Kim Jong Un supervise de nouveaux essais militaires

Kim Jong Un a supervisé de nouveaux essais d’artillerie et de missiles, présentés par Pyongyang comme des armes « majeures » de son plan militaire quinquennal.

Un lance-roquettes multiple de 240 mm (portée annoncée de 90 km) et des obus de 155 mm à portée étendue ont été évalués — ce qu’un expert sud-coréen qualifie de « démonstration de force » contre la région de Séoul.

Le dirigeant réclame le déploiement rapide de systèmes de frappe à longue portée et réaffirme la « posture offensive » de Pyongyang, sur fond de tensions nucléaires croissantes avec Séoul et Washington.

Jihye Shin, depuis Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des essais de systèmes d’artillerie et de missiles, selon l’agence de presse officielle KCNA, dans ce qu’un observateur a qualifié vendredi de « démonstration de force » à l’encontre de Séoul.

Kim Jong Un a supervisé des essais de systèmes d’armement « majeurs » menés par des instituts de recherche dans le cadre du plan de développement militaire quinquennal du pays, a indiqué KCNA.

Les essais ont permis d’évaluer un lance-roquettes multiple modernisé de 240 millimètres doté d’une portée annoncée de 90 kilomètres, ainsi que des obus de 155 millimètres pour obusier automoteur à portée étendue, selon le média d’État.

Le dirigeant nord-coréen s’est déclaré satisfait des résultats et a affirmé que ces essais démontraient des progrès dans l’amélioration de la puissance de feu le long de la frontière sud, grâce à une plus grande automatisation, une portée accrue et une précision plus élevée.

Kim Jong Un a également réaffirmé que la politique d’autodéfense de Pyongyang ne visait pas seulement à renforcer les capacités défensives, mais aussi à en consolider la dimension offensive afin de dissuader les adversaires.

Une posture offensive mortelle et destructrice.

Il a appelé au déploiement rapide de systèmes de frappe à longue portée modernisés et a souligné que le développement des forces d’artillerie et de missiles du pays restait une priorité dans le cadre d’un plan de défense quinquennal.

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« Anxiété » et « peur »

Yang Moo-jin, ancien président de l’Université d’études nord-coréennes de Séoul, a déclaré à l’AFP que les détails fournis par Pyongyang équivalaient à « une démonstration de force contre la région de la capitale sud-coréenne ».

La Corée du Nord a révélé son intention stratégique en présentant la provocation de l’anxiété et de la peur au sein de la population, par le biais de démonstrations régulières de puissance militaire, comme une forme de dissuasion.

Le pays, isolé sur le plan diplomatique, fait l’objet de multiples séries de sanctions en raison d’un programme nucléaire que ses dirigeants se sont engagés à poursuivre afin de dissuader les États-Unis et la Corée du Sud.

Kim Jong Un a affirmé que l’armée du pays était en train d’« équiper la marine d’armes nucléaires », selon KCNA mercredi, ajoutant vouloir construire des navires militaires de 10 000 tonnes.

Mardi, l’agence avait rapporté des propos du dirigeant nord-coréen selon lesquels les efforts de modernisation militaire menés par la Corée du Sud et les États-Unis poussaient la région « au bord d’une guerre nucléaire ».

Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s’est achevé par un armistice et non par un traité de paix. Elles sont séparées par une zone démilitarisée le long de la frontière.

La Corée du Nord s’est à plusieurs reprises déclarée « État nucléaire irréversible » depuis l’échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation du pays et la levée des sanctions qui le visent.

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