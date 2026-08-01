La guerre de Sept Ans, première guerre mondiale de l’histoire

Premier épisode de notre série d’été « La guerre de Sept Ans, la première guerre-monde ». Avant 1914, un conflit a déjà embrasé la planète entière et redessiné la carte du monde — et nous l’avons oublié.

De 1756 à 1763, sur cinq continents et toutes les mers, presque toutes les grandes puissances s’affrontent dans un même conflit.

Pour comprendre le monde moderne, il faut revenir à cette matrice oubliée — et à l’incroyable « renversement des alliances » qui en fut le prélude.

Nous croyons savoir quand a eu lieu la première guerre mondiale : en 1914. Et si nous nous trompions de cent cinquante ans ? Bien avant les tranchées de la Somme, un conflit a déjà mis aux prises la quasi-totalité des grandes puissances de l’époque, sur cinq continents et sur tous les océans du globe. De l’Amérique du Nord à l’Inde, des plaines d’Allemagne aux Antilles, des Philippines aux côtes africaines, la guerre de Sept Ans fut, par son ampleur géographique et ses enjeux planétaires, la première véritable guerre-monde. Et c’est l’une des grandes oubliées de la mémoire française. Cette série voudrait réparer cet oubli.

Une guerre sur toute la planète

Qu’est-ce qui fait d’un conflit une « guerre mondiale » ? L’étendue des théâtres, la multiplicité des belligérants, et des enjeux qui dépassent une simple querelle régionale pour engager l’équilibre du monde. À cette aune, la guerre de Sept Ans coche toutes les cases, et bien avant 1914.

Les combats se déroulent simultanément sur des théâtres séparés par des milliers de kilomètres. En Europe centrale, la Prusse de Frédéric II affronte une coalition de l’Autriche, de la France, de la Russie et de la Suède. En Amérique du Nord, Français et Britanniques se disputent le Canada et la vallée de l’Ohio — un affrontement qui avait d’ailleurs commencé dès 1754, avant la guerre européenne. En Inde, les deux Compagnies des Indes, française et britannique, se livrent une lutte à mort pour le contrôle du sous-continent. Dans les Antilles, on se dispute les îles à sucre, alors plus précieuses que des provinces entières. On se bat jusqu’aux Philippines, où les Britanniques s’emparent de Manille, et sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest, où ils prennent les comptoirs français du Sénégal.

Jamais auparavant un conflit n’avait embrasé autant de régions du globe en même temps. Pour la première fois, une guerre se jouait à l’échelle de la planète, reliée par les routes maritimes que les puissances européennes avaient ouvertes au cours des deux siècles précédents.

Pour la première fois, une guerre se jouait à l’échelle de la planète entière, du Canada aux Philippines, de l’Allemagne au Sénégal.

Le renversement des alliances

Le prélude de cette guerre fut l’un des plus spectaculaires bouleversements diplomatiques de l’histoire européenne, resté célèbre sous le nom de « renversement des alliances ». Pendant deux siècles et demi, une constante avait structuré la politique du continent : l’antagonisme entre la France des Bourbons et l’Autriche des Habsbourg, ennemies héréditaires depuis Charles Quint et François Iᵉʳ.

Or, en 1756, cette inimitié séculaire vole en éclats. Inquiète de la montée de la Prusse et manœuvrée par la diplomatie autrichienne — notamment par le chancelier Kaunitz —, la France de Louis XV s’allie à son ennemie de toujours, l’Autriche de Marie-Thérèse. En miroir, la Prusse de Frédéric II se rapproche de l’Angleterre. Les camps se trouvent ainsi inversés : la France et l’Autriche d’un côté, la Prusse et l’Angleterre de l’autre, rejointes par la Russie et la Suède dans la coalition antiprussienne. Ce chassé-croisé diplomatique, scellé par les traités de Westminster et de Versailles, redistribue toutes les cartes du jeu européen.

Ce renversement n’était pas qu’une habileté de cabinet. Il révélait une mutation profonde : la vieille rivalité franco-autrichienne, héritée des guerres de religion et de la lutte pour l’hégémonie continentale, cédait la place à de nouveaux antagonismes — celui de la France et de l’Angleterre pour l’empire du monde, celui de la Prusse et de l’Autriche pour la primauté en Allemagne.

Deux guerres en une

Car il faut comprendre que la guerre de Sept Ans fut, en réalité, deux conflits imbriqués. Sur le continent européen se jouait une guerre classique pour l’équilibre des puissances, centrée sur le sort de la Prusse et de la Silésie. Mais sur les mers et dans les colonies se jouait une tout autre partie : le duel entre la France et l’Angleterre pour la suprématie maritime, commerciale et coloniale — l’enjeu, en somme, de savoir qui dominerait le monde au-delà de l’Europe.

Cette dualité explique la complexité du conflit et la diversité de ses théâtres. La France, puissance à la fois continentale et maritime, fut contrainte de mener les deux guerres à la fois — et c’est précisément ce qui causa sa perte, comme nous le verrons. L’Angleterre, elle, fit très tôt un choix stratégique décisif, sur lequel nous reviendrons dans le prochain épisode : concentrer ses efforts là où se jouait l’avenir.

La matrice d’un monde nouveau

Pourquoi cette guerre mérite-t-elle qu’on la redécouvre ? Parce qu’elle a redessiné la carte du monde et préparé les bouleversements du demi-siècle suivant. À son issue, en 1763, la France aura perdu le Canada et l’Inde, l’Angleterre sera devenue la première puissance maritime et coloniale de la planète, et la Prusse se sera hissée au rang de grande puissance, posant l’une des premières pierres de l’Allemagne future.

Mais l’effet le plus paradoxal est ailleurs. La défaite humiliante de la France appellera une revanche, qui prendra la forme du soutien décisif à l’indépendance américaine quinze ans plus tard. Et la dette colossale accumulée par l’Angleterre pour financer cette guerre la poussera à taxer ses colonies d’Amérique — déclenchant la révolte qui aboutira aux États-Unis. La guerre de Sept Ans porte ainsi en germe la Révolution américaine, et, par ricochet, une partie des bouleversements qui suivront. C’est en ce sens qu’elle est une matrice : le moment où s’esquisse le monde moderne.

Voilà le voyage que nous vous proposons cet été : retrouver, théâtre après théâtre, cette première guerre-monde que nous avons eu tort d’oublier. Nous commencerons par le cœur de l’affrontement — le duel franco-anglais pour la maîtrise des mers et des colonies.

Prochain épisode : le duel franco-anglais pour le monde.