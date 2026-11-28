En recevant à Cotonou, début novembre, le commandant en chef des Forces armées d’Haïti, le Bénin a franchi un cap symbolique.

Longtemps cantonnés au rôle de bénéficiaires de l’aide militaire étrangère, les États africains s’imposent désormais comme des formateurs et des pourvoyeurs de sécurité bien au-delà de leur continent.

Par Cédric Saunie, associé fondateur et directeur exécutif de Muinda, cabinet indépendant d’analyse et de conseil sur les enjeux géopolitiques africains

En recevant à Cotonou le lieutenant-général Derby Guerrier, commandant en chef des Forces armées d’Haïti, début novembre, le Bénin a franchi un cap symbolique : longtemps cantonnés au rôle de bénéficiaires de l’aide militaire étrangère, les États africains s’imposent désormais comme des formateurs et des pourvoyeurs de sécurité bien au-delà de leur continent.

Longtemps cantonnés au rôle de bénéficiaires de l’aide militaire étrangère, les États africains s’imposent désormais comme des pourvoyeurs de sécurité bien au-delà de leur continent.

Venu solliciter l’appui du Bénin dans la formation de ses futurs officiers, ainsi qu’une éventuelle participation de soldats béninois aux opérations de sécurisation de Port-au-Prince, le chef d’état-major haïtien a reçu une réponse nuancée. Son homologue, le général Fructueux Gbaguidi, s’est montré favorable à l’accueil de stagiaires haïtiens dans les écoles de formation du pays, tout en restant prudent sur l’envoi de troupes. Derrière ce rapprochement historique se dessine une recomposition silencieuse des architectures de défense, où le savoir-faire africain complète l’appui des puissances occidentales.

Cette demande intervient alors qu’Haïti tente de reconstruire une armée démantelée en 1995, puis remobilisée en 2017, pour faire face à l’emprise des gangs armés qui asphyxient l’État. La France et le Mexique contribuent déjà à la formation de ses militaires, tandis que d’autres pays comme le Salvador ou le Sri Lanka participent aux efforts internationaux de sécurisation. Mais ce sont désormais les États africains qui prennent le relais en première ligne : après la mission multinationale dirigée par le Kenya entre juin 2024 et début 2026, le Tchad s’est engagé à déployer 1 500 soldats et la Côte d’Ivoire prépare l’envoi de 812 militaires. La démarche auprès de Cotonou confirme ainsi la montée en puissance des armées africaines dans les dispositifs internationaux de stabilisation.

Après la mission dirigée par le Kenya, le Tchad s’est engagé à déployer 1 500 soldats et la Côte d’Ivoire prépare l’envoi de 812 militaires.

De consommateur à exportateur de savoir-faire militaire

Depuis les indépendances, la formation et l’accompagnement des armées africaines ont mobilisé de nombreux partenaires étrangers, des anciennes puissances coloniales aux États-Unis, en passant par l’Union soviétique et la Chine. Parallèlement, plusieurs capitales du continent ont développé leurs propres partenariats militaires, en particulier dans les domaines de la formation et de l’entraînement.

Le Maroc contribue ainsi depuis plusieurs décennies à la formation de militaires étrangers, parmi lesquels près de 5 000 militaires et gendarmes ivoiriens, une coopération renforcée par un nouvel accord signé en mai 2025. Ce savoir-faire s’exporte désormais hors du continent : en août 2025, la République démocratique du Congo et l’Uruguay ont conclu un accord de défense portant sur la formation et la planification militaires.

Toutefois, les déploiements africains en Haïti comme l’accueil de stagiaires étrangers reposent encore souvent sur une coopération tripartite : les États africains fournissent les effectifs et l’expertise opérationnelle, tandis que les bailleurs occidentaux et les fonds de l’ONU assurent l’essentiel du financement et du soutien logistique.

La sollicitation adressée au Bénin répond ainsi à des besoins militaires précis. Avec environ 1 500 soldats à la mi-octobre 2026, les Forces armées haïtiennes disposent encore de capacités embryonnaires. Leur reconstruction ne repose pas uniquement sur le recrutement et l’équipement : elle suppose avant tout de former un encadrement capable de structurer les unités et d’en assurer le commandement. La plus-value de Cotonou réside dans la solidité de ses écoles nationales à vocation régionale, capables d’inculquer rapidement les fondamentaux de la discipline et du commandement subalterne.

Pour Cotonou, le choix d’une coopération ciblée et structurante

Le choix de Port-au-Prince s’appuie également sur une proximité linguistique et historique unique. Le français constitue un atout opérationnel immédiat pour la coopération entre leurs armées, tandis que leur histoire commune remonte à la traite transatlantique, notamment depuis Ouidah vers Saint-Domingue, dont le vodou demeure l’un des héritages culturels. Ces liens ont trouvé un prolongement diplomatique récent : en avril 2024, Cotonou a nommé un envoyé spécial auprès d’Haïti, avant la signature, en janvier 2025, d’un mémorandum d’entente couvrant aussi bien la sécurité que les échanges culturels.

Pour Cotonou, l’enjeu dépasse néanmoins le cadre bilatéral. En formant des cadres haïtiens, le Bénin affirme son positionnement comme partenaire de défense au-delà de l’Afrique de l’Ouest et se dote d’un levier d’influence diplomatique durable. En privilégiant l’accueil de stagiaires plutôt que l’envoi immédiat d’un contingent, Cotonou fait le choix d’une contribution ciblée et structurante : pleinement engagées dans la stabilisation de l’espace ouest-africain à travers l’opération Mirador, les Forces armées béninoises concentrent ainsi leur expertise là où leur savoir-faire institutionnel est le plus décisif pour rebâtir durablement l’outil de défense haïtien.

L’axe Cotonou-Port-au-Prince dessine ainsi les contours d’une nouvelle géopolitique de l’assistance militaire. À l’heure où les interventions occidentales directes peinent à convaincre et où les supplétifs russes sont mis en échec au Sahel, des États comme le Bénin ou le Maroc incarnent une troisième voie : celle d’une africanisation décomplexée de la sécurité et compatible avec les standards internationaux. Reste à savoir si ces architectures tripartites — financées par le Nord mais opérées par le Sud — suffiront à rebâtir un État haïtien au bord du gouffre.

Des États comme le Bénin ou le Maroc incarnent une troisième voie : celle d’une africanisation décomplexée de la sécurité, compatible avec les standards internationaux.