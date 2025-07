Droits de douane : l’UE ébranlée

Les exportations des pays de l’Union européenne vers les États-Unis représentent près de 20% des échanges commerciaux des pays. Aux premières loges, l’Allemagne et l’Irlande

En 2024, les États-Unis ont été le premier partenaire commercial de l’UE pour les exportations de biens, devant le Royaume-Uni et la Chine, confirmant leur rôle central dans l’économie européenne.

Une relation commerciale robuste et stable

Selon Eurostat, les exportations de biens de l’UE vers les États-Unis ont dépassé les 500 milliards d’euros en 2023, représentant environ 20 % des exportations totales de l’Union. Les principaux pays exportateurs au sein de l’UE sont l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la France et l’Irlande.

Exportations de l’Allemagne vers les États‑Unis

Un marché central pour l’Allemagne

En 2024, les États‑Unis ont surpassé la Chine pour devenir le premier partenaire commercial de l’Allemagne, avec un volume d’échanges total de 253 milliards € (≈ 278 milliards USD). Les exportations de biens allemandes vers les États‑Unis ont totalisé environ 161 milliards € en 2024, soit près de 10 % de ses exportations totales.

Principaux secteurs exportés en 2023

Selon les données de COMTRADE / OEC :

Automobiles : environ 36,9 milliards USD

Machines industrielles : ≈ 26 milliards USD

Produits pharmaceutiques : ≈ 22 milliards USD

Équipements électriques : ≈ 18 milliards USD

Équipements optiques et photographiques : ≈ 12 milliards USD

Tendances récentes et tensions commerciales

En mai 2025, les exportations allemandes vers les États‑Unis ont chuté de ‑7,7 % sur un mois (à environ 12,1 milliards €) — le niveau le plus bas depuis mars 2022 — en partie à cause de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs américains : 25 % sur les automobiles, 50 % sur les métaux, et 10 % sur la plupart des autres biens.

En conséquence, le premier trimestre 2025 a enregistré un surplus commercial de 17,7 milliards € en faveur de l’Allemagne dans ses échanges de biens avec les États‑Unis — le plus élevé parmi tous ses partenaires commerciaux.