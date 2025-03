Fournir de la « masse » pour l’armée britannique : revues de défense et choix du deuxième échelon

Le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité, a récemment publié un texte d’un vif intérêt. Après trois ans d’observation en Ukraine, les armées européennes se rendent compte que leur modèle ne convient pas à la nature du champ de bataille. Particulièrement l’armée britannique, qui est descendue sous les 70 000 hommes, soit environ 10% des pertes russes en Ukraine.

Le texte du RUSI analyse les limites de la structure actuelle de l’armée britannique, appelée « Future Soldier », et son incapacité à générer la masse nécessaire pour des conflits prolongés. Ce modèle, qui mise sur la modernisation et la puissance du premier échelon, affaiblit les réserves, pourtant essentielles pour soutenir l’armée dans la durée.

Le contexte géopolitique actuel, marqué par des menaces de pairs et des défis économiques, rend la prochaine Revue stratégique de défense (SDR) particulièrement complexe. L’armée britannique doit trouver un équilibre entre modernisation, maintien des capacités et résilience. Or, cet équilibre semble aujourd’hui compromis. Les dépenses militaires supplémentaires annoncées ne suffiront ni à accroître significativement les effectifs réguliers, ni à moderniser l’ensemble de l’arsenal.

L’importance de la profondeur stratégique

La profondeur stratégique de l’armée repose historiquement sur sa capacité à générer des échelons successifs. Le premier échelon est composé des unités régulières, mais les deuxième et troisième échelons proviennent traditionnellement des réserves. Ces unités de réserve, formées en temps de paix, peuvent être mobilisées pour renforcer l’armée dans des délais relativement courts. Le conflit en Ukraine démontre l’efficacité des unités de réserve déjà structurées par rapport aux volontaires improvisés.

L’armée britannique s’appuie depuis toujours sur deux dispositifs : les unités de réserve pour former de nouvelles unités opérationnelles, et la réserve stratégique (les anciens réguliers rappelés) pour combler les pertes individuelles. Ce système a fonctionné pendant plus d’un siècle, offrant une solution abordable et efficace pour maintenir la résilience en cas de conflit. Toutefois, il a été progressivement abandonné au cours des trente dernières années.

Les limites du programme « Future Soldier »

Le programme « Future Soldier » aggrave ce phénomène en affectant jusqu’à 70 % des réservistes au soutien immédiat du premier échelon lors d’un conflit, réduisant ainsi leur capacité à constituer un second échelon autonome. Cette approche, dictée par des contraintes financières et des choix culturels, transforme l’armée britannique en une force apte à remporter un premier choc, mais vulnérable au-delà.

La comparaison avec les alliés de l’OTAN est instructive. Les États-Unis et la France, par exemple, continuent d’investir dans leurs forces de réserve, conscientes de leur rôle stratégique en cas de conflit majeur. La France développe notamment ses réserves pour renforcer ses capacités nationales et celles de l’OTAN.

L’histoire britannique montre que cette approche a déjà porté ses fruits. La revue de défense de 1981, dans un contexte de menaces élevées et de contraintes budgétaires, avait choisi d’investir massivement dans la Territorial Army (TA). Cet investissement avait permis de renforcer la masse disponible pour les engagements auprès de l’OTAN, tout en préservant les fonds nécessaires à la modernisation de l’armée régulière. La TA avait ainsi vu ses effectifs croître de 25 % en dix ans, accompagnés d’une augmentation des jours d’entraînement et d’un équipement suffisant pour les missions prévues.

Les réserves régulières bénéficiaient également d’un plan de renforcement individuel, avec des affectations précises et des sessions de remise à niveau. La planification de la mobilisation faisait partie intégrante de cette stratégie, garantissant une réponse rapide et coordonnée en cas de besoin.

Des défis pour la SDR 2025

Aujourd’hui, les leçons de cette période sont plus pertinentes que jamais. La SDR 2025 semble reconnaître la nécessité de réinvestir dans la réserve pour créer un deuxième échelon viable. Toutefois, sans investissements ciblés et une vision à long terme, cette ambition restera théorique.

Pour restaurer cette capacité, l’armée britannique doit :

Revaloriser la formation collective des unités de réserve.

Garantir un équipement suffisant, même si celui-ci est composé de matériels plus anciens.

Stabiliser le financement des réserves.

Mettre en place des plans de mobilisation détaillés et régulièrement testés.

La stratégie « Future Soldier », en misant uniquement sur un premier échelon renforcé, laisse l’armée sans profondeur stratégique. La résilience à long terme dépend pourtant de la capacité à mobiliser rapidement des unités de réserve entraînées et équipées. Les décisions à venir devront concilier modernisation et durabilité.

Le texte conclut en soulignant que l’histoire a montré qu’il est possible de concilier ces exigences. L’armée britannique doit aujourd’hui, comme en 1981, faire des choix difficiles : privilégier l’investissement dans la réserve pour garantir une masse suffisante et assurer la capacité à mener des guerres prolongées. Le retour à un modèle équilibré, combinant un premier échelon modernisé et des réserves prêtes à être mobilisées, est essentiel pour répondre aux défis futurs.

