Iran : la région emportée par les bombardements

En quelques heures, le Moyen-Orient a changé de visage. Les États-Unis et Israël ont frappé l’Iran. L’Iran a riposté sur Ryad et ses voisins. Les Britanniques ont engagé leurs avions. Et Téhéran a demandé à ses habitants de fuir. Une escalade vertigineuse qui redessine en temps réel l’équilibre des puissances dans la région.

Turquie

Entretien turco-iranien sur les « moyens de mettre fin aux attaques » (source ministérielle turque).

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a discuté par téléphone samedi avec son homologue iranien et d’autres diplomates de la région des « moyens de mettre fin aux attaques », après que les Etats-Unis et Israël ont mené une série de frappes contre l’Iran, selon une source ministérielle turque. Lors de l’entretien de Hakan Fidan avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, « les derniers développements dans notre région ont été abordés, ainsi que les mesures possibles pour mettre fin aux attaques », a déclaré la source ministérielle, indiquant que le ministre turc avait également discuté de ce sujet avec ses homologues d’Irak, d’Arabie saoudite, du Qatar, de Syrie, d’Égypte et d’Indonésie.

Des « avions » britanniques participent à des opérations « défensives » au Moyen-Orient (PM Starmer).

Des avions de combat britanniques sont « dans le ciel » samedi pour des « opérations défensives régionales coordonnées visant à protéger notre peuple, nos intérêts et nos alliés », a annoncé le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Dans sa première réaction publique à l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, qui a provoqué en réponse des tirs de missiles iraniens vers plusieurs pays voisins, le dirigeant britannique a estimé que cette opération était « conforme au droit international ». Il a fait ces commentaires dans une brève allocution télévisée, après avoir tenu une réunion d’urgence avec plusieurs de ses ministres et des responsables de la sécurité sur l’évolution du conflit au Moyen-Orient.

Le gouvernement iranien appelle les habitants de Téhéran à quitter la ville (SMS reçu sur les téléphones).

Le gouvernement iranien a appelé samedi les habitants de Téhéran à quitter la capitale « tout en gardant (leur) calme », après des frappes israéliennes et américaines. « Compte tenu des opérations conjointes menées par les Etats-Unis et le régime sioniste (Israël) contre Téhéran et certaines grandes villes, prenez, si possible et tout en gardant votre calme, la direction vers d’autres villes », ont écrit les autorités dans un SMS envoyé sur les téléphones iraniens et reçu par l’AFP.

Ryad dit se réserver le droit de riposter aux attaques iraniennes sur son sol (communiqué).

L’Arabie saoudite a confirmé samedi que l’Iran avait mené des frappes contre Ryad et sa province orientale, avertissant qu’elle se réservait le droit de riposter. L’Arabie saoudite, qui abrite des bases militaires américaines, « exprime sa plus vive condamnation des attaques iraniennes flagrantes et lâches visant les régions de Ryad et de la province orientale, qui ont été repoussées », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. « Face à cette agression injustifiée, le royaume affirme qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre sa sécurité et protéger son territoire, ses citoyens et ses résidents, y compris l’option de répondre à cette agression. »