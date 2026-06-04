L’Espagne, puissance du grand écran : comment le cinéma espagnol a conquis la planète

En l’espace d’une décennie, l’Espagne a cessé d’être un simple acteur respecté du cinéma européen pour devenir une des grandes puissances audiovisuelles mondiales, capable de rivaliser avec les géants américains et d’attirer leurs investissements.

Trois films espagnols en compétition officielle à Cannes 2026, un Prix de la mise en scène, 5,1 milliards de dollars de revenus sur les plateformes en quatre ans : le « miracle audiovisuel » espagnol n’est pas un hasard mais le fruit d’une stratégie d’État coordonnée.

Mais le marché intérieur reste fragile — 65 millions d’entrées en 2025, en baisse de 11 % — et le défi des prochaines années sera de préserver la diversité créative tout en consolidant un modèle économique durable.

Pendant longtemps, le cinéma espagnol a été associé à quelques figures emblématiques, au premier rang desquelles Pedro Almodóvar, dont le prestige international masquait parfois les limites structurelles de la production nationale. Aujourd’hui, le paysage a profondément changé. Sur les dix dernières années, l’Espagne s’est imposée comme un des principaux pôles audiovisuels planétaires, capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes et d’attirer les investissements des géants étrangers du secteur.

Cette transformation ne relève pas du hasard. Elle résulte d’une combinaison particulièrement efficace entre politiques publiques ambitieuses, infrastructures modernes, dispositifs fiscaux attractifs, montée en puissance des plateformes de vidéo à la demande et renouvellement exceptionnel de la création artistique. À l’échelle internationale, l’Espagne est aujourd’hui perçue à la fois comme un laboratoire culturel, un territoire de tournage compétitif et une puissance exportatrice de contenus pour les écrans du reste du globe.

Cannes 2026 : le moment de consécration

Le symbole le plus spectaculaire de cette ascension est apparu lors du Festival de Cannes 2026. Pour la première fois de son histoire, le cinéma espagnol comptait trois films en compétition officielle pour la Palme d’or. Pedro Almodóvar présentait Autofiction (titre français d’Amarga Navidad), Rodrigo Sorogoyen défendait L’Être aimé (El ser querido) tandis que Javier Calvo et Javier Ambrossi — plus connus sous le pseudonyme commun de « Los Javis » — dévoilaient La bola negra. Cette concentration exceptionnelle de talents ibériques au sein de la sélection reine du festival constituait déjà un événement historique.

La consécration est venue lors du palmarès : La bola negra a obtenu le Prix de la mise en scène, partagé avec le réalisateur polonais Paweł Pawlikowski. Inspiré d’une œuvre inachevée de Federico García Lorca et de la pièce La piedra oscura d’Alberto Conejero, ce film de 155 minutes mêle mémoire historique, identité sexuelle et guerre civile espagnole à travers trois temporalités distinctes (1932, 1937 et 2017). Sa production illustre parfaitement la nouvelle dimension du cinéma espagnol : une coproduction associant El Deseo, Suma Content, Movistar Plus+, Atresmedia et la société française Le Pacte, avec un casting réunissant Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas ou encore Natalia de Molina.

« Au-delà de ce seul succès, Cannes 2026 a démontré la densité de la création ibérique. Des œuvres espagnoles étaient présentes dans presque toutes les sections du festival, confirmant l’existence d’un véritable écosystème créatif national. »

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Une décennie de récompenses internationales

Ce succès cannois ne constitue pas un phénomène isolé. Depuis plusieurs années, les créateurs espagnols accumulent les distinctions dans les principaux festivals du monde. En 2022, la réalisatrice Carla Simón remportait l’Ours d’or de Berlin avec Alcarràs, chronique rurale tournée en langue catalane. En 2023, Jaione Camborda devenait la première réalisatrice espagnole à obtenir la Coquille d’or du Festival de Saint-Sébastien grâce à O Corno, une histoire de femmes.

Pedro Almodóvar a lui aussi marqué l’histoire en 2024 avec son Lion d’or à la Mostra de Venise pour La Chambre d’à côté (La habitación de al lado), son premier film tourné en anglais, avec Tilda Swinton et Julianne Moore. Rodrigo Sorogoyen s’est imposé comme un des grands auteurs européens contemporains : As Bestas a remporté le César du meilleur film étranger en France après avoir triomphé dans plusieurs rendez-vous internationaux et récolté neuf Goya.

Cette dynamique touche également les productions plus commerciales. Le Cercle des neiges (La sociedad de la nieve), de Juan Antonio Bayona, a obtenu douze Goya, six prix Platino et deux nominations aux Oscars. Sur Netflix, le long métrage a dépassé les 103 millions de visionnages au cours du premier semestre 2024, illustrant la capacité croissante du cinéma espagnol à toucher un public mondial.

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Les écoles spécialisées, moteur discret du succès espagnol

De tels triomphes reposent en grande partie sur un système de formation particulièrement performant. L’École de Cinématographie et d’Audiovisuel de la Communauté de Madrid (ECAM) ainsi que l’École supérieure du Cinéma et de l’Audiovisuel de Catalogne (ESCAC) figurent régulièrement parmi les meilleures écoles de cinéma du monde, selon The Hollywood Reporter. Ces établissements ont préparé une grande partie des réalisateurs qui dominent aujourd’hui la scène espagnole.

L’ECAM s’est spécialisée dans l’accompagnement des jeunes talents vers le marché professionnel grâce à des programmes comme La Incubadora ou l’ECAM Forum, qui mettent directement en relation les artistes avec les producteurs, les investisseurs et les diffuseurs internationaux. L’ESCAC, située à Tarrasa, près de Barcelone, dispose pour sa part d’un réseau de plus de 8 000 anciens élèves répartis dans l’industrie audiovisuelle mondiale. Parmi eux figurent notamment Juan Antonio Bayona, Kike Maíllo ou encore Mar Coll. Ces centres jouent désormais un rôle comparable à celui de certaines institutions américaines prestigieuses en assurant une circulation permanente entre la formation, la création et l’industrie.

La stratégie d’État derrière le « miracle audiovisuel »

Un des éléments les plus remarquables de ce phénomène réside dans l’intervention coordonnée des pouvoirs publics. En 2021, le gouvernement de Pedro Sánchez a lancé le plan Spain Audiovisual Hub, doté initialement de 1,7 milliard d’euros grâce aux fonds européens de relance post-Covid. L’objectif : faire de l’Espagne un des principaux cœurs de production audiovisuelle de l’Union européenne.

Les résultats sont impressionnants. En cinq ans, l’emploi du secteur a progressé de 107 %. Dans le même temps, le nombre d’entreprises accompagnées au niveau international par l’agence publique ICEX est passé de 463 en 2022 à 2 304 en 2024. Depuis 2025, une deuxième phase vise à attirer davantage de capitaux privés. La nouvelle société publique SETT a déjà engagé plusieurs opérations majeures : 44 millions d’euros investis dans le fonds Culture CAP7, 4,9 millions dans Moby Dick Film Capital et surtout 98 millions d’euros dans Aurora Media Inversiones, projet destiné à constituer un grand groupe européen de fiction espagnole.

« Selon les estimations officielles, chaque euro accordé sous forme d’avantage fiscal génère environ neuf euros de valeur ajoutée brute pour l’économie nationale espagnole. »

L’arme fiscale qui attire Hollywood

L’Espagne dispose également d’un des systèmes d’incitations fiscales les plus attractifs d’Europe. Le régime général prévoit un crédit d’impôt de 30 % sur le premier million d’euros de dépenses de production et de 25 % au-delà. Certaines communautés autonomes vont beaucoup plus loin : les îles Canaries offrent jusqu’à 54 % d’avantages fiscaux sur le premier million investi et 45 % sur les dépenses supplémentaires. Au Pays basque, certains dispositifs peuvent atteindre 70 % selon les projets. Cette concurrence interne constitue un puissant levier d’attraction pour les productions internationales.

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La nouvelle géographie des tournages

La montée en puissance ibérique s’appuie également sur des infrastructures modernes. Netflix joue un rôle déterminant : son centre européen de production installé à Tres Cantos, dans la banlieue de Madrid, s’étend désormais sur 22 000 mètres carrés et comprend dix plateaux de tournage. Le groupe américain a annoncé un nouvel investissement supérieur à un milliard d’euros pour la période 2025-2028. Parallèlement, la réouverture de la Cité de la Lumière à Alicante a redonné au pays un des plus grands complexes de tournage du continent, avec six grands plateaux et un nouveau studio fermé de 5 000 mètres carrés. Cette combinaison entre capitaux internationaux et infrastructures locales permet à l’Espagne d’accueillir aussi bien des projets hollywoodiens que des créations nationales ambitieuses.

Le paradoxe d’un géant culturel

Pourtant, tous les problèmes du septième art espagnol ne sont pas résolus. Le marché intérieur reste fragile : en 2025, les salles ont enregistré 65 millions d’entrées pour 453 millions d’euros de recettes, soit une baisse de 11 % par rapport à l’année précédente. Le secteur souffre d’une polarisation extrême : sur les 2 025 sorties recensées, un seul film a dépassé les 10 millions d’euros de bénéfices, tandis que 566 longs métrages ont gagné moins de 10 000 euros et 387 moins de 1 000 euros.

La véritable rentabilité se déplace vers l’exportation et les plateformes numériques. En quatre ans, les productions espagnoles ont généré 5,1 milliards de dollars de revenus sur les plateformes mondiales, soit 8,9 % des recettes planétaires pour les contenus non anglophones. L’Espagne occupe désormais la quatrième place mondiale dans ce segment. Le défi des prochaines années sera de préserver la diversité créative qui a fait cette réussite tout en consolidant un modèle économique durable : attirer les investissements étrangers sans sacrifier les auteurs indépendants, renforcer la compétitivité sans uniformiser les récits.

« En l’espace d’une décennie, l’Espagne a cessé d’être un simple acteur respecté du cinéma européen pour devenir une des grandes puissances audiovisuelles de notre siècle. Sa capacité à conjuguer ambition industrielle, excellence artistique et identité culturelle pourrait bien servir de modèle à de nombreux pays confrontés aux bouleversements de l’économie des images. »

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