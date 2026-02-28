Conflits, revue de géopolitique
L’Iran frappe la marine américaine à Bahreïn et des bases au Qatar et aux Émirats

28 février 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Un projectile entrant explose au-dessus de l'eau alors qu'Israël déclenche une alerte nationale à la suite de ses frappes contre l'Iran, dans la baie de Haïfa, au nord d'Israël, le samedi 28 février 2026. (AP Photo/Leo Correa)

Conflits armés, Escalade en Iran, Moyen-Orient

  • Les Gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué samedi des frappes par missiles et drones contre la Cinquième flotte américaine à Bahreïn, ainsi que contre des bases au Qatar et aux Émirats arabes unis.

  • Téhéran dit avoir également visé des cibles en Israël.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé samedi avoir ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine stationnée à Bahreïn, l’État du Golfe ayant auparavant annoncé que la base avait été touchée par une attaque de missiles.

Lire aussi : La présence militaire américaine au Moyen-Orient

« Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l’US Navy à Bahreïn, ainsi que d’autres bases américaines au Qatar et aux Émirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au cœur des territoires occupés », a écrit l’armée idéologique de la République islamique d’Iran dans un communiqué diffusé par l’agence de presse Tasnim.

Lire aussi : Iran : L’Amérique veut renverser le régime. Discours de Donald Trump

À propos de l’auteur
Revue Conflits avec AFP

Revue Conflits avec AFP