Kémi Seba et les Bittereinders afrikaners : l’alliance improbable

L’arrestation simultanée de Kémi Seba et du leader afrikaner François van der Merwe à Pretoria révèle une convergence aussi inattendue que troublante entre deux figures issues d’univers idéologiques radicalement opposés.

Au-delà du fait divers judiciaire, cette affaire éclaire les recompositions géopolitiques et identitaires qui traversent l’Afrique australe — et la possible main de Moscou derrière des réseaux idéologiques qui dépassent les frontières.

Des accusations à prendre avec prudence : aucune condamnation n’a encore été prononcée, et la justice sud-africaine n’a pas encore déclenché d’enquête approfondie sur une éventuelle collusion avec la Russie.

Le 13 avril 2026, les autorités sud-africaines ont annoncé avoir procédé à l’arrestation du décolonialiste Kémi Seba, de son fils de 18 ans et de François van der Merwe à Pretoria, capitale politique de l’Afrique du Sud. L’opération, menée à l’issue d’une enquête d’infiltration, a immédiatement suscité un vif intérêt médiatique tant les profils des personnes impliquées semblaient incompatibles.

Selon le parquet, Kémi Seba — Stellio Gilles Robert Capo Chichi de son vrai nom, recherché au Bénin dans le cadre d’un possible soutien à une tentative présumée de déstabilisation politique en décembre dernier — aurait cherché à quitter clandestinement le territoire sud-africain pour rejoindre le Zimbabwe, puis le Niger, pays dirigé par une junte militaire avec lequel il entretient des relations étroites. Si ses avocats soutiennent qu’il dispose d’un passeport diplomatique nigérien et séjournait légalement dans le pays, les autorités sud-africaines contestent cette version et ont retenu à son encontre des charges pour présence irrégulière sur le territoire.

Les Bittereinders, héritiers autoproclamés des commandos boers

Le troisième homme arrêté, François van der Merwe, est accusé d’avoir organisé l’exfiltration de Kémi Seba et de son fils, percevant environ 250 000 rands (près de 13 000 euros) pour coordonner leur passage vers la frontière zimbabwéenne. Des soupçons de blanchiment d’argent ont également été évoqués dans la presse locale.

François van der Merwe n’est pas un inconnu dans la nation arc-en-ciel : il est devenu, à moins de trente ans, l’un des visages les plus connus du nationalisme afrikaner contemporain. En 2021, il a fondé le mouvement des Bittereinders, dans le sillage des manifestations de Senekal après le meurtre du jeune fermier blanc Brendan Horner. Le terme n’est pas anodin : il renvoie aux combattants boers qui, durant la Seconde Guerre des Boers, ont poursuivi la lutte contre l’Empire britannique jusqu’à l’épuisement total de leurs forces.

Leur devise, A Future for Our People, résume leur ambition : préserver l’identité afrikaner, défendre la langue afrikaans, promouvoir la foi chrétienne, soutenir les communautés rurales et revendiquer la création d’un Volkstaat, c’est-à-dire un territoire indépendant pour les Afrikaners. Contrairement à des organisations plus institutionnelles comme AfriForum ou le Solidarity Movement, les Bittereinders privilégient une approche militante de terrain, s’opposant notamment aux militants de l’EFF de Julius Malema dans la rue.

« Il est difficile de croire que Van der Merwe et Séba soient alliés dans des circonstances normales. Il semble plus probable que tous deux ne soient que des pions dans un jeu plus vaste, un jeu qu’aucun ne comprend pleinement. » Marius Roodt, journaliste sud-africain.

Van der Merwe se réfère régulièrement à l’article 235 de la Constitution sud-africaine, qui reconnaît le principe d’autodétermination pour certaines communautés, comme fondement juridique de son projet politique. En 2025, il avait évoqué la création d’un « Mouvement 235 » destiné à porter ces revendications sur la scène électorale. Pour les Bittereinders, cette nouvelle arrestation de leur dirigeant constitue un tournant ; pour leurs détracteurs, elle confirme les inquiétudes entourant ses réseaux et les méthodes du mouvement.

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Kémi Seba, du panafricanisme au bras de fer judiciaire

De son côté, Kémi Seba, 44 ans, s’est imposé comme l’une des figures les plus médiatiques du panafricanisme radical. Ancien leader de la Tribu Ka (un groupe très controversé, dissout par la justice pour incitation à la haine raciale), militant anti-franc CFA, critique virulent de la présence occidentale en Afrique et partisan d’un rapprochement stratégique avec la Russie, il dispose d’une forte audience dans de nombreux pays francophones africains, y compris dans la diaspora.

Lors de la tentative de putsch au Bénin — pays d’origine de sa famille où il résidait, déchu de sa nationalité française —, il aurait apporté son soutien au groupe de putschistes ayant tenté de s’emparer du pouvoir à Cotonou. Du moins selon le gouvernement du président Patrice Talon, qui a émis un mandat d’arrêt international contre lui pour « apologie de crimes contre la sûreté de l’État et incitation à la rébellion ». Selon l’accusation sud-africaine, l’influenceur aux millions d’abonnés aurait même prévu de se rendre en Europe dans le but de commettre des « attaques terroristes » — des allégations que Kémi Seba a qualifiées de « sensationnalistes » ne « reposant sur aucune base ».

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La main de Moscou derrière cette affaire ?

L’affaire a pris une dimension internationale lorsque les autorités locales ont affirmé que les fonds versés à François van der Merwe pourraient provenir directement de Russie. Le parquet indique avoir sollicité le Centre sud-africain de renseignement financier pour retracer des fonds que le leader afrikaner aurait perçus de ressortissants russes.

Le magazine Africa Intelligence a enquêté à plusieurs reprises sur les liens supposés entre les milieux nationalistes russes et les Afrikaners, affirmant que le Kremlin utiliserait le mouvement monarchiste de l’Aigle à Deux Têtes de l’oligarque Konstantin Malofeev pour courtiser différents groupes suprémacistes blancs sud-africains. Toujours selon le même journal, François van der Merwe aurait participé à des événements organisés en Russie par ce mouvement nationaliste, notamment en septembre 2024, où il aurait rencontré Malofeev lui-même. En juin 2025 sur son compte Instagram, il avait publié la vidéo d’une manifestation conjointe de Russes et de Sud-africains, agitant mutuellement des drapeaux de l’ancienne monarchie des Romanov et du défunt régime de ségrégation raciale.

« Si des volontaires russes ont combattu aux côtés des Boers lors de la guerre anglo-boer (1899-1902), la Russie entend aujourd’hui conserver simultanément ses liens historiques avec l’ANC datant de l’ère soviétique — un grand écart stratégique révélateur de ses ambitions en Afrique australe. »

Un projet serait même en cours pour accueillir des groupes de Sud-africains blancs et leur permettre de cultiver des terres russes — proposition confirmée par le gouverneur de la région de Vladimir, Alexandre Avdeïev. Une initiative qui fait écho au projet du président américain Donald Trump d’accueillir les membres de la minorité afrikaner aux États-Unis après avoir dénoncé un génocide orchestré contre les Blancs, sans avoir rencontré l’effet escompté auprès des concernés.

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Des allégations à prendre avec prudence

Si des volontaires russes ont fièrement combattu aux côtés des Boers lors de la guerre anglo-boer (1899-1902), permettant à Moscou d’établir des passerelles historiques avec des groupes nationalistes afrikaners, la Russie entend également conserver ses liens historiques avec l’ANC, datant de l’ère soviétique. Le pays de Vladimir Poutine chercherait ainsi à renforcer sa capacité de projection dans l’une des principales puissances du continent africain, avec laquelle il est associé au sein des BRICS+.

Aucune condamnation contre François van der Merwe et Kémi Seba n’a été prononcée à ce stade. Ces supposées allégations ont nourri de nombreuses spéculations dans la presse sud-africaine et internationale, dans un pays et un continent assez friands de théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Car à première vue, tout oppose les deux hommes. L’un défend une émancipation panafricaine fondée sur la rupture avec l’héritage colonial européen ; l’autre milite pour la préservation de l’identité culturelle et politique des descendants des colons néerlandais et français qui forment l’essence même de l’Afrikanerdom.

« Au-delà des différences idéologiques, certains mouvements contestataires peuvent ponctuellement converger autour d’un même rejet des élites dominantes, d’une critique de l’influence occidentale et d’une fascination commune pour des réseaux géopolitiques alternatifs. »

Et pourtant, leur collaboration présumée suggère qu’au-delà des différences idéologiques, certains mouvements contestataires peuvent ponctuellement converger autour d’un même rejet des élites dominantes, d’une critique de l’influence occidentale et d’une fascination commune pour des réseaux géopolitiques alternatifs. « Van der Merwe, présenté comme un nationaliste afrikaner, aide Seba, dont l’engagement semble diamétralement opposé et qui entretient des liens avec des groupes suprémacistes noirs. Or, Seba et Van der Merwe ont collaboré pour enfreindre la loi en Afrique du Sud », affirme le journaliste Marius Roodt, qui croit voir la main des services secrets russes derrière cette affaire.

Depuis sa prison, où cette affaire lui octroie une forte caisse de résonance, Kémi Seba attend de savoir si le tribunal acceptera de le remettre en liberté sous caution. Le verdict est attendu le 19 mai. Quelles que soient les ramifications de ce dossier complexe, c’est toute une géopolitique des réseaux idéologiques qui se dessine à l’ombre des nations, où les frontières entre activisme identitaire, diplomatie parallèle et rivalités internationales deviennent de plus en plus poreuses.

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