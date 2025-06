Donner du sens à sa formation en science politique grâce aux humanités

L’Ircom propose une licence unique alliant Humanités et Science politique. En quoi cette formation se distingue-t-elle ? Quels débouchés pour les étudiants ? Éléments de réponse avec Sylvain Monnier, directeur de la formation.

Qu’est-ce que les Humanités, et pourquoi les avoir associées à la Science politique ?

Sylvain Monnier : Les Humanités connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment avec la réforme du baccalauréat et l’option « Humanités, Littérature et Philosophie ». Mais leur portée va bien au-delà de la simple étude des lettres ou de la philosophie. Elles englobent un ensemble de disciplines : littérature, histoire, langues vivantes et anciennes, philosophie… autant de trésors de la culture classique qui, loin d’être de simples connaissances du passé, continuent de nous parler aujourd’hui.

Étudier les Humanités, c’est se confronter aux grands textes, s’ouvrir à d’autres horizons, se forger une capacité de recul critique face à l’actualité. Ce n’est pas un savoir utilitaire ou technique ; c’est une voie de formation de la personne, une éducation à la liberté. C’est apprendre à penser, à comparer, à juger — selon les mots de Cicéron ou encore de Rabelais, l’étude des Humanités vise avant tout à former des hommes libres.

Nous avons choisi de les associer à la science politique non par opportunisme – même si cette discipline est aujourd’hui très prisée – mais par conviction. Enrichir la science politique par la profondeur des Humanités permet d’éviter une approche strictement descriptive ou technique du phénomène politique. La politique ne peut pas se comprendre uniquement sous l’angle des données ou des théories : elle demande aussi une vision large, une capacité à penser la complexité humaine. C’est ce que permet notre licence.

En quoi cette formation est-elle un atout dans une carrière professionnelle et dans la vie en général ?

Sylvain Monnier : Il peut sembler paradoxal de vanter les mérites d’un cursus « inutile » mais c’est justement cette inutilité apparente qui fait toute sa richesse. Les Humanités ne se réduisent pas à des compétences directement applicables. Et pourtant, nos étudiants intègrent chaque année des masters prestigieux, aussi bien dans les grandes écoles de commerce que dans des domaines aussi variés que la communication, la gestion publique, l’action sociale, ou encore l’enseignement.

Ce qui fait la différence ? Leur capacité à sortir du cadre, à penser autrement, à parler avec aisance. Là où certains profils très techniques manquent parfois de recul, nos étudiants sont capables d’articuler une pensée personnelle, critique, construite. Ils apprennent à écrire, à parler, à structurer une idée. Les entreprises recherchent justement ces profils capables de prendre de la hauteur, pas seulement des exécutants.

Au-delà du domaine professionnel, cette licence est aussi un parcours personnel. Pendant trois ans, les étudiants s’engagent dans des associations, vivent des expériences humaines fortes, discernent leur chemin personnel. Ce n’est pas une classe préparatoire, ce n’est pas non plus une faculté classique : c’est une formation d’excellence, exigeante mais humaine, qui aide chacun à se découvrir et à se dépasser.

Pourquoi choisir l’Ircom ? Quelles compétences et connaissances les étudiants y acquièrent-ils ?

Sylvain Monnier : La première singularité de notre formation, c’est sa complémentarité : Science Politique et Humanités ne sont pas juxtaposées mais pleinement intégrées. Cette approche pluridisciplinaire permet aux étudiants de développer une intelligence globale, d’établir des liens entre les disciplines et d’aiguiser leur regard sur le monde.

Deuxième point fort : l’accompagnement. Avec des promotions limitées à 60 étudiants, nous favorisons une vraie relation pédagogique et éducative. Ce n’est pas simplement un suivi académique : c’est une attention portée à la personne, à son rythme, à ses aspirations.

Enfin, la vie étudiante est riche et structurante. Engagement associatif, Erasmus, jusqu’à sept mois de stage en entreprise ou institution, options culturelles comme le théâtre, l’analyse cinématographique ou encore l’œnologie : tout cela contribue à faire vivre les Humanités, à les incarner. Les débouchés sont variés : institutions publiques, entreprises, action sociale, communication, enseignement, culture… Cette diversité témoigne de la solidité du socle acquis à l’Ircom.

Et face aux défis contemporains – notamment ceux posés par l’intelligence artificielle – les Humanités offrent une réponse unique. Pas seulement un stock de savoirs, mais une capacité à structurer une pensée, à écrire, à parler, à nuancer. Dans un monde où ChatGPT peut fournir des réponses toutes faites, nous croyons que l’essentiel n’est pas seulement d’atteindre un but, mais de cheminer. Lire, réfléchir, argumenter, autant d’exercices de liberté qui ne seront jamais automatisés.

La licence Humanités et Science politique de l’Ircom est une licence d’État, présente sur trois campus (Angers, Lyon, Yaoundé) et bientôt quatre avec l’ouverture de Bordeaux. Pour en savoir plus ou candidater, rendez-vous sur parcoursup.fr ou sur le site de l’Ircom.