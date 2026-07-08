La France, usine à footballeurs du monde

À la Coupe du monde 2026, près d’une centaine de joueurs formés en France défendent d’autres couleurs que le bleu.

Derrière cette statistique se dessine une géographie mondiale du talent et la prédominance de l’Europe dans la formation des footballeurs.

Du Brésil à l’Argentine, du Maghreb à l’Égypte, chaque nation révèle son propre modèle — et sa place dans les routes migratoires du ballon rond.

Quatre équipes nationales sorties d’un seul pays

Le chiffre a de quoi surprendre, au point que le chroniqueur de La Presse Jean-François Téotonio confie l’avoir recompté trois fois : quatre-vingt-dix-neuf joueurs nés ou développés en France participent à la Coupe du monde 2026, soit l’équivalent de presque quatre sélections complètes, remplaçants compris. Tous ne portent pas le maillot bleu. On les retrouve dans une dizaine d’autres équipes, et pas seulement comme troisièmes gardiens.

Les exemples cités par le quotidien montréalais parlent d’eux-mêmes. Le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a grandi en Lorraine ; Yoane Wissa, premier buteur de l’histoire de la République démocratique du Congo en Coupe du monde, est né au sud de Paris ; Ayyoub Bouaddi, révélation marocaine du tournoi, était encore capitaine des Espoirs français trois mois avant la compétition. À elle seule, l’Algérie aligne treize joueurs nés ou développés en France. Et lors d’un France-Sénégal de préparation, le même journaliste en a dénombré trente-trois sur les deux feuilles de match réunies.

À lire également : Football : une géographie mondiale concentrée

Pourquoi la France produit-elle tant ? La réponse est structurelle. L’Île-de-France constitue, avec l’État de São Paulo au Brésil, l’un des deux plus grands viviers de talents de la planète foot. La densité démographique y crée une pression telle que, faute de grands terrains pour tous, les jeunes se sont rabattus sur le football à cinq, sur des surfaces réduites qui forgent une technique de l’espace confiné. Autour de Paris, une vingtaine de clubs formateurs se sont multipliés, dont le rôle, souligne l’enquête de La Presse, dépasse le sport : ils assurent le lien social dans des quartiers où ils connaissent mieux que quiconque la population locale.

Le décompte des quatre-vingt-dix-neuf joueurs est établi par Jean-François Téotonio, « Pourquoi y a-t-il tant de bons joueurs français ? », La Presse, 26 juin 2026.

L’Europe, atelier de finition du talent mondial

La France n’est pas seule. Elle est le cas le plus spectaculaire d’un phénomène continental : l’Europe est devenue l’atelier où se polit le talent du monde entier. Les grandes académies anglaises, espagnoles, allemandes, italiennes et portugaises captent, dès l’adolescence parfois, les meilleurs éléments d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’ailleurs, et leur ajoutent ce que le don brut ne donne pas : l’intelligence tactique, la discipline collective, la culture du haut niveau au quotidien.

Cette division du travail footballistique dessine une hiérarchie mondiale. Certains pays créent le joueur, d’autres le perfectionnent. Et la ligne de partage passe souvent par l’âge auquel un talent quitte son continent d’origine.

Les grands pays formateurs de la Coupe du monde 2026

Le classement établi par l’institut de données Opta, repris par La Presse, mesure le nombre de joueurs nés ou formés dans chaque pays, toutes sélections confondues. La France y occupe la première place, très loin devant les autres nations européennes — un écart qui dit à lui seul la singularité de son rôle de vivier mondial.

Pays Joueurs nés ou formés France 99 Pays-Bas 67 Allemagne 50 Angleterre 49 Belgique 36 Espagne 36 Suède 36

Source : Opta, cité par La Presse, « Pourquoi y a-t-il tant de bons joueurs français ? », 26 juin 2026.

L’écart est vertigineux : la France devance les Pays-Bas de plus de trente joueurs et double presque les nations qui la suivent, Espagne et Suède comprises. Là où ses voisines forment de solides contingents, elle produit à elle seule de quoi peupler quatre sélections — preuve que sa domination n’est pas de degré, mais de nature.

Le paradoxe brésilien : produire des joueurs, plus une équipe

Le Brésil offre l’exemple le plus troublant. São Paulo reste l’égal de l’Île-de-France comme fabrique de talents, et pourtant la Seleção ne gagne plus depuis 2002, éliminée sans ménagement de Mondial en Mondial. Le vivier n’est pas tari — Vinícius, Rodrygo, Raphinha en témoignent. La cause du déclin est ailleurs.

Elle tient d’abord à l’exode précoce des meilleurs, désormais formés tactiquement dans les académies européennes plutôt qu’au pays, ce qui dilue le style collectif brésilien. Elle tient aussi au recul du football de rue, la várzea des terrains vagues et des plages où se forgeait la technique hors norme d’un Ronaldinho, aujourd’hui victime de l’urbanisation et des écrans. Elle tient enfin à l’européanisation tactique du jeu mondial, qui a rattrapé puis dépassé l’avantage technique brésilien, et aux défaillances chroniques de gouvernance de la Confédération brésilienne — au point que le pays a fini par confier sa sélection à un technicien italien. Le Brésil continue de produire des individualités d’exception ; il a cessé de produire une équipe.

Le contre-modèle argentin : former chez soi, exporter adulte

L’Argentine, championne du monde en 2022, éclaire le paradoxe par contraste. Elle subit le même exode et la même européanisation, mais elle a mieux résisté, et l’examen de son effectif en donne la raison. À de rares exceptions près, ses joueurs sont formés en Argentine jusqu’à l’âge adulte, dans les grands clubs de Buenos Aires et de Rosario — River Plate et Boca Juniors en tête —, y remportent des titres, puis ne partent en Europe qu’à vingt ou vingt-deux ans, déjà constitués.

Julián Álvarez incarne ce schéma : formé à River Plate, champion et meilleur buteur du championnat argentin, sacré meilleur footballeur sud-américain avant de rejoindre Manchester City à vingt-deux ans. Son coéquipier Enzo Fernández, arrivé à River à cinq ans, n’a traversé l’Atlantique qu’à vingt et un. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes : toute la colonne vertébrale du sacre 2022 a été façonnée au pays avant l’export.

Lionel Messi, parti à Barcelone à treize ans, fait figure d’exception et non de règle. On lui prête volontiers une dette envers l’Espagne ; mais l’essentiel de sa fabrication technique, le dribble, la conduite de balle, l’instinct du potrero, était acquis avant son départ de Rosario. Barcelone a hérité d’un prodige déjà constitué et lui a appris à mettre son génie au service d’un collectif. L’Argentine a formé le joueur ; l’Espagne a formé le footballeur. Que la sélection championne du monde soit à ce point argentine de formation dit assez la vitalité de ses académies.

Maghreb et Égypte : deux Afriques du football

C’est en Afrique que la géographie de la formation se lit avec le plus de netteté, à travers deux modèles opposés.

D’un côté, le Maghreb francophone, dont les sélections puisent massivement dans la diaspora formée en France. Les treize joueurs algériens nés ou développés dans l’Hexagone en sont l’illustration : Rayan Aït-Nouri, Amine Gouiri, Houssem Aouar et tant d’autres sont des produits des centres français, que la binationalité conduit vers Alger. Le Maroc et la Tunisie suivent la même logique. Ces équipes sont, pour une large part, formées ailleurs que chez elles.

De l’autre côté, l’Égypte offre le contre-modèle le plus pur du tournoi. Sa sélection est très majoritairement formée au pays, dans le duopole des deux grands clubs du Caire, Al Ahly et Zamalek, véritables académies nationales. Le championnat égyptien y est fortement représenté, plusieurs joueurs évoluant encore sur place, situation impensable pour les sélections maghrébines, presque entièrement expatriées. Le capitaine Mohamed Salah lui-même est un pur produit égyptien, révélé au Caire avant de ne partir pour Bâle qu’à vingt ans. La diaspora euro-formée y reste marginale.

Deux rapports opposés entre football, migration et construction nationale se donnent ainsi à voir. Le Maghreb francophone récolte les fruits d’une formation française et d’une histoire migratoire ; l’Égypte forme ses joueurs chez elle et n’exporte que ses meilleurs éléments, une fois mûrs.

Le ballon comme carte du monde

Ce que révèle la Coupe du monde 2026 dépasse le sport. La carte de la formation footballistique est une carte de puissance éducative et sportive, de flux migratoires et d’héritages coloniaux. La France y apparaît comme une usine à talents qui forme aussi, sans toujours en récolter les fruits, les adversaires de ses propres Bleus. Le Brésil, comme un géant qui produit sans plus assembler. L’Argentine, comme un pays qui a su garder la maîtrise de sa fabrique. Et l’Afrique, comme un continent traversé par deux modèles inconciliables — l’un tourné vers le Nord, l’autre replié sur ses propres forces. Le ballon rond, une fois encore, dessine la géopolitique en creux.