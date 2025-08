La Ligue arabe appelle le Hamas à déposer les armes  

À l’occasion d’une déclaration commune en date du mardi 29 juillet, les 22 membres de la Ligue arabe ont affiché leur soutien « à une résolution juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien sur la base de la mise en œuvre de la solution à deux États » tout en condamnant les attaques terroristes du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas, ce qui constitue une première historique, et en demandant au mouvement de déposer les armes et de libérer les otages encore détenus dans l’enclave palestinienne.

Une déclaration historique

La déclaration, faite à l’occasion de la conférence des Nations unies sur la solution à deux États et également signée par l’Union européenne et 17 autres pays, précise que « dans l’optique de la fin de la guerre à Gaza, le Hamas doit mettre un terme à son contrôle de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne »[1]. Comme l’a souligné Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, il s’agit d’une prise de position « historique et inédite » par laquelle les pays arabes concernés ont pour la première fois condamné le Hamas et « appelé à son désarmement ainsi qu’à son exclusion de toute forme de participation à la gouvernance de la Palestine »[2].

La « déclaration de New York », préparée par la France et l’Arabie Saoudite et publiée sur le site du Times of Israel[3] s’accompagne d’un plan constitué de plusieurs phases visant à mettre un terme au conflit qui sévit dans l’enclave et à constituer un État palestinien indépendant et démilitarisé. Le document évoque également la possibilité de procéder au déploiement de forces étrangères afin de pacifier la situation dans la bande de Gaza. Cette intervention, qui répondrait à un souhait préalablement formulé par l’Autorité palestinienne, prendrait la forme d’une « mission internationale temporaire de stabilisation sous l’égide des Nations unies ».

Quel impact sur la situation à Gaza ?

Il reste néanmoins à savoir quelles seront les conséquences concrètes de cette déclaration sur la guerre opposant Israël au Hamas. Israël, tout comme les États-Unis, juge la tenue de cette conférence prématurée et estime que les conditions ne sont pas réunies pour l’établissement d’une État palestinien. Alors que Benyamin Nétanyahou avait indiqué que la reconnaissance d’un État palestinien dans le contexte actuel était incompatible avec la sécurité d’Israël, son ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, prévenait que son pays ne céderait pas à « cette campagne de pression internationale » et qu’« établir un État palestinien aujourd’hui revient à accorder un État au Hamas. Un État jihadiste », avant de conclure : « Cela n’arrivera pas »[4].

La communauté internationale guettait également la réaction du Hamas à cette déclaration. Celui-ci est, dans un premier temps, resté relativement vague en affirmant que « tout effort international soutenant le peuple palestinien et leurs droits légitimes est apprécié et bienvenu » sans se prononcer sur la question du dépôt des armes, se contentant de déclarer que « la situation palestinienne est une affaire interne qui concerne notre peuple »[5].

Cité par le Jérusalem Post ce jeudi, le Hamas ne semble toutefois pas prêt à déposer les armes et indique que les combats ne cesseront que lorsque « l’occupation » sera terminée et qu’un État indépendant et souverain, avec la ville de Jérusalem comme capitale, sera établi[6].

