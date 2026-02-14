Entretien – Le Japon veut se redresser

Sanae Takaichi a brillamment remporté les élections législatives du 8 février. Cette large victoire doit lui permettre de redresse un Japon qui court après sa grandeur passée.

Grâce à un résultat historique lors des élections anticipées du 8 février, la première majorité qualifiée depuis 1955, la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, est entrée sur la scène politique avec un mandat dont ses prédécesseurs ne pouvaient que rêver. Cette victoire représente non seulement une avancée majeure pour le Parti libéral-démocrate (PLD), mais pourrait également marquer un tournant dans la politique japonaise.

Pour la première fois depuis la création du parti, le PLD dispose d’une autorité quasi illimitée pour façonner la politique intérieure et étrangère de la première démocratie d’Asie de l’Est. Dans le même temps, les défis à relever sont considérables. L’économie japonaise continue de subir les répercussions des « décennies perdues », et la classe moyenne en difficulté exige des solutions politiques concrètes. Le paysage géopolitique dans la région indo-pacifique devient également de plus en plus complexe, laissant peu de marge de manœuvre à Mme Takaichi.

Afin de mieux comprendre ce que ce nouveau mandat politique pourrait impliquer, tant sur le plan national qu’international, nous nous sommes entretenus avec notre collègue Stephen A. Nagy. Professeur de politique et d’études internationales à l’Université chrétienne internationale (ICU) de Tokyo depuis plus de 17 ans, il est une autorité internationalement reconnue sur le Japon, et peu d’observateurs possèdent une compréhension aussi approfondie de la trajectoire politique et stratégique du pays.

Sanae Takaichi et le Parti libéral démocrate (PLD) ont obtenu un résultat électoral historique, remportant une majorité qualifiée. À quand remonte la dernière fois qu’un parti politique japonais a obtenu une majorité qualifiée, et qu’est-ce que cela révèle sur la politique japonaise contemporaine ?

C’est la première fois depuis 1955, date de la création du Parti libéral démocrate, qu’un parti japonais obtient une majorité qualifiée. Il s’agit donc d’une étape vraiment importante, non seulement pour le Japon, mais aussi pour le PLD et, bien sûr, pour la première femme Premier ministre du pays, Takaichi.

Cela en dit long sur la faiblesse des partis d’opposition. Cela en dit également long sur ce que j’appelle « l’effet Trump et Xi » : non seulement Takaichi a bénéficié des politiques agressives de la Chine, mais aussi des politiques non orthodoxes des États-Unis. Ces facteurs combinés l’ont propulsée, elle et le PLD, à une position de véritable domination.

Maintenant que Takaichi et le PLD ont le pouvoir de modeler la politique japonaise comme ils l’entendent, quelles seront leurs principales priorités ?

Tout d’abord, je pense que le mandat au niveau de la politique étrangère consiste à établir des relations aussi solides et robustes que possible avec les États-Unis. Cela signifie investir dans l’alliance et essayer de la stabiliser. De nombreux Japonais ont estimé que sous l’ancien Premier ministre Ishiba Shigeru, mais aussi sous les Premiers ministres Kishida Fumio et Suga Yoshihide, l’alliance s’était affaiblie et avait perdu la confiance et l’orientation qu’elle avait sous le défunt Premier ministre Abe Shinzo. Takaichi s’efforcera donc de la redynamiser.

Deuxièmement, il s’agissait de résister à la coercition de la Chine. Après que le Premier ministre Takaichi ait déclaré le 8 novembre que si Taiwan était attaqué, le Japon devrait intervenir pour se défendre, les Chinois ont lancé une vaste campagne de désinformation et de coercition économique pour tenter de la faire démissionner.

L’objectif probable était d’installer un Premier ministre faible ou pro-chinois, ou de créer des circonstances dans lesquelles il y aurait un Premier ministre tournant qui ne pourrait pas vraiment mener une politique intérieure et internationale forte, ce qui est dans l’intérêt de la Chine. Mais cela a échoué de manière spectaculaire et s’est en fait retourné contre eux. Les Japonais se sont ralliés derrière Takaichi et sa position ferme pour résister à la coercition chinoise, et je pense qu’elle a vraiment tiré profit de cet épisode.

Je pense donc que ce sont là les deux grands mandats de politique étrangère qui lui incombent. Et sa large victoire aux élections lui fournira à la fois les instruments politiques et la légitimité dont elle a besoin pour les mener à bien sans réserve.

Qu’en est-il des questions intérieures ?

Au niveau national, il s’agit de l’inflation, de l’accessibilité financière, des salaires et des efforts pour relancer l’économie afin qu’elle profite aux citoyens ordinaires. Je ne pense pas qu’elle ait pour mandat de modifier la constitution ou d’être anti-étrangers. Je ne pense pas non plus qu’elle ait pour mandat de faire du Japon, comme beaucoup le disent, un « pays militariste », pas du tout.

Il s’agit de relancer l’économie de manière à inverser le processus de paupérisation de la classe moyenne. C’est vrai presque partout dans le monde démocratique. Les classes moyennes sont mises sous pression partout et recherchent des politiciens qui ont des solutions. C’est vraiment la question clé à laquelle nous devons réfléchir.

La première manifestation de cette tendance a été l’élection du président Obama après la crise financière. Puis nous avons assisté au Brexit et, bien sûr, à l’arrivée au pouvoir du président Trump avec son slogan « Make America Great Again ». Biden avait également une politique visant à renforcer la classe moyenne, et Trump est revenu sur ses promesses électorales en se concentrant sur la classe moyenne.

Dans tous les pays démocratiques développés – aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Corée du Sud et en Australie – les classes moyennes recherchent des dirigeants stables qui ont des solutions à leurs difficultés économiques. C’est sur ce mandat que le PLD et Takaichi sont sortis plus forts que jamais.

Les Japonais ne s’intéressent donc pas particulièrement à la politique identitaire et aux questions culturelles, car en fin de compte, ils veulent simplement un bon emploi avec un salaire décent afin de pouvoir s’installer et fonder une famille.

C’est la question à 1 000 milliards de dollars : peuvent-ils y parvenir ? De nombreux politiciens élus à travers le monde démocratique ont échoué à renforcer la classe moyenne et à inverser cette évolution très inquiétante. Pensez-vous vraiment qu’elle puisse y parvenir ?

Si c’était facile, ils auraient résolu les problèmes économiques du Japon il y a 25 ans. Le problème est que – et je pense que cela s’applique partout, en particulier en Europe – bon nombre des systèmes de protection sociale et des prestations sociales que le Japon a mis en place au fil du temps ont été créés pendant la période la plus dynamique de son économie, dans les années 1970, 1980 et 1990. Aujourd’hui, l’économie a atteint sa maturité et les pressions démographiques pèsent sur elle.

En effet, le système économique japonais d’après-guerre – y compris les retraites, la fiscalité et la protection sociale – n’est plus adapté à l’économie actuelle. Il faut donc transformer l’ensemble du modèle. Le système de protection sociale doit être modifié, y compris les retraites des personnes âgées. Les systèmes fiscaux doivent être ajustés pour faire face à une économie construite pour 2026.

Je ne pense pas qu’ils aient encore trouvé la solution. Et quand je dis que Takaichi n’a pas la réponse, je pense que personne n’a la réponse. Aucun pays n’a réussi à transformer son modèle d’après-guerre et d’après-guerre froide en un modèle qui reflète véritablement les économies de services que connaissent aujourd’hui le Japon, la Norvège et de nombreuses autres économies développées.

Ce qui est intéressant à propos d’elle et du PLD aujourd’hui, c’est qu’ils ont une occasion en or de faire quelque chose à ce sujet. Grâce à leur majorité qualifiée, ils peuvent faire adopter les politiques nécessaires et apporter les changements structurels à l’économie qui sont indispensables pour assurer un avenir économique durable.

Quelles mesures prennent-ils ?

Nous commençons à observer des changements importants dans le modèle économique japonais. Les entreprises génèrent des capitaux à l’étranger et les réinvestissent au Japon, ce qui permettra d’augmenter les salaires des citoyens ordinaires. L’idée semble être qu’au cours des dix prochaines années, de nombreuses personnes âgées, qui détiennent actuellement la plupart des capitaux et sont les plus gros consommateurs de pensions et de services de santé, vont décéder. Cela entraînera un retour des capitaux vers la classe moyenne.

Il y a également un nombre croissant de jeunes Japonais hautement qualifiés, très cultivés et doués en mathématiques. Dans le même temps, il n’y a pas assez de travailleurs, ce qui devrait entraîner une augmentation des salaires. Les entreprises qui se disputent les meilleurs employés devront payer plus. Nous pourrions donc commencer à assister à une croissance des salaires. C’est du moins ce que semblent penser les décideurs politiques japonais.

Mme Takaichi devrait également mettre en place des mesures visant à lutter contre l’inflation et à rendre la vie plus abordable afin que les gens puissent fonder une famille. Cela passera généralement par des réductions d’impôts. Elle pourrait modifier la taxe à la consommation, en supprimant les taxes sur les produits de base tels que les légumes et le pain, tout en augmentant celles sur l’alcool et les cigarettes. De nombreuses mesures de moindre envergure seront prises, qui, collectivement, pourraient avoir un impact sur la classe moyenne. Mais cela prendra du temps.

Il y a également un autre aspect à prendre en compte. En raison de préoccupations liées à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, le Japon a commencé à se diversifier de manière sélective en se détournant de la Chine dans les technologies à double usage et à usage unique. Le modèle de production japonais en Chine a donc changé. Il est désormais « en Chine, pour la Chine, par les Chinois », utilisant la technologie japonaise. D’autres productions se déplacent lentement mais sûrement vers les pays d’Asie du Sud-Est et l’Inde, qui deviennent de nouveaux pôles pour les exportations japonaises mondiales et régionales.

Le Japon n’est pas le seul à être confronté à ce défi, mais aussi la Norvège, l’Europe, les États-Unis et le Canada, d’où je viens. Nous sommes dans une période de transition mondiale en ce qui concerne la structure de l’économie mondiale. À mesure que les pays se diversifient de manière sélective en dehors de la Chine, des pressions inflationnistes se feront sentir dans le monde entier jusqu’à ce que les nouveaux pôles de production soient pleinement développés. Je ne pense pas que nous en soyons encore là.

Une fois que l’Asie du Sud-Est et l’Inde auront attiré les grandes entreprises mondiales et seront devenues des centres de production à grande échelle, les marchandises pourraient redevenir moins chères et l’inflation pourrait progressivement être maîtrisée. Mais pour les dix prochaines années, je pense que l’inflation élevée restera une caractéristique régulière de la vie économique. Cela sera difficile pour le Japon, mais aussi pour toutes les autres économies.

Beaucoup de gens établissent un lien entre l’érosion de la classe moyenne dans les pays développés et l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale, en particulier son entrée dans l’OMC au début des années 2000, arguant que cela résulte de la suppression des salaires nationaux et de la poursuite d’un modèle économique néo-mercantiliste par la Chine. Aux États-Unis, beaucoup de gens, y compris Trump lui-même, affirment que la Chine a contribué à la destruction de la classe moyenne en lui prenant ses emplois. Des arguments similaires sont également avancés en Europe. Cela a-t-il également été un facteur dans la politique intérieure japonaise ?

Non, nous n’entendons pas beaucoup ces arguments ici. Dans les années 1960 et 1970, le Japon a suivi ce que nous appelons le modèle des « oies volantes ». Le Japon a été le premier pays de l’après-guerre à reconstruire et à relancer son économie. Il a commencé par exporter des textiles, puis s’est tourné vers l’acier et les outils, avant de se lancer dans l’électronique et l’automobile.

Dans les années 1980, le Japon produisait des Walkmans, des téléviseurs et des appareils photo. Une grande partie de cette production a aujourd’hui disparu, mais le Japon s’est orienté vers des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment des composants utilisés dans les ordinateurs, des plaquettes hautement sophistiquées, des produits électroniques de pointe et des produits de haute technologie de niche que peu d’autres pays produisent.

En effet, le modèle économique japonais a toujours consisté à monter dans la chaîne de valeur et à abandonner les produits à faible valeur ajoutée. Tout d’abord, les quatre tigres asiatiques ont repris la production que le Japon abandonnait. Ensuite, le Japon s’est orienté vers des produits à plus forte valeur ajoutée, et ce schéma s’est poursuivi au fil du temps.

Cette évolution est liée à la classe moyenne japonaise, nombreuse et bien éduquée, composée de personnes très instruites et douées en calcul. Traditionnellement, lorsqu’une personne est embauchée dans une entreprise japonaise, celle-ci prend soin d’elle pendant la majeure partie de sa vie professionnelle. Cela permet de former de véritables spécialistes et confère au Japon un avantage comparatif dans la production de technologies de niche haut de gamme. La Chine et le Japon ne sont donc pas en concurrence sur les mêmes marchés.

Au contraire, le marasme économique actuel du Japon peut être rattaché aux années 1970 et 1980, lorsque la bulle immobilière a éclaté. Elle a éclaté à la fin des années 1980, entraînant ce que l’on appelle souvent la « décennie perdue », voire les « décennies perdues ». Cela a conduit l’économie japonaise à passer de la production de biens de consommation haut de gamme à la restructuration de la dette liée à la bulle immobilière.

Cela a conduit à une stagnation de la croissance globale et des dépenses au cours des 30 dernières années, et c’est cette stagnation qui mécontente beaucoup de gens, même si la classe moyenne japonaise s’en est relativement bien sortie par rapport à d’autres pays comparables.

Le problème n’est donc pas que les emplois peu rémunérés – que nous qualifions parfois de dangereux, sales et difficiles – aient été délocalisés en Chine. C’est vrai, mais les travailleurs japonais se sont orientés vers des emplois de cols blancs, et ils étaient généralement satisfaits de cette transition. Cette évolution s’est produite dans de nombreuses économies industrielles avancées.

Au Japon, les entreprises ont encore tendance à embaucher des personnes à vie, dans la plupart des cas. Le secteur public est également important et emploie beaucoup de personnes. Des millions, voire des dizaines de millions de personnes ont accédé à des postes de cols blancs dans la classe moyenne, et elles en sont satisfaites. Ils ne veulent pas retourner travailler dans les usines pour produire les mêmes biens. Franchement, les Norvégiens et les Canadiens ne veulent pas non plus le faire.

En tant que disciple d’Abe, et avec une majorité écrasante derrière elle, Takaichi a désormais les mains complètement libres pour faire adopter par son gouvernement la stratégie « Indo-Pacifique libre et ouvert » (FOIP). Jusqu’où ira-t-elle et que fera-t-elle pour atteindre ses objectifs stratégiques à cet égard ?

Nous avons eu hier une conférence Japon-Inde à laquelle j’ai pris la parole. L’un des intervenants, Taniguchi Tomohiko, a fait valoir que sous le Premier ministre Abe, la version originale de la stratégie était un document et une vision stratégiques clairs en matière de sécurité. Mais au fil du temps, elle a été progressivement édulcorée sous les administrations Suga et Kishida. Puis, sous l’administration Ishiba, de nombreux éléments stratégiques ont été entièrement supprimés.

Aujourd’hui, sous le gouvernement à majorité qualifiée de Takaichi, certains pensent qu’elle pourrait revenir à certains aspects du concept stratégique initial d’Abe, en particulier l’accent mis sur la dimension sécuritaire. Mais elle n’est pas un clone d’Abe, elle ne sera donc pas « Abe 2.0 ». Elle sera « Takaichi 1.0 », ce qui influencera la manière dont la stratégie FOIP sera mise en œuvre.

En effet, Takaichi a un parcours différent de celui d’Abe. Son expérience est ancrée dans la sécurité économique, et elle a consacré beaucoup de temps à écrire sur la sécurité économique et à développer ce domaine. Ainsi, lorsque nous pensons à l’Indo-Pacifique libre et ouvert, je pense que la sécurité économique jouera un rôle beaucoup plus important dans la prochaine itération.

Une question clé est de savoir comment Takaichi va reconstruire et renforcer les relations avec l’Inde et réancrer l’Inde dans le cadre de l’Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous nous attendons à ce qu’elle se concentre fortement sur la coopération entre l’Inde et le Japon, car les deux pays sont très complémentaires. Dans ce contexte, certains pensent qu’elle se rendra en Inde cette année pour une réunion importante, soulignant la force et la résilience des relations bilatérales.

La prochaine version de la stratégie FOIP pourrait également réintroduire un avantage stratégique plus marqué visant à remodeler l’Indo-Pacifique en une région multipolaire : avec l’Inde comme un pôle, l’ASEAN comme un autre, la Corée et le Japon comme un autre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme un autre, et l’Europe comme un autre, tout en ancrant les États-Unis dans cette structure.

La logique sous-jacente – et la direction qu’elle est susceptible de prendre – consiste à construire un ordre régional multipolaire qui déplace le centre de gravité loin de la Chine. À l’heure actuelle, l’économie chinoise fonctionne presque comme un trou noir, attirant tout vers elle et façonnant le comportement des États environnants.

C’est pourquoi le Japon, et de plus en plus d’autres pays, voient l’intérêt de construire un Indo-Pacifique multipolaire fondé sur des économies fortes, la connectivité des infrastructures et des normes communes. Ces normes seraient probablement basées sur des accords flexibles et non contraignants, compte tenu de la diversité de la région. Je pense donc que c’est la direction générale qu’elle suivra pour redéfinir l’Indo-Pacifique libre et ouvert.

Un événement géoéconomique majeur s’est produit la semaine dernière : la finalisation de ce que certains appellent « la mère de tous les accords commerciaux » entre l’Union européenne et l’Inde. Beaucoup suggèrent que cela pourrait potentiellement réorganiser ou restructurer le commerce international. Comment voyez-vous le Japon s’inscrire dans ce tableau, compte tenu de son importance en tant qu’acteur économique ?

Le Japon considère la région au sens large et l’ordre mondial à travers le prisme des défis auxquels il est confronté de la part de son voisin autoritaire, la Chine, et du comportement que nous avons observé au cours des 30 ou 40 dernières années. Ainsi, pour gérer la Chine, le Japon estime qu’il a besoin d’un partenariat aussi solide que possible avec les États-Unis, que le président américain soit Donald Trump, Kamala Harris ou quelqu’un d’autre, afin d’équilibrer la Chine.

Du point de vue de Tokyo, l’Inde et l’Europe ne suffisent pas à elles seules à contrebalancer la Chine. Le Japon continuera donc à œuvrer pour ancrer fermement les États-Unis dans la région et maintenir les relations les plus solides possibles entre les États-Unis et le Japon.

Dans le même temps, le Japon est ouvert à des initiatives plus larges. Il est attentif à des développements tels que l’accord commercial entre l’Inde et l’UE et réfléchit activement à la manière dont il pourrait s’engager dans de tels accords ou les compléter. Il réfléchit également à la manière d’élargir des cadres tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L’objectif stratégique plus large est de construire des partenariats économiques qui éloignent le centre de gravité de la Chine et encouragent les principaux acteurs tels que l’UE à investir davantage de capital politique, diplomatique et économique dans la région indo-pacifique. Cela renforce la capacité du Japon à contrebalancer la Chine.

Il est très important de souligner cet aspect d’équilibre, car le Japon ne considère pas que le confinement de la Chine soit réaliste, ni même souhaitable. Il ne souhaite pas que l’économie chinoise stagne, et encore moins qu’elle s’effondre. Un tel scénario comporterait des risques importants pour le Japon.

Le Japon entretient des liens économiques très étroits avec la Chine, ce qui rend les deux pays interdépendants. Environ 34 000 à 35 000 entreprises japonaises y sont implantées et emploient entre six et dix millions de travailleurs chinois. Une part importante des exportations mondiales du Japon est donc produite en Chine.

Ainsi, si l’économie chinoise venait à ralentir de manière significative ou, pour une raison quelconque, à s’effondrer, l’économie japonaise en souffrirait également gravement. Le même raisonnement s’appliquerait probablement aux pays de la région tels que la Corée du Sud, l’Australie, les pays de l’ANASE et peut-être même les États-Unis et l’Europe.

Du point de vue du Japon, l’objectif n’est donc pas de contenir ou de se dissocier de la Chine, mais de trouver un équilibre. Il s’agit de créer d’autres pôles économiques et stratégiques tout en préservant la stabilité en Chine même. Le récent accord commercial entre l’UE et l’Inde ne change pas fondamentalement cette position.