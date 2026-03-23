L’Italie, 4e exportateur mondial : le paradoxe d’une puissance industrielle invisible

Malgré une croissance inférieure à 1 % et une structure dominée à 95 % par des microentreprises, l’Italie vient de dépasser le Japon pour s’installer au 4e rang mondial des exportateurs avec 643 milliards d’euros en 2025.

La faible productivité italienne est un artefact statistique : dans les grandes entreprises, la valeur ajoutée par salarié atteint 118 000 euros, soit davantage qu’en Allemagne, grâce à la maîtrise de plus de 200 niches à forte valeur ajoutée.

La diversification industrielle — mécanique, pharma, mode, agroalimentaire, défense — protège l’Italie des chocs sectoriels et lui permet de progresser de +7,2 % sur le marché américain quand l’Allemagne y recule de 7,8 %.

Alors que la France affiche une croissance moyenne de 1,5-2 % ces dernières années, l’Italie stagne sous les 1 %. Pourtant, Rome vient de dépasser le Japon et s’installe au 4ᵉ rang mondial des exportateurs. Comment est-ce possible ?

Rang mondial : L’Italie est désormais le 4ᵉ exportateur mondial, devant le Japon.

Performance : Un excédent commercial cumulé de 482 milliards d’euros depuis 2010.

Productivité d’élite : Dans les grandes entreprises, la valeur ajoutée par salarié (118 k€) surpasse celle de l’Allemagne (112 k€).

Résilience : Une croissance de +7,2 % vers les USA en 2025, contre -7,8 % pour l’Allemagne.

Commençons par une constatation : l’Italie possède la structure entrepreneuriale la plus fragmentée d’Europe, constituée principalement de microentreprises.

Fin 2025, environ 5,85 millions d’entreprises enregistrées. Parmi elles, 5,7 millions, soit 95%, sont des microentreprises (0-9 salariés) ; suivent 200 000 petites entreprises (10-49 salariés), 25 000 moyennes entreprises (50-249 salariés) et 4 300 grandes entreprises (plus de 250 salariés). Ces entreprises sont concentrées principalement en Lombardie, au Latium, en Campanie et dans la Vénétie. Ces quatre régions représentent plus de 40% du total national.

Les microentreprises sont présentes à 82% dans les services – commerce, restauration, professions libérales – avec une productivité réduite à seulement 20-30 mille euros par salarié. Il s’agit de secteurs traditionnels à marges bénéficiaires faibles.

Elles absorbent 47,7% des emplois, mais ne génèrent que 33,8% de la valeur ajoutée

Cette disparité se reflète directement sur les salaires moyens plus bas en Italie : la productivité limitée des microentreprises génère moins de valeur ajoutée par occupé, laissant des marges réduites pour des rémunérations plus élevées. À l’inverse, dans les moyennes et grandes entreprises – où la productivité est élevée –, les salaires sont alignés ou supérieurs à la moyenne européenne.

Les petites entreprises investissent moins en recherche et développement, limitant leur capacité d’innovation ; beaucoup n’exploitent pas les technologies modernes et disposent de compétences managériales inadéquates qui affectent leur compétitivité et leur croissance. Bien que le pays enregistre une natalité entrepreneuriale en reprise (solde net positif, avec +56 599 entreprises en 2025), sans véritable changement d’échelle (scaling). Le secteur des services est particulièrement affecté, accusant un retard de productivité de -20 % par rapport à la moyenne de l’UE.

Dans l’industrie manufacturière, les 300 000 microentreprises (souvent moins de 10 salariés) tirent vers le bas la productivité nationale moyenne, avec une valeur ajoutée par occupé de 30-40 mille euros (-30/33% vs Allemagne). Les microentreprises produisent pour des tiers mais n’exportent pas directement. Elles sont essentielles dans la chaîne de valeur (districts industriels, sous-traitance), mais contribuent peu à l’export direct, dominé par les grandes entreprises. Le problème est donc structurel, non pas d’efficience.

La limite structurelle n’empêche pas la compétitivité

En excluant les microentreprises, la valeur ajoutée par salarié augmente fortement : elle atteint 72 k€ dans les petites entreprises (10-49 salariés), 93 k€ dans les moyennes (50-249 salariés) et 118 k€ dans les grandes entreprises (+250 salariés), comme dans les fleurons de la mécanique ou du chimico-pharmaceutique. La valeur ajoutée par salarié passe ainsi de 20–40 k€ dans les microentreprises à 118 k€ dans les grandes, soit un niveau supérieur à l’Allemagne.

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Une puissance exportatrice

Sur le front du commerce international, l’Italie confirme sa puissance exportatrice en 2025 en franchissant le cap des 643 milliards d’euros (+3,6% vs 2024). En dépassant le Japon sur la période 2024-2025, elle se place au quatrième rang mondial des exportateurs, selon l’OCDE et l’OMC. Cette dynamique témoigne d’une résilience exceptionnelle face à ses concurrents : alors que l’Allemagne décline de 7,8 % sur le marché américain, l’Italie y affiche une progression de 7,2 %. Cette performance culmine avec un excédent record de 50,7 milliards d’euros qui, hors énergie, s’élève à 97,6 milliards d’euros, signant ainsi son meilleur résultat depuis trois décennies. Depuis 2010, cette dynamique a permis d’accumuler un excédent commercial structurel de près de 482 milliards d’euros.

Le succès industriel italien ne repose pas sur la production de masse, mais sur la maîtrise de plus de 200 niches à forte valeur ajoutée

La mécanique de précision, l’aérospatiale et l’automation industrielle constituent le cœur technologique du pays, tandis que le secteur chimico-pharmaceutique et l’industrie de la défense restent à la pointe de l’innovation. Cette spécialisation se retrouve également dans le nautisme, l’optique, la céramique, ainsi que dans les piliers traditionnels que sont la mode, le design et l’agroalimentaire. Ensemble, ces secteurs confèrent à l’Italie une position de premier plan dans l’économie circulaire européenne et transforment sa diversification industrielle en un atout stratégique sur le plan international.

Diversification fondamentale

La diversification joue un rôle fondamental dans la compétitivité. Contrairement à l’Allemagne (dépendante de l’automobile), l’Italie affiche un export plus équilibré : métaux-mécanique 45%, chimie 12%, pharma 8%, mode 12%, agroalimentaire 10%, céramique 3%, mécanique précise 4%, optique/nautisme 3%, autres 3%, plus résiliente aux chocs sectoriels.

La faible productivité italienne est un artefact statistique souvent mal interprété par les analystes qui s’arrêtent aux données agrégées sans creuser le « comment » et le « pourquoi »

Les 95% de microentreprises (surtout dans les services) dépriment la moyenne nationale, mais ce sont les quelque 84 000 entreprises exportatrices régulières qui tirent les exportations et génèrent l’excédent commercial conséquent du pays.

Le pays promeut activement les agrégations (réseaux d’entreprises, consortiums) et les fusions-acquisitions (M&A) pour favoriser la croissance dimensionnelle des PME vers des moyennes-grandes entreprises (50-250 salariés). Il s’agit d’un changement de paradigme culturel (moins d’entrepreneuriat familial, plus de professionnalisation managériale) qui prendra entre 10 et 20 ans, mais rien ne garantit une meilleure performance productive. Pour concurrencer et surmonter les défis mondiaux, il faut être leader mondial dans les niches à haute valeur ajoutée et les exporter, non dans la production de masse à bas coût.

Cependant, le modèle économique des microentreprises est ancré dans la culture italienne, fondé sur l’auto-entrepreneuriat individuel à petite échelle, intégré aux traditions familiales et territoriales (districts industriels). Cela représente l’élément distinctif de la structure économique du pays, envié par de nombreux pays avancés.

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