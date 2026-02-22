Conflits, revue de géopolitique
Magazines
Conflits, revue de géopolitique
Iran : le déploiement militaire américain s’intensifie

22 février 2026

Temps de lecture : 3 minutes

Photo : (c) AFP

Print Friendly, PDF & EmailImprimer
Abonnement Conflits

Asie

Iran : le déploiement militaire américain s’intensifie

par

Les États-Unis mettent en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l’Iran.

Selon CNN et CBS mercredi, l’armée est prête à frapper l’Iran dès ce week-end si Donald Trump le décide.

Le président américain – qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier – a menacé à de multiples reprises Téhéran d’intervention militaire si les discussions en cours n’aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien, après qu’il a retiré son pays du précédent en 2018 pendant son premier mandat.

La présence d’une « telle puissance de feu (…) dans la région crée une dynamique en soi. C’est parfois un peu difficile de la freiner et de dire : C’est tout, on ne fait rien », explique Susan Ziadeh, une analyste au Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Washington déploie actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

Forces navales

L’armée américaine compte actuellement treize navires de guerre au Moyen-Orient : un porte-avions, le Abraham Lincoln, arrivé fin janvier, neuf destroyers et trois frégates légères, selon un responsable américain, et d’autres se dirigent vers la région.

Le plus grand porte-avions au monde, le Gerald Ford, navigue actuellement dans l’océan Atlantique, en provenance des Caraïbes et en direction du Golfe, après que Donald Trump a ordonné son déploiement dans la région mi-février. Il est accompagné par trois destroyers.

Il est rare que deux porte-avions américains – qui transportent des dizaines d’avions de combat et fonctionnent avec des milliers de marins à bord – soient dépêchés en même temps au Moyen-Orient. C’était déjà le cas en juin dernier, quand Donald Trump a décidé de frappes aériennes contre trois sites nucléaires iraniens pendant la guerre de douze jours, déclenchée par Israël.

Forces aériennes

Les États-Unis ont également mobilisé une flotte aérienne d’envergure au Moyen-Orient, selon des comptes X spécialisés et le site de suivi de vol Flightradar24.

Elle comprend des avions de combat furtifs F-22 Raptor, des avions de combat F-15 et F-16, et des avions ravitailleurs KC-135 pour assister leurs opérations.

Mercredi, Flightradar24 montrait plusieurs KC-135 volant au Moyen-Orient ou à proximité, ainsi que des avions radar de surveillance aérienne E3 Sentry et des avions-cargos en activité dans la région.

Manifestations, menaces, discussions

Donald Trump a multiplié les avertissements face à la répression dans le sang des manifestations massives en Iran en janvier qui, selon des ONG de défense des droits humains, a fait des milliers de morts.

Fin janvier, le président américain a prévenu la République islamique qu’une « armada » était déployée dans le Golfe.

La semaine passée, il a menacé Téhéran de conséquences « traumatisantes » faute d’accord, sur le programme nucléaire iranien en particulier, et a même évoqué ouvertement l’hypothèse d’un renversement du pouvoir.

(c) AFP

Donald Trump n’a pas fermé pour autant la porte à un règlement diplomatique.

Iran et États-Unis ont renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d’Oman, après une escalade de menaces de part et d’autre.

Une deuxième session de tractations s’est tenue mardi près de Genève, en Suisse. Téhéran a assuré s’être entendu avec Washington sur « un ensemble de principes directeurs » pour un éventuel accord, mais le vice-président américain, JD Vance, a souligné que l’Iran n’acceptait pas certaines « lignes rouges » américaines.

Les deux parties sont « encore très éloignées sur certaines questions », a confirmé mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt.

« L’Iran serait bien avisé de conclure un accord », a-t-elle insisté, en estimant qu’il existait « de nombreuses raisons et arguments en faveur d’une frappe » contre Téhéran.

© Agence France-Presse

Mots-clefs :

Vous venez de lire un article en accès libre

La Revue Conflits ne vit que par ses lecteurs. Pour nous soutenir, achetez la Revue Conflits en kiosque ou abonnez-vous !

Voir aussi

Le régime iranien à un carrefour stratégique

L’Iran se trouve aujourd’hui à un possible tournant critique, marqué par des tensions internes, une isolation internationale et une convergence sans précédent de pressions diplomatiques, militaires et morales. Par : Charles Stoeng. Ancien sous-officier supérieur de la Légion étrangère...

L’Inde après l’accord commercial

L'Inde a signé un accord commercial avec l'Union européenne ainsi qu'avec les États-Unis. Analyse des conséquences de ceux-ci pour l'ensemble des pays.  par Tom Miller et Udith Sikand. Article original paru dans Gavekal. Traduction de Conflits. Les actifs indiens ont rebondi mardi...

Vidéo – Ormuz : la porte du pétrole

Large de 53 km, le détroit d'Ormuz voit défiler une grande partie des flux de pétrole mondiaux. Une artère indispensable au commerce mondial, notamment entre les pays arabes et l'Asie. Émission présentée par Jean-Baptiste...

Plus d‘articles
À propos de l’auteur
Revue Conflits avec AFP

Revue Conflits avec AFP