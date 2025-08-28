Échec de la « Grande vague de destitution ». Taïwan dans la tourmente politique

La « Grande vague de destitution » lancée par le DPP (Parti indépendantiste) à Taiwan a connu un score inattendu (32 : 0). Cet échec met la vie politique taïwanaise sous pression.

Les campagnes de destitution électorale de masse à Taïwan en 2025, également connues sous le nom de « Grande vague de destitution » ou simplement de « Grande destitution » en chinois, ont remué Taiwan de fond en comble depuis le début de cette année. Elles se sont soldées par un échec total et cuisant avec un score de 32 à 0.

Au total, trente-deux individus visés et affiliés au camp pan-Bleu et des indépendants n’ont pas été révoqués, le nombre de voix opposées dépassant largement celui des voix favorables.

Le 26 juillet, des votes de révocation ont été organisés pour 24 membres du Yuan législatif ainsi que pour le maire de la ville de Hsinchu. Toutes les tentatives de révocation ont échoué, une majorité d’électeurs les rejetant dans chaque cas. Le 23 août, sept nouvelles propositions de révocation visant des législateurs ont aussi toutes été rejetées[1].

Cet échec a une signification très profonde et va avoir des conséquences durables pour Taiwan et au-delà.

Background : un Président minoritaire et un Taiwan divisé

Les élections présidentielles et législatives de Taiwan ont eu lieu le 13 janvier 2024 avec 19 548 531 d’inscrits et 14 048 310 de votants (71,86 %). Les résultats étaient les suivants : Lai Ching-te (DPP, Parti indépendantiste) : 40,05%, Hou Yu-ih (KMT, Parti nationaliste) : 33,5 % ; Ko Wen-je (TPP, Taiwan People’s Party) : 26,5 %[2].

40% des votants donnent un président minoritaire et faible (one slim mandate), d’autant plus que son parti a perdu la majorité à l’Assemblée (the Legislative Yuan), ce qui compromet sa capacité à faire avancer son programme en interne et en externe. Le DPP ne dispose que de 51 sièges sur 113, le KMT captant 53 et le TPP 8. Il doit faire des compromis, notamment avec les députés du TPP tout au long de son mandat. C’est une situation très inconfortable pour Lai Ching-te, Président de Taiwan et Président du Parti indépendantiste. D’où l’idée de lancer une vague de grande destitution afin de récupérer, d’un seul coup, la majorité à l’Assemblée (the Legislative Yuan).

Une opération trop politique

Cette opération a été organisée et conduite par le DDP, le Parti au pouvoir. C’est une opération basée sur le wishful thinking et l’absence de connaissances au sujet des soucis et des souhaits du peuple.

L’axe majeur de cette opération a été placé sur le thème « Anti-Chine et protéger Taiwan ». Cette tactique a remporté des voix dans le passé. Mais cette fois-ci cela n’a pas fonctionné[3]. Les Taiwanais voient mal le lien entre la représentativité locale des députés concernés et leur lien supposé au Parti communiste chinois en face.

Les préoccupations des Taiwanais se trouvent ailleurs[4]. Ils aimeraient que le gouvernement se mobilise davantage et mette davantage de ressources pour lutter contre les catastrophes naturelles qui ont lieu en même temps (typhons, inondation, etc.) [5] [6] au lieu de les gaspiller dans des batailles politiques, à leurs yeux, inutiles.

Ils aimeraient également que le gouvernement négocie mieux les droits de douane avec les États-Unis. Ils pensent que le taux de 20 %[7] va forcer beaucoup de petites et moyennes entreprises à fermer leur porte. Ils voient que le Japon et la Corée du Sud, leurs principaux concurrents dans la région, ont réussi à avoir les 15%.

Ils voient aussi que TSMC, le bouclier de silicium de l’Île, a été amené aux États-Unis sans aucune protestation du Gouvernement.

Les réactions de Lai Ching-te

Compte tenu de ce qui est dit plus haut, l’issue de l’opération paraissait logique, bien que l’ampleur de l’échec ait surpris plus d’un. Ce qui est encore plus surprenant, c’est la réaction de Lai Ching-te.

Après l’échec cuisant du 26 juillet (25 voix contre 0), nombre de ses camarades lui avaient conseillé de renoncer à la session du 23 août, tant le résultat semblait écrit d’avance. Mais il n’en a pas tenu compte et a persisté dans sa décision. Ses attitudes après le revers total du 23 août apparaissent encore plus incompréhensibles. Le discours qu’il prononça, le soir du 24 août, affichant un large sourire, donnait à croire que son entreprise avait été couronnée de succès. Refusant de reconnaître son échec, il s’obstine dans une stratégie manifestement défaillante et refuse de s’adapter à des évolutions pourtant évidentes.

La signification et les conséquences durables

Que signifie ce phénomène ? Cela signifie très clairement que le Président et le DPP ont perdu la confiance des électeurs. Lai Ching-te commence également à perdre la confiance des membres au sein du DPP. Les critiques fusent de partout[8].

Compte tenu de l’écrasante majorité de « non » contre le « oui », on soupçonne qu’une bonne partie de Taiwanais commence à se détourner de Lai Ching-te. Cela veut dire que le DPP a perdu la forte influence qu’il a eue depuis une décennie, ce qui n’est pas de bon augure pour lui à l’approche des prochaines élections locales.

D’autant plus que le DDP aura probablement bientôt en face, comme nouvelle présidente du KMT (Parti nationaliste), Cheng Li-Wun[9] : une jeune dirigeante combative, débordante d’énergie et d’idées, qui connaît intimement le DDP ayant été l’une des anciennes cadres dirigeantes de ce parti et qui n’aspire qu’à le terrasser. À Taïwan, la lutte politique est ouverte.

[1] Cf. Wikipedia : 2025 Taiwanese mass electoral recall campaigns (https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Taiwanese_mass_electoral_recall_campaigns)

[2] Alex Wang, Après les élections, Taïwan dans la tourmente, Revue Conflits, le 18 janvier 2024.

[3] 容海升, 中新社北京8月26日电 题：“抗中保台”非万灵丹 “大罢免”结局显民意 (https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/08-26/10471659.shtml)

[4] Cf. Taiwan 联合报 : 政治掛帥 不顧民生 綠營2026恐陷苦(https://vip.udn.com/vip/story/121584/8960237)

[5] Taïwan frappé par des pluies record : inondations meurtrières et évacuations massives (https://www.lopinion.fr/international/taiwan-frappe-par-des-pluies-record-inondations-meurtrieres-et-evacuations-massives)

[6] Inondations à Taïwan et la province chinoise du Guangdong : 14 morts et disparus (https://www.catnat.net/veille-catastrophes-naturelles/veille-des-catastrophes-naturelles/archive-des-catastrophes/218-inondations-monde/36431-inondations-a-taiwan-et-la-province-chinoise-du-guangdong-14-morts-et-disparus)

[7] Riley Walters, The Implications of the Trump Administration’s New Tariffs on Imports from Taiwan, Global Taiwan Institute, August 13, 2025

[8] Cf. Taiwan联合报 : 國政空轉一年，賴清德被民意的海嘯吞噬 (https://vip.udn.com/vip/story/121523/8959043)

[9] Cf. Wikipedia, Cheng Li-Wun (鄭麗文) (https://en.wikipedia.org/wiki/Cheng_Li-wun)