Football : une géographie mondiale concentrée

Une carte d’Hervé Théry (2026), qui superpose classement FIFA, population et tendances récentes, offre l’une des lectures les plus riches de la géopolitique du football mondial.

Deux forteresses dominent sans partage — l’Europe et l’Amérique du Sud —, quand les géants démographiques (Inde, Chine) et la puissance américaine restent à la traîne.

La leçon est nette : ni la richesse ni le nombre ne font une nation de football ; seuls comptent des facteurs culturels profonds, que l’argent ne peut acheter.

Cette carte d’Hervé Théry (2026), réalisée à partir des données FIFA et de la Banque mondiale, superpose trois informations sur une même représentation : le classement FIFA des équipes nationales (fond de carte en dégradé de brun), la population des pays (cercles proportionnels), et la tendance récente du ranking FIFA (cercles verts pour les nations en progression, rouges pour celles en recul). Les étoiles jaunes indiquent les Coupes du Monde remportées. Le résultat est l’une des cartes les plus riches disponibles pour comprendre la géopolitique du football mondial.

L’Europe et l’Amérique du Sud : les forteresses

Le premier enseignement est la domination écrasante et persistante de deux zones géographiques dans le classement FIFA. L’Europe occidentale et centrale apparaît en rouge foncé — la couleur des scores les plus élevés (1 520 à 1 841 points) — sur pratiquement tout le continent. La France, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie : autant de nations regroupées dans le cercle le plus foncé de la légende. C’est la concentration la plus dense de nations d’élite sur une surface aussi réduite. L’Amérique du Sud affiche la même couleur pour le Brésil et l’Argentine — les deux détenteurs du plus grand nombre d’étoiles de victoires en Coupe du Monde dans l’hémisphère sud.

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Cette domination n’est pas nouvelle, mais la carte permet d’en mesurer l’étendue réelle.

Les nations qui peuvent prétendre à la victoire en Coupe du Monde sont toutes concentrées dans deux zones qui ne représentent qu’une fraction de la surface terrestre et de la population mondiale.

Le grand paradoxe démographique

C’est ici que la carte devient véritablement instructive. Les deux plus grands cercles — représentant les deux pays les plus peuplés du monde, l’Inde et la Chine avec respectivement 1,4 milliard d’habitants chacun — apparaissent sur un fond de carte très clair, signe de scores FIFA médiocres. La Chine affiche un grand cercle vert, indiquant une progression récente, mais depuis une base très basse. L’Inde reste dans les tons clairs sans tendance notable.

Ce paradoxe démographique est l’un des faits les plus frappants du football mondial : les deux nations les plus peuplées de la planète, représentant à elles deux près de 3 milliards d’habitants, sont absentes de tout palmarès et de toute compétition de premier rang. C’est l’inverse exact de ce qu’on observe dans d’autres sports, comme le cricket pour l’Inde, ou les sports olympiques pour la Chine.

Le football reste un sport étranger à l’Asie.

Les États-Unis représentent un autre cas de figure : grand pays, grand cercle, mais score FIFA modeste malgré une Coupe du Monde co-organisée et une tendance en progression visible (cercle vert). La MLS et l’investissement croissant dans le football américain commencent à se traduire dans les classements, mais le retard historique reste considérable.

Les nations en progression : l’Afrique et l’Asie bougent

Les cercles verts — nations dont le score FIFA progresse — dessinent une géographie intéressante. On en trouve en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans certains pays d’Asie centrale. Ce sont des nations qui partent de bas mais qui investissent dans leur football national, professionnalisent leurs championnats, et commencent à en récolter les fruits dans les classements.

Le Japon constitue ici un cas d’école : un grand cercle vert foncé, indiquant une forte progression depuis une base déjà solide. Le football japonais, professionnel depuis 1993 avec la création de la J-League, est devenu en trente ans l’une des références asiatiques et commence à rivaliser avec les moyennes puissances mondiales. La Corée du Sud suit une trajectoire similaire.

Au Moyen-Orient, les cercles verts traduisent l’effet des investissements massifs dans le football — non seulement dans les clubs (Newcastle, PSG, Manchester City pour leurs propriétaires), mais aussi dans les équipes nationales, les infrastructures et la formation. L’Arabie saoudite organisera la Coupe du Monde 2034.

Les nations en recul : l’Afrique à deux vitesses

Les grands cercles rouges — forte régression dans le classement — apparaissent de façon frappante sur certains pays africains à forte population, notamment au Nigéria. C’est le signe d’une Afrique du football à deux vitesses : des nations comme le Maroc, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire progressent ou se maintiennent à des niveaux compétitifs, tandis que d’autres, malgré leur vivier de joueurs évoluant dans les grands championnats européens, peinent à traduire ce potentiel en performances collectives stables.

L’Amérique latine hors Brésil et Argentine montre également quelques cercles rosés ou rouges, signe que la domination traditionnelle du sous-continent n’est pas uniforme. La Colombie, l’Uruguay, le Mexique restent compétitifs, mais d’autres nations décrochent.

Ce que la carte dit de la géopolitique du football

Au fond, cette carte illustre une tension structurelle du football mondial : c’est un sport qui résiste à la mondialisation telle qu’on l’entend habituellement. La richesse économique n’est pas suffisante : les États-Unis, la Chine et l’Inde en sont la preuve. La démographie non plus : le Nigéria, l’Indonésie, le Bangladesh restent loin des podiums. Ce qui compte, ce sont des facteurs culturels profonds : la place du football dans l’imaginaire collectif, la densité des pratiquants à la base, la qualité des championnats nationaux comme vivier de formation, et une tradition d’excellence transmise de génération en génération.

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C’est pourquoi l’Europe et l’Amérique du Sud dominent depuis un siècle et continueront probablement de le faire encore longtemps, malgré les milliards investis ailleurs.

La Coupe du Monde reste, plus que tout autre événement sportif, le miroir d’une géopolitique culturelle que l’argent seul ne peut pas acheter.

© Conflits — carte Hervé Théry (2026) / données FIFA et Banque mondiale