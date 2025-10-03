La Chine « catapulte » sa marine

Pour la première fois, le J-15T, le chasseur furtif J-35 et l’avion de détection avancée KJ-600 ont été lancés et récupérés avec succès grâce aux catapultes électromagnétiques. La Chine a sauté l’étape des « catapultes à vapeur » pour passer directement à la technologie de pointe EMALS (ElectroMagnetic Aircraft Launch System), jusque-là réservée au Ford américain.

Depuis plus de quatre mois, la Chine prépare la mise en service de son troisième porte-avions, le Fujian, doté de catapultes électromagnétiques (EMALS) permettant le décollage et l’atterrissage d’appareils plus lourds et plus rapidement1. Selon Xinhua, les avions J-15T, J-35 et KongJing-600 y ont déjà réussi leurs premiers essais de décollage et d’appontage.

Signification et importance

Avec ce lancement réussi, la Chine se rapproche de l’activation opérationnelle complète du Fujian. Cette avancée pourrait signifier un changement dans l’équilibre des puissances en mer de Chine et au-delà2. Ces tests démontrent la maîtrise complète par la Chine des systèmes de lancement complexes et sa capacité croissante à opérer des équipements de haute technologie.

La mise en service du Fujian, attendue prochainement, marquera l’entrée de la Chine dans le club restreint des nations capables de déployer une force expéditionnaire en haute mer.

Cela signifie3 : des opérations de pont complet désormais atteintes, des frappes furtives + frappes lourdes + alertes avancées tous azimuts désormais intégrées dans un seul groupe aéronaval.

Les experts parlent d’un « saut générationnel », preuve que la Chine maîtrise non seulement l’aviation embarquée, mais aussi les systèmes électriques intégrés qui ouvrent la voie aux technologies futures comme les canons électromagnétiques et les destroyers tout-électriques.

Le Fujian dispose de cinq capacités de combat centrales : surveillance aérienne anticipée, supériorité aérienne, guerre électronique, lutte anti-sous-marine et capacité d’attaque/défense intégrée. Il embarque l’avion de surveillance KJ-600, à longue portée de détection, capable d’assurer une alerte précoce et de guider l’interception et la neutralisation de missiles anti-navires. Le J-35 furtif constitue le cœur de sa force aérienne, complété par le J-15T version catapultée, formant un dispositif de supériorité aérienne à plusieurs niveaux. Le J-15D assurera la guerre électronique, en réalisant des brouillages et des suppressions électromagnétiques. On prévoit aussi l’embarquement d’avions anti-sous-marins (ASM) afin de bâtir un filet de défense ASM.

Le rayon d’action opérationnel du Fujian atteint 2 000 kilomètres, ce qui signifie qu’en prenant le porte-avions comme centre, les navires et aéronefs situés dans un rayon de 2 000 km peuvent être protégés. Il peut se déployer en mouvement et agir au-delà de la deuxième chaîne d’îles, en mer de Chine méridionale, voire dans l’océan Indien, devenant ainsi une « base de sécurité mobile ».

Fujian vs Ford

Le Fujian est le premier porte-avions au monde capable d’appuyer le lancement d’avions de cinquième génération à l’aide de catapultes électromagnétiques. Bien que les États-Unis possèdent le Ford, ce dernier n’est pas en mesure de lancer des F-35C par catapultage électromagnétique. En effet, lors de la conception du Ford, le F-35 n’était pas encore finalisé, de sorte que son intégration n’a pas été prise en compte pour l’embarquement. Actuellement, le F-35 ne peut décoller que depuis des porte-avions équipés de catapultes à vapeur.

Un autre indicateur clé est le taux de pannes. Le Fujian utilise un système d’éjection électromagnétique à courant continu moyenne tension, alors que le Ford utilise un système d’éjection électromagnétique à courant alternatif moyenne tension. Le Ford a longtemps souffert d’un taux de panne élevé : le concept initial prévoyait une panne toutes les 4 166 éjections, mais après de nombreuses modifications, jusqu’à l’année dernière on constatait une panne tous les 614 décollages, et la problématique était encore plus grave pour les appontages — une panne tous les 400 appontages. De plus, le système de contrôle électromagnétique du Ford est centralisé ; si l’un des catapultes tombe en panne, les quatre catapultes peuvent être paralysées, provoquant l’arrêt de la piste de vol.