Expédition Chine : un séjour d’étude exclusif avec Conflits

Conflits organise un séjour d’étude inédit en Chine, réservé aux chefs d’entreprise et cadres dirigeants, du 19 au 26 septembre 2026.

Six jours à Shenzhen, Hangzhou et Shanghai pour rencontrer en face-à-face les acteurs majeurs de la nouvelle économie chinoise : Huawei, BYD, DJI, ByteDance, DeepSeek, Unitree…

Un format volontairement restreint, alliant accès privilégié au terrain industriel et décryptage géopolitique permanent par la rédaction.

On commente la Chine partout. On la comprend rarement de l’intérieur. En vingt-cinq ans, le pays est passé du statut d’atelier du monde à celui de laboratoire de l’innovation industrielle : véhicules électriques, intelligence artificielle, robotique, semi-conducteurs, drones, biotechnologies. Dans chacun de ces domaines, des entreprises chinoises occupent désormais le premier rang mondial. Pour le dirigeant occidental, saisir cette mutation n’est plus une curiosité intellectuelle : c’est devenu une nécessité stratégique.

C’est pourquoi Conflits a conçu un séjour d’étude d’un genre nouveau, à mi-chemin entre la mission économique et l’expédition de compréhension. Non pas un voyage touristique agrémenté de quelques visites, mais une immersion professionnelle dans les coulisses de la puissance industrielle chinoise, encadrée par une analyse géopolitique de chaque instant.

Trois villes, l’épine dorsale de la Chine industrielle

L’itinéraire suit la logique de la chaîne de valeur chinoise.

À Shenzhen d’abord, capitale mondiale du hardware aux portes de Hong Kong, où se conçoivent les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les drones civils et les robots collaboratifs — avec des rencontres prévues chez Huawei, BYD, DJI ou Dobot.

À Hangzhou ensuite, berceau d’Alibaba et cœur battant de l’intelligence artificielle et de la robotique, où opèrent DeepSeek, Unitree ou BrainCo.

À Shanghai enfin, vitrine financière et technologique du pays, de la puissance de Lujiazui aux laboratoires de Zhangjiang Science City, en passant par le centre de R&D de ByteDance.

Ce que ce séjour offre, et que l’on ne trouve nulle part ailleurs, tient en quelques mots : des rencontres en face-à-face avec les cadres dirigeants des champions chinois, des visites de sites industriels et de centres de recherche fermés au public, et un cercle restreint de participants propice à un networking de très haut niveau.

Voir, comprendre, anticiper

La force de ce voyage réside dans son double encadrement.

Sur le terrain, l’organisation est assurée par Alex Wang, cadre dirigeant qui conduit des séjours industriels en Chine depuis 2000 et dont le réseau ouvre les portes d’entreprises et d’interlocuteurs habituellement inaccessibles.

Côté analyse, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflits et docteur en histoire économique, assure tout au long du séjour la mise en perspective des visites et le décryptage stratégique des enjeux observés.

Car l’objet n’est pas seulement de visiter, mais de repartir avec une compréhension opérationnelle : saisir les ressorts de l’innovation chinoise par l’observation directe, élargir son réseau international, et disposer au retour d’éléments d’analyse et de prospective auxquels la concurrence n’aura pas accès.

Un cercle restreint

Le séjour s’adresse aux présidents et dirigeants exécutifs, directeurs industriels et achats, responsables R&D et innovation, investisseurs et banquiers d’affaires, ainsi qu’aux cadres dirigeants en charge de la stratégie et du développement international. Il est volontairement limité à un groupe restreint, afin de préserver la qualité des échanges et l’accès à des interlocuteurs de premier plan.

Le départ aura lieu de Paris les 19-20 septembre, pour un retour le 26 septembre 2026. Le tarif du séjour est de 3 100 € par personne, comprenant l’hébergement, l’organisation des réunions et visites professionnelles, les visites accompagnées, un guide francophone, les repas, les transports en ville et l’assurance .

Les billets d’avion internationaux et les transports intérieurs en Chine restant à la charge du participant. Des factures peuvent être émises pour les entreprises sur demande.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à l’atteinte du nombre maximal de participants. Pour rejoindre l’expédition ou recevoir le programme détaillé, il suffit d’écrire à revue.conflits@protonmail.com.