De la périphérie au hub numérique : le Sud de l’Italie réinvente son destin

Entre 2021 et 2024, le PIB du Mezzogiorno a progressé de 8,5%, surpassant le Centre-Nord : une rupture historique avec des décennies de retard structurel.

Aéronautique, semi-conducteurs, numérique : le Sud italien bâtit une économie de haute valeur ajoutée, portée par une élite de retour après des années d’exil professionnel.

Sans héritage industriel lourd à reconvertir, le Mezzogiorno saute directement vers les secteurs technologiques, se positionnant en laboratoire des filières européennes de demain.

Le Sud de l’Italie a toujours été dépeint comme une zone économiquement fragile : peu de capitaux, peu d’industries et une hémorragie constante de jeunes vers l’étranger. C’était un paradigme qui semblait gravé dans le marbre depuis l’Unité de l’Italie. Pourtant, aujourd’hui, les données racontent une réalité différente : le Mezzogiorno ne se contente pas de rattraper son retard, il accélère.

Entre 2021 et 2024, le PIB du Sud a progressé de 8,5%, contre +5,8% dans le Centre-Nord. Plus surprenant encore : entre 2019 et 2023, le Mezzogiorno a crû de 9%, soit environ le double de la moyenne nationale. En 2024, l’économie méridionale a atteint une masse critique d’environ 427 milliards d’euros (données ISTAT et SVIMEZ), dépassant celle du Centre de quelque 32 milliards.

La nouvelle phase de croissance du Sud se distingue par sa diversification et son accélération dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Le tissu manufacturier méridional est compétitif dans les domaines de l’aéronautique, de la pharmacie, de l’agroalimentaire et des technologies avancées, qui représentent ensemble une part significative de la valeur ajoutée et des exportations de la zone.

Parallèlement, l’écosystème des startups du Sud connaît une phase de consolidation structurelle. Il ne s’agit plus d’initiatives isolées, mais de centaines de nouvelles entreprises actives dans des segments technologiques de pointe : de la santé à l’entreprise logicielle, en passant par la fintech et l’ingénierie avancée. Cette nouvelle base entrepreneuriale crée un marché du travail qualifié qui agit comme catalyseur pour l’ensemble de l’écosystème local, marquant le passage définitif d’une économie de subsistance à une économie de valeur.

Le parallèle avec l’Allemagne de l’Est

À certains égards, le Mezzogiorno rappelle l’Allemagne de l’Est après la réunification : un territoire longtemps perçu comme périphérique, exploité pour son avantage en termes de coûts et soutenu par d’importants transferts publics. Mais le vrai défi, hier comme aujourd’hui, n’est pas d’attirer des investissements parce qu’il coûte moins cher. Il s’agit de retenir le capital humain et de bâtir des spécialisations durables. L’Est allemand a mis plus de vingt ans à se rapprocher des niveaux de l’Ouest. Le Sud italien n’en est qu’au début d’un parcours similaire. Avec une différence : son intégration passe désormais plus par le numérique que par l’industrie.

L’Allemagne de l’Est a certes crû, mais n’a jamais comblé complètement son écart de productivité. Pour le Sud, le risque demeure de devenir une périphérie fonctionnelle de l’économie nationale : utile, mais non décisive. Parviendra-t-il à se transformer en pôle technologique stratégique ?

De l’exil à l’entreprise : le nouveau visage de l’élite méridionale

Dans le Sud de l’Italie se déroule une transformation structurelle d’une ampleur inédite depuis les années 1960. Des pôles territoriaux d’excellence émergent, pilotés par des champions industriels comme Leonardo à Naples, les multinationales de l’IT à Bari et STMicroelectronics à Catane. Tandis que le Septentrion souffre de la contraction de la mécanique liée à la demande allemande et de la crise automobile, le Sud enregistre une croissance significative : le numérique a vu ses effectifs augmenter de 18,7% sur la dernière décennie ; la Campanie s’impose comme premier pôle national d’aéronautique avec environ 22 000 salariés ; Catane devient hub stratégique des semi-conducteurs avec plus de 5 500 employés ; les Pouilles affichent un bond de 12% dans les exportations pharmaceutiques.

Parallèlement, le retour des talents se renforce : depuis 2020, entre 15 000 et 20 000 jeunes Méridionaux sont rentrés pour lancer des initiatives entrepreneuriales ou intégrer des groupes multinationaux. Le programme « Resto al Sud », géré par Invitalia, a soutenu plus de 52 000 projets entrepreneuriaux. Du traditionnel brain drain, on passe progressivement à une dynamique de brain circulation, aux effets potentiellement structurels sur l’écosystème local.

Le Mezzogiorno continue d’attirer des capitaux du Centre-Nord sous la forme d’une « globalisation domestique » toujours plus stratégique. Si les flux concernaient auparavant surtout l’agroalimentaire et la mode, ils se concentrent aujourd’hui sur les services numériques et technologiques : environ 290 millions d’euros d’equity sur les huit dernières années, dont plus de 60% captés par la Campanie et les Pouilles.

Si ces pôles parviennent à se consolider, le Mezzogiorno pourrait passer du statut de zone de transferts publics à celui de plateforme stratégique pour l’intégration de l’Italie dans les nouvelles filières technologiques européennes. À défaut, il encourt le risque déjà vu dans d’autres périphéries économiques : une croissance temporaire sans transformation structurelle.

Revenus plus faibles, mais qualité de vie supérieure

En 2025, le Sud offre un équilibre inédit entre revenus et coût de la vie. Bien que les salaires nominaux restent inférieurs à ceux du Nord, le pouvoir d’achat réel est soutenu par des coûts du logement et des services inférieurs de plus de 25%. Avec des loyers dans les métropoles du Sud oscillant entre 600 et 900 euros, contre 1 200 à 1 800 euros au Nord, le Mezzogiorno se transforme en espace économiquement viable pour la nouvelle classe de professionnels du numérique et des nomades numériques. Reste à voir si le Sud saura transformer cet atout en croissance durable et en nouvelle identité économique.

Vers une nouvelle identité : le bond du Mezzogiorno

Le véritable avantage concurrentiel du Mezzogiorno réside aujourd’hui dans un paradoxe historique et social : les opportunités limitées du passé, qui ont poussé les meilleurs profils à émigrer, ont généré un capital humain doté d’une profonde expérience internationale. Cette « élite de retour », hautement formée et riche de savoir-faire global, offre au Sud la possibilité de capitaliser des compétences de très haut niveau.

N’ayant pas d’héritage industriel lourd à reconvertir, le Sud a pu sauter le modèle manufacturier pour se projeter directement dans les secteurs à haute valeur ajoutée — un avantage stratégique unique.

À cette dynamique s’ajoute un « saut qualitatif » économique crucial : n’ayant pas d’héritage industriel lourd à reconvertir, le Sud a pu sauter le modèle manufacturier traditionnel pour se projeter directement dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Tandis que le Centre-Nord peine dans une transition complexe du modèle mécanique vers le numérique, le Mezzogiorno construit son identité nativement autour de la technologie et de l’innovation. Ce positionnement en fait le laboratoire idéal des filières européennes de demain : un territoire qui ne court pas après un passé industriel obsolète, mais vit déjà le présent technologique avec une vision stratégique enfin globale.