La Géorgie dans la tourmente politique. Entretien avec Victor Kipiani

La Géorgie connait de nombreuses manifestations et affrontements politiques qui menace la stabilité de cet État du Caucase. Entretien avec Victor Kipiani.

Victor Kipiani est analyste géopolitique. Il dirige le think thank Geocase.

Entretien paru sur Geopolitika. Traduction de Conflits.

Alors, que pensez-vous de la dernière déclaration du parti au pouvoir sur l’interdiction du principal parti d’opposition ?

Ce qui se passe autour de moi n’est vraiment pas encourageant. Nous sommes comme dans un film à grand succès. Je tire des conclusions très sombres, franchement, car la Géorgie se dirige vers quelque chose que nous n’aurions jamais pu imaginer. Et cela se produit régulièrement.

Je ne sais pas exactement si la Géorgie ressemblera dans un avenir proche au modèle azerbaïdjanais, au modèle biélorusse ou à un autre modèle, comme celui du Myanmar. Mais nous avons perdu notre terrain et l’image de marque que nous avions autrefois.

Mais surtout, la situation interne en Géorgie est vraiment très inquiétante, car les activités politiques et les partis politiques seront tués par ces introductions dans la loi. Il en va de même pour les médias et les ONG.

Je veux dire que le changement est total, franchement. C’est une attaque à grande échelle contre les derniers vestiges de la démocratie et de la liberté d’expression ici en Géorgie et c’est extrêmement inquiétant. Je le pense vraiment, je n’exagère pas.

Donc, vous pensez qu’ils vont réussir avec le décret ?

C’est une question à laquelle il est très difficile de répondre. J’aimerais pouvoir être plus précis ou plus exact dans ma réponse, mais il y a encore beaucoup d’incertitude. Et ce qui est plus ambigu, c’est que le paysage international joue également beaucoup en faveur de ce qui se passe au niveau national, comme vous pouvez l’imaginer.

En raison de toutes les ouvertures géopolitiques de Trump et de ce qui se passe dans le camp occidental, c’est vraiment encourageant pour certaines forces anti-occidentales sur le terrain ici en Géorgie, mais aussi très décourageant pour les pro-occidentaux comme moi.

Alors, qu’en est-il de votre groupe de réflexion et de toutes les personnes qui en font partie ? Vous êtes pro-occidental et critique envers le gouvernement ou le parti au pouvoir, alors vous permettront-ils de continuer comme avant ?

C’est une question hypothétique à laquelle il est difficile de répondre, mais pour l’instant, nous continuons comme avant. Nous n’avons pas encore été pris pour cible, et j’espère que nous ne le serons pas, mais on ne sait jamais.

Vous savez, chaque fois que nous atteignons un certain niveau ou seuil d’escalade, nous pensons que plus rien ne nous surprendrait et qu’il n’y aurait plus rien à suivre. Mais chaque fois que nous atteignons un nouveau seuil et que quelque chose de nouveau se produit, le processus qui a été lancé se poursuit, à moins que quelque chose ne l’arrête. Et il ne s’arrêtera pas de lui-même. C’est la logique.

Qu’en est-il de toutes ces manifestations, de ces gens qui descendent dans la rue, est-ce que ça s’est calmé ?

C’est un mouvement de flux et de reflux car il y a eu des répercussions et des poursuites assez importantes, avec de nombreuses arrestations sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces. En outre, ils utilisent habilement différents outils – comme les kompromats, ou les amendes excessives, etc. – pour contrôler la situation.

Nous ne sommes pas encore dans une autocratie, mais nous nous en rapprochons. Espérons que nous n’y arriverons pas, et je compte toujours beaucoup sur la société ici sur le terrain pour lutter contre cette évolution. Mais aussi, quand on parle de la société géorgienne, en particulier du paysage politique, l’opposition est très fragmentée et désorientée, avec un manque de capital social. C’est un problème majeur pour nous.