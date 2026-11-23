Depuis la disparition de quatre militaires salvadoriens en octobre, Nayib Bukele a envoyé environ 2 500 soldats en Haïti et multiplie les frappes contre les gangs.

Soutenue par une partie des Haïtiens, l’opération soulève des questions sur son cadre juridique, les pertes civiles et sa capacité à rétablir une sécurité sur le temps long.

Par Robert Muggah sur The Conversation. R. Muggah est spécialiste du crime organisé en Amérique, cofondateur de l’Institut Igarapé et directeur du groupe SecDev.

Le 10 novembre 2026, le président salvadorien Nayib Bukele a diffusé des images d’hélicoptères de combat ouvrant le feu sur un complexe situé près de Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

Quelques heures auparavant, il avait publié un message en créole haïtien sur les réseaux sociaux, demandant que lui soit communiquée l’adresse de Wilson Joseph, chef du gang 400 Mawozo, l’une des organisations criminelles les plus puissantes du pays. Bukele a ensuite affirmé que l’opération, menée conjointement avec la police haïtienne, avait permis de détruire la résidence de Joseph et le quartier général de son organisation. Jusqu’à 20 personnes auraient été tuées, même si le chef de gang était, selon les informations disponibles, absent au moment de l’attaque.

Cette offensive s’inscrit dans une multiplication des opérations contre les gangs en Haïti. Le 6 novembre, Mathias Saintil, chef du gang « Boston », implanté à Cité Soleil, a été tué lors d’une frappe de drone menée par une unité spéciale haïtienne. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avait alors publié sur X : « Un chef de gang en moins. » Erik Prince, fondateur de la société militaire privée états-unienne Vectus Global, avait réagi par ces mots : « Bien joué. »

« Ces opérations marquent à la fois une escalade spectaculaire dans la lutte contre les organisations criminelles en Haïti et le premier test à l’étranger du modèle sécuritaire de Nayib Bukele. »

En tant que spécialiste du crime organisé en Amérique latine et dans les Caraïbes, je considère que ces opérations marquent à la fois une escalade spectaculaire dans la lutte contre les organisations criminelles en Haïti et le premier test à l’étranger du modèle sécuritaire de Nayib Bukele. L’intervention suscite le soutien de certains dirigeants de la région et des réseaux favorables au président salvadorien. Mais les inquiétudes grandissent quant aux pertes civiles et à la capacité de cette opération militaire à déboucher sur une amélioration durable de la sécurité.

Mission de sauvetage ou offensive militaire ?

Le Salvador était déjà présent, de manière limitée, en Haïti, parmi les six pays fournissant des contingents à la Force de répression des gangs (FRG) soutenue par les Nations unies. Autorisée en 2025, cette force a pour mission d’aider les autorités haïtiennes à reprendre le contrôle des villes et des quartiers aux mains des gangs armés, qui dominent de vastes portions de ce pays particulièrement pauvre. Mais ses effectifs restent très inférieurs aux objectifs fixés, et elle peine à transformer ses opérations militaires en gains territoriaux durables.

Le 18 octobre, quatre techniciens de l’aviation militaire salvadorienne, affectés à la FRG, ont disparu à la suite d’une embuscade tendue par des membres de gangs. Leur véhicule incendié a été retrouvé, mais leur sort demeure incertain.

Quoi qu’il en soit, Bukele s’est appuyé sur cet incident pour justifier un renforcement de la présence militaire salvadorienne en Haïti. En quelques semaines, il a envoyé environ 2 500 soldats, accompagnés de véhicules blindés et d’hélicoptères de combat. Il avait initialement présenté cette opération comme une mission de sauvetage destinée à retrouver ses compatriotes.

Ces troupes sont venues s’ajouter à un dispositif sécuritaire déjà particulièrement complexe. La police et l’armée haïtiennes opèrent aux côtés de la FRG, autorisée par les Nations unies, mais qui ne relève pas directement de leur commandement. L’unité spéciale haïtienne impliquée dans les opérations contre Mathias Saintil travaille également avec Vectus Global, la société de sécurité fondée par l’ancien dirigeant de Blackwater, Erik Prince. Des groupes d’autodéfense patrouillent, quant à eux, dans les quartiers disputés.

Dans le même temps, des dizaines de gangs armés, regroupés au sein de la coalition Viv Ansanm (« Vivre ensemble »), contrôlent de larges portions de Port-au-Prince et opèrent également en dehors de la capitale.

La Force de répression des gangs a été autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU à déployer jusqu’à 5 550 personnels. Elle ne compte actuellement qu’environ 2 000 hommes sur le terrain.

Or, la majorité des soldats salvadoriens présents aujourd’hui en Haïti opèrent en dehors de son cadre de commandement. Le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, affirme que les opérations restent placées sous l’autorité de son gouvernement. Pourtant, aucun des deux pays n’a rendu public l’accord définissant les prérogatives des forces salvadoriennes, leurs règles d’engagement ou la durée de leur déploiement.

« En l’absence d’un accord publié, la chaîne de commandement et les modalités d’autorisation des frappes restent donc opaques pour le public. »

En l’absence d’un accord publié, la chaîne de commandement et les modalités d’autorisation des frappes restent donc opaques pour le public.

Malgré le soutien apporté à Bukele par le président Donald Trump, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a pris ses distances avec l’offensive salvadorienne, affirmant que les États-Unis n’y participaient pas directement. Il a mis en garde contre les risques d’une mauvaise coordination, susceptible de provoquer des tirs amis. Les diplomates américains ont également exprimé officiellement leurs inquiétudes quant aux risques encourus par les troupes multinationales et le personnel civil.

Les autorités salvadoriennes contestent les accusations américaines selon lesquelles leurs tirs auraient atteint l’ambassade des États-Unis et mis en danger les forces multinationales. Elles ont également mis en cause la crédibilité du principal représentant diplomatique américain en Haïti.

Des règles d’engagement encore floues

La crise sécuritaire haïtienne a atteint un niveau alarmant.

Ces dernières années, les violences liées au crime organisé ont pris une ampleur comparable à celle observée dans des conflits armés. Près de 6 000 personnes ont été tuées en 2025, et plus de 4 000 au cours des neuf premiers mois de 2026. En août 2026, près de 1,5 million d’Haïtiens avaient été contraints de quitter leur domicile. L’intensification des offensives militaires et les représailles des gangs pourraient provoquer de nouveaux déplacements de population.

Une analyse juridique indépendante menée par l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève qualifie les affrontements entre les forces haïtiennes et la coalition Viv Ansanm de « conflit armé non international », une catégorie juridique qui englobe notamment les guerres civiles. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge a mis en garde contre les risques encourus par les populations civiles, appelant toutes les parties à respecter le droit international.

Cette distinction est importante, car les règles encadrant le recours à la force létale diffèrent selon que l’on se trouve dans un contexte de guerre ou dans celui d’une opération de police.

Dans les deux cas, les civils doivent être protégés. Mais, dans un conflit armé, les membres de groupes armés qui participent directement aux combats peuvent être pris pour cible même lorsqu’ils ne représentent pas une menace immédiate. Dans le cadre d’une opération de police, en revanche, le simple fait d’être soupçonné d’appartenir à un gang ne suffit pas à justifier une mise à mort. Le recours à la force létale n’est généralement autorisé qu’en cas de nécessité pour protéger des vies humaines.

L’utilisation croissante de drones explosifs et d’hélicoptères de combat dans des zones résidentielles est particulièrement préoccupante. Entre mars 2025 et janvier 2026, au moins 1 243 personnes auraient été tuées lors de 141 opérations impliquant des drones. Parmi elles, au moins 60 n’auraient eu aucun lien avec les gangs, dont 17 enfants. Ces opérations sont antérieures à l’escalade militaire salvadorienne, mais elles illustrent déjà les risques liés à l’utilisation d’armes explosives dans des zones densément peuplées.

Par ailleurs, la superposition des mandats des forces étrangères et des sociétés militaires privées pourrait compliquer les enquêtes sur les pertes civiles et les éventuelles attaques illégales.

L’exportation du modèle Bukele

Une partie de la population haïtienne, épuisée par l’insécurité, accueille favorablement cette intervention internationale.

Des rassemblements ont été organisés en soutien aux soldats salvadoriens. Des manifestants ont brandi des bâtons et scandé le nom de Bukele. Une personnalité haïtienne de premier plan engagée dans la défense des droits humains a également apporté son soutien au déploiement, tout en rappelant que les habitants des quartiers contrôlés par les gangs ne sont pas nécessairement membres de ces organisations criminelles.

Bukele fait activement la promotion de l’offensive en diffusant des vidéos de soldats et de frappes aériennes, relayées par les responsables salvadoriens et les influenceurs favorables à son gouvernement. Les messages en créole haïtien et en espagnol présentant les frappes comme des victoires contre les gangs rappellent la communication gouvernementale largement diffusée au Salvador, qui met en scène les arrestations massives et les transferts de détenus vers les prisons de haute sécurité.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Bukele a considérablement fait baisser le nombre d’homicides au Salvador. Cette évolution a renforcé, dans certaines parties de l’Amérique du Sud et des Caraïbes, l’idée qu’une politique de fermeté extrême face aux gangs peut justifier les atteintes aux droits humains qui l’accompagnent.

En Amérique latine, plusieurs responsables politiques partisans d’une ligne sécuritaire dure se sont ainsi appuyés sur la baisse du taux d’homicides au Salvador pour promouvoir des politiques répressives similaires. Luis Abinader, président de la République dominicaine (seul pays ayant une frontière terrestre avec Haïti), a lui aussi apporté son soutien à l’intervention, confirmant que son pays coopérait avec le Salvador en matière de logistique et de renseignement.

Pourtant, le modèle salvadorien repose largement sur le recours à l’état d’exception et sur l’incarcération massive. Environ 1,7 % de la population du Salvador serait aujourd’hui emprisonnée, ce qui en ferait, de très loin, le pays affichant le taux d’incarcération le plus élevé au monde.

La situation haïtienne présente des difficultés opérationnelles bien plus importantes. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les gangs contrôlent de vastes territoires, disposent d’armes lourdes et entretiennent des liens avec des réseaux politiques et économiques. Les institutions haïtiennes sont beaucoup plus fragiles et les groupes armés recrutent massivement des enfants dès leur plus jeune âge.

Pour conserver les territoires reconquis, il faudrait donc pouvoir s’appuyer sur une police et une justice opérationnelles, mais aussi garantir la protection des habitants après le départ des forces étrangères.

Le renforcement de la présence salvadorienne en Haïti comporte également des risques politiques pour les deux gouvernements.

Bukele cherchera à obtenir un troisième mandat lors de l’élection présidentielle de février 2027, après avoir fait passer une réforme constitutionnelle ayant supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels.

La mort de militaires salvadoriens pourrait susciter des critiques dans son propre pays et le pousser à intensifier encore l’intervention, d’autant que les quatre techniciens dont la disparition a justifié la mission de sauvetage n’ont toujours pas été retrouvés.

En Haïti, Fils-Aimé a publiquement soutenu l’offensive à l’approche des élections présidentielle et législatives prévues en juillet et octobre 2027. Des pertes civiles ou l’incapacité à conserver les territoires repris aux gangs pourraient fragiliser la crédibilité de son gouvernement.

Au-delà des opérations militaires

Ce déploiement pourrait préfigurer de nouveaux dispositifs régionaux de coopération en matière de sécurité.

Le Salvador appartient au Bouclier des Amériques (Shield of the Americas), une coalition soutenue par les États-Unis lancée par Donald Trump en mars 2026 afin de renforcer la coopération militaire contre les cartels de la drogue et les autres organisations criminelles transnationales.

L’opération salvadorienne en Haïti ne relève pas officiellement de cette initiative, dont les 15 signataires se sont engagés à renforcer leur coopération sécuritaire. Mais ce type de partenariat pourrait permettre à des gouvernements de la région de déployer des forces armées avec le soutien logistique des États-Unis, tout en limitant l’implication militaire directe de Washington.

Si l’intervention salvadorienne constitue le dernier exemple en date d’une opération de grande ampleur, j’ai pu observer des cycles similaires en Haïti depuis les années 2000.

Entre 2007 et 2009, les Casques bleus de l’ONU et la police haïtienne avaient repris le contrôle de plusieurs quartiers de Cité Soleil, dans l’arrondissement de Port-au-Prince. Ces opérations avaient contribué à une réduction du nombre d’enlèvements, sans toutefois permettre de rétablir durablement la sécurité. Ensuite, après le séisme de 2010, la mission des Nations unies a involontairement été à l’origine de l’introduction du choléra dans le pays. L’épidémie a provoqué la mort de plus de 9 000 personnes et conduit l’ONU à présenter des excuses officielles.

Si les gangs survivent aux offensives militaires, c’est notamment parce que leurs réseaux économiques restent opérationnels. Ils tirent profit des enlèvements et des trafics illicites, tout en contrôlant l’accès à des axes routiers et à des marchés stratégiques. L’élimination de leurs chefs peut affaiblir les organisations criminelles, mais elle ne suffit pas à tarir les sources de financement qui leur permettent de fonctionner.

« Les Haïtiens seront-ils plus en sécurité lorsque les forces étrangères auront quitté le pays ? »

L’offensive salvadorienne pourrait donc produire des résultats sécuritaires à court terme. Mais leur pérennité dépendra de la capacité des institutions haïtiennes à conserver le contrôle des territoires reconquis.

L’intervention de Bukele constitue désormais un test à l’étranger d’un modèle sécuritaire qui bénéficie d’un attrait politique considérable. Mais ses véritables résultats ne pourront être évalués qu’à une seule aune : les Haïtiens seront-ils plus en sécurité lorsque les forces étrangères auront quitté le pays ?