Donald Trump : « Nous savons qui prendra la suite en Iran »

Trump affirme que « beaucoup » de dirigeants iraniens ont été éliminés lors des frappes

Le président Donald Trump s’est montré optimiste quant à l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, déclarant qu’elle se déroulait « très bien », lors d’un entretien téléphonique avec ABC News.

Interrogé sur la durée de cette situation, Trump a répondu : « Aussi longtemps que nous le souhaitons, en fait. Mais cela a déjà causé tellement de dégâts. C’est comme si… ils étaient incapables d’agir, en substance… aussi longtemps que nous le souhaitons. »

Interrogé sur les dirigeants iraniens et sur la question de savoir si les États-Unis pensaient qu’ils avaient été tués lors des frappes, Trump a répondu : « En grande partie, oui. Nous ne savons pas tout, mais en grande partie, oui. Ce fut une frappe très puissante. »

Interrogé sur la prochaine direction et sur la désignation d’un nouveau dirigeant, Trump a répondu : « Oui. Nous avons une très bonne idée. »

– Jonathan Karl, ABC News

L’Iran n’envisageait « pas sérieusement » un accord avec les Etats-Unis, selon de hauts responsables américains

L’Iran n’envisageait « pas sérieusement » un accord avec les Etats-Unis, ont affirmé samedi de hauts responsables américains pendant un point-presse.

« Il était très clair que leur intention était de garder une capacité d’enrichissement (d’uranium, ndlr) afin qu’à terme ils puissent l’utiliser pour une bombe nucléaire », ont-ils ajouté.

« S’ils voulaient avoir un programme nucléaire pacifique, nous leur avons donné beaucoup de moyens d’y parvenir. Au lieu de cela, ils nous ont donné des petits jeux, des ruses, et des manoeuvres dilatoires », ont-ils affirmé.

Bilan des personnalités abatues

Ali Shamkhani, conseiller du guide iranien a été « éliminé » (armée israélienne)

Iran: l’armée israélienne dit avoir « éliminé » le chef des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour.

TV israéliennes : « une photo du corps » de Khamenei a été montrée à Trump et Netanyahu.

Deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu’une « photo du corps » du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l’attaque américano-israélienne sur l’Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« De hauts responsables israéliens ont été informés de l’élimination de Khamenei. Son corps a été retiré des décombres de son complexe », a rapporté la chaîne publique KAN. Selon la chaîne 12, « une photo du corps a été montrée a Netanyahu et à Trump ».