 : 58) Crash au Koweït de plusieurs avions de combat américains, les équipages ont survécu

(08 : 48) Drone sur une base britannique à Chypre: l’UE aux côtés des Etats membres face à « toute menace »

L’Union européenne est unie aux côtés de ses Etats membres face à « toute menace », a souligné lundi la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen après qu’un drone iranien s’est écrasé sur une base britannique à Chypre.

(08 : 47) L’Iran annonce une attaque de missiles visant Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est

(08 : 24) Chypre: un drone iranien s’est écrasé sur une base britannique

(08 : 20) La Turquie annonce la suspension des passages de frontière à la journée avec l’Iran

(08 : 17) Iran : Un Chinois tué à Téhéran (Affaires étrangères chinoises)

(08 : 16) Iran: au moins 27 morts dans le nord-ouest en deux jours de frappes israélo-américaines

Majid Farshi, directeur général du département de gestion de crise de la province d’Azerbaïdjan oriental, a déclaré que « le nombre de martyrs tombés au cours des deux derniers jours dans la province à la suite des attaques israéliennes et américaines a atteint 27 », d’après l’agence officielle Irna.

(08 : 05) Trois morts dans des frappes sur l’ouest de l’Iran

Des immeubles résidentiels de la ville de Sanandaj ont été touchés par des frappes aériennes, selon le gouverneur Gharib Sajjadi, cité par l’agence de presse officielle Irna.

(08 : 03) Irak: explosions entendues près de l’aéroport d’Erbil

Des explosions ont été entendues lundi près de l’aéroport irakien d’Erbil qui abrite des troupes de la coalition emmenée par les Etats-Unis, a rapporté un journaliste de l’AFP.

Des systèmes de défense anti-aérienne proches de l’aéroport ont abattu des drones, a indiqué un photographe de l’AFP. Depuis le début de la campagne militaire israélo-américaine contre l’Iran, des drones ont été interceptés à plusieurs reprises au-dessus d’Erbil, ville du nord-est de l’Irak où se trouve un important bâtiment consulaire américain.

(07 : 46) L’ambassade américaine au Koweit demande de « ne pas se rendre à l’ambassade »

L’ambassade des États-Unis au Koweït a déclaré lundi que les personnes ne devaient pas se rendre sur le site, d’où un correspondant de l’AFP voyait de la fumée s’élever, lors de la troisième journée des attaques de représailles de l’Iran dans le Golfe.

« Il existe une menace persistante de tirs de missiles et de drones au-dessus du Koweït. Ne vous rendez pas à l’ambassade. Mettez-vous à l’abri dans votre domicile, à l’étage le plus bas possible et à l’écart des fenêtres. Ne sortez pas », a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

« Le personnel de l’ambassade des États-Unis s’abrite sur place », a-t-elle ajouté.

(07 : 27) Des explosions entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens

(07 : 11) Liban : 31 morts et 149 blessés dans les frappes israéliennes (ministère)

Des frappes israéliennes ont fait plus de 30 morts et près de 150 blessés au Liban, a rapporté lundi le ministère libanais de la Santé, au moment où l’armée israélienne menace d’intensifier ses raids contre le Hezbollah après des tirs.

« Les raids de l’ennemi israélien » sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, et sur le sud du pays « ont tué, d’après un premier bilan, 31 citoyens et en ont blessé 149 autres », a indiqué le ministère dans un communiqué.

(06 : 30) Le Koweït dit avoir intercepté des drones, aucune victime à déplorer

Le Koweït a déclaré que sa défense aérienne avait intercepté lundi un nombre indéterminé de drones visant le pays, mais qu’aucun blessé n’était à déplorer, selon l’agence de presse officielle de Koweït.

(06 : 26) Explosions entendues à Abou Dhabi

(06 : 21) Bahreïn annonce un mort dans les frappes iraniennes

Bahreïn a annoncé lundi qu’une personne avait été tuée dans les frappes iraniennes, la première dans le pays, portant à cinq le nombre de morts dans les Etats du Golfe depuis samedi.

« Un incendie s’est déclaré à bord d’un navire étranger dans la ville industrielle de Salman, à la suite de la chute de débris provenant d’un missile intercepté. L’incendie a causé la mort d’un travailleur asiatique et de graves blessures à deux autres », a indiqué le ministère de l’Intérieur en ajoutant que le feu avait été « maîtrisé et éteint ».

(06 : 20) Irak: au moins deux drones abattus près d’une base à l’aéroport d’Erbil

Au moins deux drones ont été abattus tôt lundi près d’une base à l’aéroport d’Erbil en Irak, a constaté un photographe de l’AFP.

Depuis le lancement des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, des drones ont été interceptés à plusieurs reprises au-dessus d’Erbil, qui abrite un consulat américain et des troupes américaines.

(06 : 09) De fortes explosions entendues à Doha (journalistes AFP)

(05 : 45) Nouvelles frappes sur une base irakienne abritant un groupe pro-iranien

Le groupe armé pro-iranien Kataeb Hezbollah, pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la campagne israélo-américaine contre l’Iran, a annoncé lundi que de nouvelles frappes avaient touché une base militaire où il est présent en Irak.

« Trois frappes ont touché Jurf al-Nasr », a déclaré à l’AFP une source du Kataeb Hezbollah, faisant référence à une base militaire qui sert de bastion principal au groupe armé.

(05 : 00) Tirs vers Israël : le président libanais inquiet des risques d’entraînement dans un conflit régional

Le président libanais Joseph Aoun a condamné lundi les tirs de roquettes du Hezbollah vers Israël, qui nuisent selon lui aux efforts de Beyrouth pour éviter d’être entraîné dans un conflit régional.

« Le lancement de missiles depuis le territoire libanais ce matin va à l’encontre de tous les efforts et démarches entrepris par l’État libanais pour maintenir le Liban à l’écart des dangereuses confrontations militaires en cours dans la région », a déclaré M. Aoun dans un communiqué, déplorant « l’insistance à utiliser une fois de plus le Liban comme plateforme pour des guerres qui ne (le) concernent pas ».

(03 : 21) L’armée israélienne lance un ordre d’évacuation massif avant des frappes au Liban

L’armée israélienne a enjoint lundi aux habitants d’une cinquantaine de localités à travers le Liban d’évacuer, en prévision de frappes de représailles après des tirs du Hezbollah en direction d’Israël.

« Les activités du Hezbollah obligent (l’armée israélienne) à agir contre lui », a écrit sur X la lieutenant-colonel Ella Waweya, porte-parole de l’armée israélienne. « Pour votre sécurité, vous devez immédiatement évacuer vos maisons et vous éloigner des villages d’au moins 1.000 mètres pour vous rendre dans des zones dégagées », a-t-elle ajouté.

(02 : 38) Trump dit avoir « trois très bons » candidats pour diriger l’Iran

Donald Trump a dit dimanche avoir « trois très bons choix » de candidats pour diriger l’Iran, dans une courte interview au New York Times.

Interrogé sur qui il souhaiterait voir à la tête du pays, il a répondu « J’ai trois très bons choix », avant d’ajouter: « Je ne les dévoilerai pas pour l’instant. Finissons d’abord le travail », selon ses propos retranscrits par le quotidien américain.

(02 : 23) Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth

Israël frappe lundi la banlieue sud de Beyrouth, ont rapporté les médias d’Etat libanais, le mouvement pro-iranien Hezbollah affirmant pour sa part avoir tiré des roquettes et des drones sur Israël en réponse à l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei.

« La banlieue sud de Beyrouth a été la cible d’une série de frappes israéliennes « , a rapporté l’agence de presse nationale libanaise. Un journaliste de l’AFP a entendu plusieurs fortes explosions à Beyrouth.

(02 : 05) Le Hezbollah libanais dit avoir visé Israël avec des missiles et drones

Le Hezbollah a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi avoir visé Israël avec des missiles et drones en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dans des frappes israélo-américaine.

La formation libanaise pro-iranienne a indiqué dans un communiqué avoir tiré « une salve de missiles et un essaim de drones » dans la nuit « en représailles au sang pur (…) d’Ali Al-Husseini Khamenei (…) et pour défendre le Liban et son peuple, ainsi qu’en réaction aux attaques répétées d’Israël ».

(01 : 56) Israël annonce frapper des cibles du Hezbollah « à travers le Liban »

L’armée israélienne a annoncé lundi être en train de frapper des cibles du Hezbollah « à travers le Liban », en riposte à des tirs du mouvement chiite libanais en direction d’Israël.

L’armée israélienne « a commencé à frapper des cibles de l’organisation terroriste Hezbollah à travers le Liban », a-t-elle écrit dans un communiqué, disant agir « en réponse aux tirs de projectiles du Hezbollah vers l’Etat d’Israël ».

(01 :15) Israël annonce mener « des frappes à grande échelle » sur Téhéran

L’armée israélienne a annoncé lundi mener « des frappes à grande échelle » sur Téhéran, l’agence de presse iranienne Tasnim faisant pour sa part état d’explosions dans la capitale.

Israël « continue de mener des frappes à grande échelle contre des cibles du régime terroriste iranien à travers Téhéran », a indiqué l’armée sur Telegram.

(00 : 01) Rubio et Hegseth mardi au Congrès pour défendre l’opération militaire contre l’Iran

Les plus hauts responsables de l’administration Trump, le secrétaire d’Etat Marco Rubio et le chef du Pentagone Pete Hegseth, se rendront au Congrès mardi pour informer les parlementaires sur le déroulement de l’opération militaire contre l’Iran, a indiqué dimanche la Maison Blanche.