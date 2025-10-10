Figure 03 : l’humanoïde industriel qui veut changer la robotique

Le troisième modèle du constructeur américain Figure AI, baptisé Figure 03, marque une étape décisive dans la course aux robots humanoïdes généralistes. Conçu pour dépasser le stade du prototype et entrer dans la phase de production industrielle, ce nouveau robot vise à combiner puissance mécanique, apprentissage intelligent et interaction naturelle avec l’être humain.

Fondée en 2022 par l’entrepreneur Brett Adcock, Figure AI s’est donnée pour mission de créer des robots humanoïdes capables d’exécuter des tâches variées dans des environnements non structurés : usines, entrepôts, domiciles ou hôpitaux.

Le premier modèle, Figure 01, servait principalement de démonstrateur pour les algorithmes moteurs et la coordination sensorielle. Le second, Figure 02, introduisait déjà une intelligence artificielle de perception et de décision baptisée Helix. Avec Figure 03, l’entreprise franchit une étape supplémentaire : celle de l’industrialisation.

Un robot à échelle humaine

Mesurant 1,70 mètre pour environ 60 kg, Figure 03 est 30 % plus léger que son prédécesseur. Sa structure en alliage d’aluminium et polymères composites lui confère à la fois rigidité et souplesse. Il dispose d’une autonomie d’environ cinq heures en usage continu et se recharge par contact ou induction sur une station fixe. Ses articulations ont été repensées : les moteurs électriques à haut rendement et les réducteurs miniaturisés offrent une meilleure amplitude et une consommation énergétique réduite. Ses jambes disposent d’un couple accru pour la marche sur terrain irrégulier, et sa colonne vertébrale articulée lui permet une flexion du torse proche de celle d’un humain.

Les mains représentent l’un des points les plus avancés du projet. Chaque doigt intègre des capteurs de pression, de température et des caméras miniaturisées situées dans la paume. Cette combinaison permet des manipulations fines et précises : saisir un objet fragile, enfiler un câble ou ajuster un outil. Le contrôle moteur repose sur une synchronisation temps réel entre les retours tactiles et la vision embarquée.

Le cœur logiciel du robot est une nouvelle génération d’intelligence embarquée : Helix 2. Il s’agit d’un modèle multimodal intégrant vision, langage et contrôle moteur. Le robot perçoit son environnement grâce à un réseau de caméras stéréoscopiques à 120 images par seconde, complété par des lidars de proximité. Les données sont traitées localement par des processeurs NVIDIA Jetson Thor et AMD Ryzen AI, ce qui réduit la latence de décision à moins de 40 millisecondes. Les algorithmes prédictifs assurent l’équilibre dynamique et la planification du mouvement, même en situation de déséquilibre.

L’apprentissage repose sur une méthode d’imitation supervisée : des opérateurs humains exécutent des gestes captés en trois dimensions, convertis ensuite en données cinématiques. Ces séquences servent à enrichir la base d’exemples d’Helix 2, permettant à Figure 03 de généraliser des comportements et d’adapter ses gestes à de nouveaux contextes. Cette approche combine apprentissage statistique, renforcement et démonstration humaine.

Figure 03 inaugure également une approche industrielle de la robotique humanoïde. Tous ses modules, articulations, capteurs, coques, cartes électroniques, ont été redessinés pour un assemblage en série sur la chaîne BotQ, capable de produire jusqu’à douze mille unités par an. À terme, l’entreprise vise la production de 100 000 robots annuels.

Les coques externes sont recouvertes de polymères souples à mémoire de forme, réduisant le risque de choc en environnement domestique. Côté sécurité, chaque articulation possède des capteurs de couple redondants et un système de coupure d’urgence. Les forces de contact sont surveillées en permanence par un logiciel interne, garantissant une interaction sans danger avec l’humain.

Un robot en déploiement

Les premières applications ciblées concernent la logistique et la manutention légère. Figure 03 peut soulever et déplacer des colis, ranger des objets ou assister des opérateurs dans les entrepôts semi-automatisés. À moyen terme, la société envisage un usage domestique : plier du linge, charger un lave-vaisselle, trier des objets. L’assistance à la personne figure parmi les pistes futures, même si la réglementation en matière de sécurité impose encore de nombreuses validations.

L’ambition de Figure AI est claire : rendre les robots humanoïdes aussi essentiels que les ordinateurs personnels. L’entreprise vise, d’ici 2030, la commercialisation d’un modèle grand public au prix inférieur à 60 000 dollars, capable d’accomplir une centaine de gestes autonomes du quotidien. Si cet objectif paraît lointain, la présentation de Figure 03 constitue un jalon décisif. Le robot réunit une architecture modulaire, une IA embarquée de nouvelle génération, une conception adaptée à la production en série et une sécurité intégrée à tous les niveaux.

L’histoire de la robotique pourrait bien retenir Figure 03 comme le moment où l’humanoïde a cessé d’être un prototype de laboratoire pour devenir un produit industriel. Un tournant comparable, peut-être, à celui de la Ford T pour l’automobile : le passage du rêve à la fabrication de masse.

Ce que cela va changer

Si un tel robot peut paraitre encore de la science-fiction il est indéniable que cette machine ne va cesser d’être améliorée au cours des prochaines années. L’horizon 2030, c’est-à-dire dans 5 ans, est un objectif tout à fait atteignable. Ce qui va changer beaucoup de choses dans les rapports sociaux et économiques.

Ce robot va mettre à disposition des « bonnes » et des employées de maison à portée de toutes les bourses. Le prix de 60 000 $ aujourd’hui ne cessera de baisser. Mais même aujourd’hui, 60 000 $ ne représente que le salaire de deux personnes à temps plein. Ce sont donc des milliers d’emplois qui vont être remplacés par ces machines, des emplois majoritairement occupés aujourd’hui, dans les pays européens et aux États-Unis, par des personnes issues de l’immigration des pays en développement. Ce robot va donc décharger les cadres et les employés des tâches ménagères ingrates mais il aura aussi des conséquences sur les flux migratoires économiques, dont une bonne partie deviendront inutiles. Cette transformation économique, qui est aussi portée par d’autres entreprises, aura donc des conséquences économiques et sociales dans les pays développés comme ailleurs dans le monde.