Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Donald Trump : « Nous savons qui prendra la suite en Iran »

28 février 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : Discours de Donald Trump, 26 février 2026 (c) Capture d'écran Twitter

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Escalade en Iran, Lu à l'étranger

Donald Trump : « Nous savons qui prendra la suite en Iran »

par

Dans un entretien téléphonique à ABC News, Donald Trump a affirmé avoir une idée très claire de qui pourrait diriger l’Iran après la disparition de Khamenei.

Source : ABC News

Trump affirme que « beaucoup » de dirigeants iraniens ont été éliminés lors des frappes

Le président Donald Trump s’est montré optimiste quant à l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, déclarant qu’elle se déroulait « très bien », lors d’un entretien téléphonique avec ABC News.

Interrogé sur la durée de cette situation, Trump a répondu : « Aussi longtemps que nous le souhaitons, en fait. Mais cela a déjà causé tellement de dégâts. C’est comme si… ils étaient incapables d’agir, en substance… aussi longtemps que nous le souhaitons. »

Interrogé sur les dirigeants iraniens et sur la question de savoir si les États-Unis pensaient qu’ils avaient été tués lors des frappes, Trump a répondu : « En grande partie, oui. Nous ne savons pas tout, mais en grande partie, oui. Ce fut une frappe très puissante. »

Interrogé sur la prochaine direction et sur la désignation d’un nouveau dirigeant, Trump a répondu : « Oui. Nous avons une très bonne idée. »

– Jonathan Karl, ABC News

L’Iran n’envisageait « pas sérieusement » un accord avec les Etats-Unis, selon de hauts responsables américains

L’Iran n’envisageait « pas sérieusement » un accord avec les Etats-Unis, ont affirmé samedi de hauts responsables américains pendant un point-presse.

« Il était très clair que leur intention était de garder une capacité d’enrichissement (d’uranium, ndlr) afin qu’à terme ils puissent l’utiliser pour une bombe nucléaire », ont-ils ajouté.

« S’ils voulaient avoir un programme nucléaire pacifique, nous leur avons donné beaucoup de moyens d’y parvenir. Au lieu de cela, ils nous ont donné des petits jeux, des ruses, et des manoeuvres dilatoires », ont-ils affirmé.

Bilan des personnalités abatues

Ali Shamkhani, conseiller du guide iranien a été « éliminé » (armée israélienne)

Iran: l’armée israélienne dit avoir « éliminé » le chef des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour.

TV israéliennes : « une photo du corps » de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu.

Deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu’une « photo du corps » du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« De hauts responsables israéliens ont été informés de l’élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe », a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, « une photo du corps a été montrée a Netanyahu et à Trump ».

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

Voir aussi

Iran : le piège de l’Irak

Trente-cinq ans après l’opération Tempête du désert, Washington réactive la même illusion : qu’un choc militaire externe suffise à produire un effondrement intérieur. Ce 28 février 2026, les États-Unis vivent un anniversaire qu’ils ne commémorent pas. Il y a trente-cinq ans...

Plus d‘articles
À propos de l’auteur
Revue Conflits

Revue Conflits

Fondée en 2014, Conflits est devenue la principale revue francophone de géopolitique. Elle publie sur tous les supports (magazine, web, podcast, vidéos) et regroupe les auteurs de l'école de géopolitique réaliste et pragmatique.