Essenzialmente Laura : la voie des parfums

À Rome, Laura Bosetti Tonatto joue avec les parfums et l’histoire pour créer un monde de fragrances et de rêves

C’est une boutique en style de pharmacie et d’apothicaire, dans la via des Coronari, celle qui conduit de la piazza Navone au Vatican. Une rue bordée de boutiques d’artisans où chacun travaille une part d’histoire.

Laura Bosetti Tonatto est nez depuis 1986, créant des parfums pour de grands groupes de cosmétique. Son originalité est de s’inspirer des tableaux et des œuvres d’art pour créer des parfums qui plongent leur origine dans l’histoire. Elle a ainsi contribué à l’exposition du « Caravagge, un tableau, un parfum » pour le musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg et de l’espace olfactif « Aromatique : essences, parfums et épices d’Orient et d’Occident » pour le musée national d’art oriental de Rome. Ce travail sur les textes et les tableaux lui a ainsi permis de recréer des parfums présents dans la Bible et de travailler pour plusieurs souverains, dont Elisabeth II et la famille royale d’Arabie saoudite.

Parfums de jardin

La boutique de la via dei Coronari, comme les deux autres boutiques présentes à Rome, est ainsi un voyage dans les lettres et les arômes. Laura Bosetti Tonatto a notamment créé un parfum inspiré de la basilique sainte Marie majeure, celle-là même où est enterrée le pape François. Les parfums ont des liens très puissants avec la divinité, les grands moments de la vie et le temps. La mémoire olfactive, ancrée en nous souvent à notre insu, peut ressurgir à n’importe quel moment, nous replongeons dans des moments de l’enfance et des périodes de notre vie.

Les parfums proposés par Essenzialmente Laura sont multiples, allant des senteurs classiques à des flacons beaucoup plus originaux. Cuir et ébène, bien sûr, mais aussi vétivers oud, ambre… Nombreux sont les parfums à être inspirés de la Rome chrétienne, notamment une série inspirée des jardins du Vatican, où l’on retrouve la rose et le jasmin.

Des parfums pour rêver et pour voyager. À découvrir dans les boutiques romaines. Le personnel est charmant et très attentionné et fait découvrir les différentes fragrances avec beaucoup de compétence et d’enthousiasme.