La ligne de contrôle au Cachemire, la frontière nucléaire

Cinquième épisode de notre série d’été « Les frontières inattendues ».

Née de la partition de 1947, la ligne de contrôle divise le Cachemire entre l’Inde et le Pakistan — deux puissances nucléaires — tandis que la Chine en contrôle un troisième morceau.

En mai 2025, cette frontière a connu les affrontements les plus intenses depuis un demi-siècle, rappelant qu’elle reste la ligne la plus dangereuse du monde.

Il existe une frontière où se font face trois puissances nucléaires, au milieu de quelques-unes des plus hautes montagnes de la planète. La ligne de contrôle qui partage le Cachemire entre l’Inde et le Pakistan — la Chine en occupant une troisième part — n’est pas une frontière reconnue : c’est une ligne de cessez-le-feu jamais transformée en paix, hérissée de soldats, de barbelés et d’ogives. Soixante-dix-huit ans après sa naissance, elle reste sans doute la frontière la plus dangereuse du monde.

1947 : la partition et le maharaja indécis

L’origine du drame remonte à la fin de l’Empire britannique des Indes. En 1947, Londres se retire et partage sa colonie en deux États : l’Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Les centaines d’« États princiers » doivent choisir leur camp. Le Cachemire pose un cas insoluble : sa population est majoritairement musulmane, mais son maharaja est hindou, et il hésite.

Tandis qu’il tergiverse, des combattants venus du Pakistan pénètrent dans le territoire. Le maharaja, pris de court, choisit alors de rattacher le Cachemire à l’Inde en échange d’une protection militaire. La première guerre indo-pakistanaise éclate. En 1949, un cessez-le-feu fige les positions : c’est la naissance de la ligne qui deviendra, après la guerre de 1971 et l’accord de Simla de 1972, la « ligne de contrôle ». Une ligne militaire, provisoire par essence, qui dure depuis trois quarts de siècle.

Une ligne de cessez-le-feu n’est pas une frontière : c’est une guerre mise en pause, qui peut reprendre à tout instant.

Trois puissances atomiques pour un massif

La particularité du Cachemire est d’être disputé non par deux, mais par trois puissances — toutes dotées de l’arme nucléaire. L’Inde en administre la plus grande partie (le Jammu-et-Cachemire et le Ladakh) ; le Pakistan en contrôle le nord et l’ouest (l’Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan) ; et la Chine occupe à l’est l’Aksai Chin, un haut désert d’altitude, ainsi qu’une zone cédée par Islamabad. Inde et Pakistan revendiquent chacun l’intégralité du territoire ; l’Inde conteste aussi l’occupation chinoise.

Cette configuration fait du Cachemire un point de friction permanent. Les deux rivaux se sont livré quatre guerres depuis 1948, dont trois pour ce territoire. La dernière, en 1999 à Kargil, survint un an à peine après que les deux pays eurent démontré leur capacité nucléaire — première guerre directe entre deux puissances atomiques. Depuis, une insurrection séparatiste couve dans la vallée, et les accrochages le long de la ligne de contrôle rythment la vie des villages frontaliers, régulièrement pris sous le feu.

Mai 2025 : au bord du gouffre

L’actualité récente a rappelé avec brutalité la dangerosité de cette frontière. Le 22 avril 2025, des hommes armés tuent 26 personnes — pour la plupart des touristes hindous — près de Pahalgam, dans le Cachemire indien. New Delhi accuse des groupes soutenus par le Pakistan et riposte. Du 7 au 10 mai 2025, les deux pays se livrent les combats les plus intenses depuis la guerre de 1971 : l’Inde lance l’« opération Sindoor », frappant des cibles au Pakistan et au Cachemire pakistanais ; Islamabad répond par ses propres frappes. Missiles et drones pénètrent profondément dans les territoires adverses.

Un épisode glace les observateurs : une frappe indienne vise la base aérienne de Nur Khan à Rawalpindi, située près des centres de commandement qui supervisent l’arsenal nucléaire pakistanais. La crise, qui fait plus de cinquante morts le long de la ligne de contrôle, manque de basculer. Un cessez-le-feu, obtenu le 10 mai au terme d’une médiation internationale, ramène un calme précaire. En janvier 2026, les deux pays échangent comme chaque année la liste de leurs installations nucléaires — rituel étrange entre ennemis qui se promettent de ne pas les frapper. Mais le dialogue de haut niveau reste suspendu, et la frontière demeure surmilitarisée.

Ce que le Cachemire nous enseigne

La ligne de contrôle illustre une vérité terrifiante de notre série : certaines frontières mal nées ne se referment jamais, et le temps, loin de les cicatriser, ne fait qu’en accroître le danger. Ce qui n’était en 1949 qu’une ligne de cessez-le-feu provisoire est devenu, avec la nucléarisation des deux camps, l’une des lignes de faille les plus périlleuses de la planète. La partition de 1947, décidée dans l’urgence du retrait britannique, continue de produire ses effets létaux trois générations plus tard.

Elle rappelle aussi que les frontières contestées sont des poudrières d’autant plus explosives qu’elles cristallisent des identités nationales et religieuses. Pour l’Inde comme pour le Pakistan, le Cachemire n’est pas un simple territoire : il est un symbole de l’idée même qu’ils se font de leur nation. C’est pourquoi nul dirigeant ne peut y renoncer sans paraître trahir son pays. Entre les deux, les Cachemiris eux-mêmes — divisés, surveillés, régulièrement pris sous le feu — payent le prix d’une ligne que d’autres ont tracée pour eux en 1947, et que personne, depuis, n’a su transformer en paix. La géographie peut diviser ; mais c’est la politique qui, en refusant de trancher, perpétue le danger.

Prochain épisode : la frontière Namibie-Zambie, l’énigme du quadripoint.