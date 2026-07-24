Italie : la géographie invisible du pouvoir économique

L’Italie est la deuxième puissance manufacturière d’Europe et l’une des principales économies avancées de la planète, portée par un modèle industriel et commercial unique.

Leader dans de nombreuses niches à forte valeur ajoutée, le pays s’est imposé sans jamais concentrer son pouvoir économique autour d’une seule ville ou de quelques grands groupes.

Le véritable outil de cette puissance ne réside ni dans les statistiques agrégées ni dans les champions nationaux, mais dans une géographie du pouvoir restée largement invisible.

Contrairement à la France, au Royaume-Uni ou à la Corée du Sud, l’Italie ne concentre pas son pouvoir économique dans une seule ville, une seule région ou autour de quelques grands champions nationaux. Milan n’est pas Londres et Rome n’est pas Paris. Cette configuration n’est pas le fruit d’un choix politique, mais de son histoire. L’unité nationale est intervenue relativement tard (1870) sur un territoire déjà structuré autour d’anciens États, de capitales régionales, de districts industriels et de réseaux commerciaux autonomes. Tandis que la France a progressivement concentré son pouvoir économique autour de Paris, l’Italie a conservé une pluralité de centres de décision qui constitue encore aujourd’hui sa principale singularité économique.

Deux capitales, deux formes de pouvoir

Milan est la capitale financière du pays. Non pas tant parce qu’elle dispose d’une base manufacturière exceptionnelle — la Lombardie représente à elle seule 26,3 % des exportations italiennes — que parce qu’elle concentre sur un même territoire la finance, l’industrie, la recherche, la mode, les services à haute valeur ajoutée et les fonctions de direction. Elle s’est ainsi imposée comme le principal centre de coordination de l’économie italienne. Les territoires de Bergame, Brescia, Monza-Brianza et Varèse alimentent sa compétitivité internationale grâce à la mécanique, la métallurgie, la chimie, la pharmacie, la plasturgie et les technologies industrielles.

Rome incarne une autre forme de pouvoir économique. Le Latium n’est pas seulement le centre politique de la République ; il est le lieu où se concentrent les principales fonctions stratégiques du pays. On y trouve le Gouvernement, le Parlement, les autorités administratives indépendantes, les sièges des grandes entreprises à participation publique ainsi que plusieurs des principaux pôles européens dans les domaines de la pharmacie, de l’aéronautique et de l’espace, de la défense, des télécommunications, de la recherche scientifique et des technologies de pointe. C’est là que convergent pouvoir politique, capacité réglementaire, recherche scientifique et industries stratégiques, donnant naissance à un écosystème qui trouve peu d’équivalents dans le reste du pays.

Un autre élément rend cette double centralité encore plus singulière et la distingue nettement des modèles français ou britannique. Paris et Londres constituent depuis toujours des pôles uniques d’attraction nationale : toutes les ambitions du pays convergent vers elles, sans véritable alternative. L’Italie, au contraire, a vu émerger deux centres distincts. Depuis l’après-guerre, Milan a accueilli d’importantes vagues migratoires venues de toute la péninsule, d’abord attirées par les usines, puis par les services à haute valeur ajoutée. Rome a connu une évolution comparable selon une trajectoire différente, celle d’une capitale administrative. Elle a attiré des hauts fonctionnaires, des professions libérales et des familles originaires de toutes les régions, contribuant à façonner une élite nationale progressivement détachée de toute appartenance géographique. Aujourd’hui, c’est entre ces deux villes que se concentre la plus forte densité de décideurs, d’entrepreneurs, de dirigeants, de responsables politiques et de grandes figures de la culture italienne. Non parce qu’ils seraient davantage issus du Nord que du Centre ou du Sud, mais parce qu’en soixante-dix ans, Rome et Milan sont devenues le point de rencontre des talents de toutes les Italies.

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Un pays développé en taches de léopard

La géographie économique italienne ne se limite pourtant pas à l’axe Milan-Rome.

Turin demeure une référence dans l’ingénierie et l’aéronautique ; l’Émilie-Romagne constitue le cœur de la mécanique avancée et du packaging ; la Vénétie fonde sa puissance sur ses districts exportateurs ; la Toscane conjugue luxe, pharmacie et industrie manufacturière haut de gamme ; tandis que la Ligurie, le Frioul-Vénétie Julienne, la Campanie et les Pouilles occupent des positions stratégiques dans les secteurs portuaire, naval, énergétique, aérospatial et sidérurgique.

Un district exportant vers soixante pays peut se trouver à quelques kilomètres d’une friche industrielle ; un centre de recherche de tout premier plan peut côtoyer un tissu productif qui ne s’est jamais remis de la désindustrialisation.

Au-delà de cette géographie se dessine une logique plus profonde que la simple dispersion territoriale. L’Italie ne s’est pas développée par blocs homogènes et ne connaît pas de frontière nette séparant un Nord pleinement développé d’un Sud durablement en retard. Son développement s’est effectué en taches de léopard. Au sein d’une même région, parfois d’une même province, coexistent des pôles d’excellence absolue et des situations de déclin structurel : un district exportant vers soixante pays peut se trouver à quelques kilomètres d’une friche industrielle ; un centre de recherche de tout premier plan peut côtoyer un tissu productif qui ne s’est jamais remis de la désindustrialisation. Ce n’est pas une anomalie qu’il faudrait corriger. C’est la trame même du pays et la raison pour laquelle toute lecture binaire de l’économie italienne finit inévitablement par se heurter à une réalité qui refuse les simplifications.

Qui détient réellement le pouvoir ?

La question du contrôle de l’économie italienne n’appelle pas de réponse simple et cette complexité constitue en elle-même une réponse.

En France, le pouvoir économique possède une adresse : Paris, les grandes écoles et le pantouflage entre l’État et les entreprises du CAC 40.

En Allemagne, il gravite autour de quelques grands groupes industriels et des banques régionales qui les accompagnent.

En Italie, le pouvoir est partout… et nulle part. Il est enraciné. Territorial. Familial, au sens le plus littéral du terme.

Les Agnelli étaient à Turin. Les Berlusconi à Milan. Les Caltagirone à Rome. Les Benetton à Trévise. Les Barilla à Parme. Les Della Valle dans les Marches. Les Ferrero à Alba.

Ce n’est pas une simple curiosité biographique : c’est la géographie même du capitalisme italien. Le pouvoir économique ne s’est jamais détaché du territoire qui l’a vu naître, car celui-ci n’est pas le décor de l’entreprise ; il en constitue la source de légitimité, de compétence et d’identité. L’entrepreneur italien ne quitte pas son district, parce que le quitter reviendrait à abandonner ce qui fait précisément sa singularité.

Ce capitalisme familial et territorial possède une qualité qu’aucun manuel de finance ne sait mesurer : la patience. Il n’obéit pas aux cycles trimestriels des fonds d’investissement. Il ne se plie pas à la pression des actionnaires institutionnels. Il investit sur plusieurs décennies, protège le savoir-faire et maintient les sites de production sur leur territoire, même lorsqu’une délocalisation serait économiquement plus avantageuse. Ce modèle repose sur un pacte implicite entre la propriété et le territoire : l’entreprise ne part pas, parce que l’entreprise est le territoire.

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À côté de ce capitalisme enraciné existent toutefois d’autres centres de pouvoir économique, moins visibles mais tout aussi déterminants. L’État, à travers ses participations directes et indirectes, continue de contrôler plusieurs secteurs stratégiques : l’énergie, les infrastructures, la défense et les services financiers. ENI, Enel, Leonardo, Poste Italiane ou Ferrovie dello Stato sont certes des entreprises cotées, mais elles demeurent des instruments essentiels de la politique industrielle nationale. La Cassa Depositi e Prestiti, les fondations bancaires et les caisses de retraite ont progressivement constitué des participations croisées qui influencent indirectement l’équilibre de nombreux secteurs.

Le capitalisme italien ne se résume donc pas à celui des districts industriels ; il s’exprime également dans les conseils d’administration des grandes entreprises publiques, dans les fondations présentes au sein des pactes d’actionnaires et dans les participations croisées reliant banques, compagnies d’assurance et industrie au sein d’un réseau de relations particulièrement difficile à cartographier pour un observateur extérieur.

Combien d’excellences industrielles se sont-elles éteintes, non faute de marchés, mais faute d’un héritier prêt à reprendre le flambeau ? Par nature, un capitalisme diffus et familial peine à atteindre la taille critique nécessaire pour rivaliser avec les grands groupes allemands ou français. Il éprouve surtout des difficultés à gérer la transmission générationnelle. C’est le coût structurel d’un modèle qui a assuré pendant des décennies une remarquable résilience. Au cours des dix prochaines années, une part significative des meilleures entreprises italiennes changera de mains. La véritable question n’est pas de savoir si cela arrivera. Elle est de savoir qui en prendra le contrôle.

Le pouvoir économique italien ne se trouve ni dans une tour de bureaux à Milan ni dans un ministère à Rome. Il se trouve encore aujourd’hui dans la même ville, souvent dans la même rue, où il est né.

L’Italie, une Union européenne en miniature

Cette fragmentation n’est pas seulement géographique ou économique. Elle est aussi institutionnelle.

À bien des égards, l’Italie fonctionne en interne comme une véritable Union européenne en miniature. Chaque région se développe à partir de ses propres ressources, défend ses intérêts et négocie ses propres règles. L’État central, à l’image de Bruxelles, dispose de pouvoirs réels mais non absolus. Il doit en permanence arbitrer entre des intérêts régionaux souvent divergents. Cette médiation a un coût : elle entretient une faiblesse structurelle du pouvoir central qui tend à figer les équilibres existants. Le statu quo régional évolue difficilement, car aucune région n’a intérêt à renoncer à une partie de ses prérogatives, tout comme aucun État membre de l’Union européenne n’abandonne volontiers une compétence nationale.

Cette logique se traduit par des réalités très concrètes. Les régions italiennes appliquent des régimes d’aides fiscales, des dispositifs d’incitation à l’investissement et des politiques de soutien aux entreprises profondément différents les uns des autres. Il en résulte une concurrence interne qui rappelle, à une échelle plus réduite, la concurrence fiscale entre les États membres de l’Union européenne. Investir en Vénétie ne signifie pas évoluer dans le même environnement qu’investir dans les Pouilles ; recruter en Lombardie revient à opérer dans un cadre réglementaire sensiblement différent de celui de la Calabre. Il s’agit d’un fédéralisme de fait, jamais pleinement institutionnalisé, qui cohabite avec une architecture constitutionnelle demeurée, en théorie, largement centralisée.

Les contradictions italiennes — fragmentation territoriale, relative faiblesse du pouvoir central et disparités régionales — trouvent d’ailleurs des équivalents, souvent plus marqués encore, chez ses principaux partenaires : l’Allemagne et ses Länder, l’Espagne et ses Communautés autonomes, ou même la France, où l’écart entre l’Île-de-France et les régions périphériques demeure profond malgré des décennies de centralisme jacobin.

L’Italie n’est pas le malade de l’Europe. Elle en est peut-être le miroir le plus fidèle : un système qui a appris à fonctionner sans véritable centre.

En ce sens, l’Italie n’est pas le malade de l’Europe. Elle en est peut-être le miroir le plus fidèle : un système qui a appris à fonctionner sans véritable centre, au sein d’un continent qui n’a pas encore décidé s’il souhaitait réellement en avoir un.

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Une question ouverte

En parcourant cette carte, une évidence apparaît, que les statistiques agrégées peinent souvent à révéler : la fragmentation italienne n’est pas une faiblesse du système. Elle est le système lui-même.

Il n’existe pas une économie italienne unifiée qui aurait choisi de se répartir sur le territoire. Il existe une somme d’économies territoriales qui, au fil du temps, ont construit des spécialisations complémentaires, des interdépendances productives et des identités industrielles distinctes. Faire disparaître cette fragmentation ne reviendrait pas à renforcer l’Italie. Ce serait la détruire.

Le véritable problème n’est pas la dispersion en elle-même. Il réside dans l’absence d’un niveau intermédiaire, entre l’entreprise familiale et l’État, capable d’agréger, de représenter et de projeter sur les marchés mondiaux ce que produisent les territoires italiens. Il ne s’agit pas de créer un nouveau centre de gravité qui remplacerait la constellation existante, mais de bâtir un réseau de connexions capable de faire fonctionner cette constellation comme un ensemble cohérent et visible.

Le défi de l’Italie n’est pas de choisir entre centralisation et polycentrisme. Il consiste à construire une gouvernance capable de coordonner un système économique qui, par nature, restera profondément distribué sur l’ensemble du territoire. Un système qui a résisté à toutes les crises parce qu’il n’a jamais constitué un bloc unique mais qui risque aujourd’hui l’effacement stratégique pour cette même raison.