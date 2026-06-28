Helldivers 2 contre Sony : anatomie d’une guérilla informationnelle

En mai 2024, Sony impose aux joueurs PC de Helldivers 2 de lier obligatoirement leur compte Steam à un compte PlayStation Network.

En moins de 72 heures, une communauté sans hiérarchie formelle déclenche une campagne de pression informationnelle — review bombing, détournement narratif, saturation multi-plateformes — et obtient un recul complet.

Le cas révèle une réalité stratégique : quand un public se constitue en communauté organique, l’univers étendu devient un arsenal, et la réputation un champ de bataille.

« Lay down democracy. Become a Helldiver » : l’imaginaire de propagande satirique de Super-Earth.

Alpha Eon Diakité. Expert en intelligence économique. Diplômé de l’EGE, officier de l’armée de Terre, blessé en opération. Il contribue aux travaux du CR451 sur la guerre informationnelle et économique.

« Pour la démocratie. Nous ne nous conformerons pas. » Ces mots n’ont pas résonné dans les rues d’un État autoritaire, aux premiers jours d’une révolution qui a mal tourné. Ces pancartes n’ont pas été griffonnées au hasard sur du carton et brandies comme un moyen de défi idéologique face aux chars. Ce texte avait été saisi sur Reddit, X (anciennement Twitter), et Steam par des milliers de joueurs de Helldivers 2, un jeu de tir coopératif futuriste où les joueurs abattent des insectes extraterrestres au service de Super-Earth, une dystopie militaire se faisant passer pour une démocratie impériale avec des visées sur la galaxie.

La mesure mise en place par Sony en mai 2024 (tous les comptes Steam devaient être liés à un compte PSN) a conduit à un véritable soulèvement numérique. Dans un contexte où Sony traînait déjà, aux yeux de nombreux joueurs, une réputation entamée sur la sécurité et la gestion des données, l’obligation de lier son identité Steam à un compte PSN a été perçue comme une extension de contrôle plus que comme une formalité. Ce qui aurait pu être un simple refus d’un patch est devenu une opération tactique de guerre informationnelle : bombardement massif de critiques, détournement narratif, rassemblement communautaire, confrontation symbolique et finalement retrait de Sony.

Cet article décortique comment une communauté informelle a converti des leviers narratifs, un attachement communautaire et une mobilisation organique en arme asymétrique, imposant sa volonté à l’un des principaux acteurs du secteur vidéoludique après une guérilla informationnelle éclair.

Les implications pour les entreprises et les institutions dont le public peut, en certaines circonstances, se transformer en acteur offensif asymétrique sont considérables.

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Images via Arrowhead et Sony — Remixed by Isaac McIntyre.

Genèse d’un affrontement narratif : une mesure technique, mais un objectif stratégique

Tout commence par une annonce qui ressemble à un banal écran de connexion. Le 3 mai 2024, Sony communique : pour continuer à jouer à Helldivers 2 sur PC, il faudra lier son compte Steam à un compte PlayStation Network. À première vue, la mesure s’aligne sur ce que l’industrie présente souvent comme normal : unifier des comptes, sécuriser des accès, renforcer la modération.

Le communiqué de Sony rendant obligatoire la liaison PSN/Steam. Capture via web.archive.org.

Mais, dans un environnement numérique, une unification de comptes est rarement un acte neutre. C’est un geste de souveraineté, une tentative de reprendre la main sur une identité utilisateur qui, côté PC, est traditionnellement captée par Steam : historique, réputation, bibliothèque, habitudes, et surtout relation client. Ce que Sony propose va au-delà de la couche technique. C’est un changement de centre de gravité.

Derrière la justification officielle, la lecture stratégique se construit très vite : reprendre le contrôle du lien client hors console, constituer une base unifiée PlayStation + PC, renforcer la modération et la responsabilité juridique, préparer une capacité de monétisation future (services, CRM, cross-play, etc.). Sony ne se contente pas de gérer un jeu. Il tente de consolider un territoire.

C’est là que naît le conflit. Une partie des joueurs voit le geste comme une annexion numérique : une projection de normes et d’obligations sur une zone qu’ils considèrent comme déjà habitée, déjà organisée, déjà légitime.

Steam n’est pas une simple plateforme d’achat. C’est une cité.

Et dans une cité, l’arrivée d’une autorité extérieure non consentie déclenche une résistance, même si l’autorité se présente avec un sourire administratif.

Un écosystème communautaire non monolithique préexistant

La vitesse et l’efficacité de la riposte ne sortent pas de nulle part. Une mobilisation massive ne naît pas en 48 heures si le collectif n’a pas déjà un langage commun, des routines de coordination et une mémoire partagée.

Helldivers 2 offre ce type de carburant. Le jeu met en scène Super-Earth, reprenant le registre satirique du film Starship Troopers (1997) de Paul Verhoeven : une dystopie militarisée qui se présente comme une démocratie impériale. Tout est volontairement caricatural : propagande, slogans, obéissance héroïsée. Les joueurs n’y adhèrent non pas comme à un dogme, mais comme à une esthétique. Ils parlent la langue du jeu. Ils jouent le rôle du soldat au service d’une démocratie manifestement douteuse. Et, surtout, ils prolongent tout cela hors du jeu.

C’est là qu’entre en scène l’univers étendu, ce que Gérard Genette appelle l’épitexte : tout ce qui gravite autour de l’œuvre sans en faire partie. Commentaires, récits, mèmes, discussions, slogans, clips, blagues internes. Reddit sert de centre doctrinal, là où se fabrique le sens, où les interprétations se stabilisent et où les mots d’ordre émergent. Les serveurs Discord jouent le rôle de centres d’opérations : on y synchronise, on coordonne, on canalise. X sert de vitrine et d’accélérateur, où les formats courts circulent vite, sortent des cercles fermés, et diffusent les codes de l’univers étendu vers un public plus large.

Cette architecture n’est pas apparue par hasard. Elle est en grande partie le produit du modèle game as a service d’Helldivers 2 : Arrowhead pilote une guerre vivante et s’appuie sur ces canaux pour pousser, expliquer et faire adopter les Major Orders, ces ordres majeurs qui donnent les missions, orientent l’action collective et font évoluer le front en quasi-temps réel. Le studio dispose d’un véritable maître du jeu : une fonction interne qui entretient le récit, cadence la campagne et transforme la communauté en force coordonnée, d’abord au service du gameplay, puis, le moment venu, réutilisable comme levier de mobilisation.

Exemple de Major Order fixant les objectifs des joueurs. Capture via helldivers.wiki.gg.

Un épisode fondateur a renforcé ce sentiment d’appartenance : Malevelon Creek, fin février 2024. Cette planète-jungle, sombre et noyée de brume, sur le front des Automatons, a très vite été surnommée Robot Vietnam / Space ’Nam tant elle donnait une impression de guerre d’embuscades sous des tirs lasers omniprésents.

Quand elle a été perdue, la communauté a littéralement vécu l’événement comme un deuil, et l’identité des joueurs s’est cristallisée autour de ce traumatisme partagé. Lors de la reprise du secteur, le studio a entériné la mythologie en officialisant un Malevelon Creek Memorial Day et en distribuant une cape commémorative, transformant la bataille en marqueur mémoriel durable. Ce type d’événement fabrique un nous. Il donne une mémoire commune. Il installe une fierté, une connivence, un sentiment d’avoir vécu quelque chose ensemble.