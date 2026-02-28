L’Iran frappe la marine américaine à Bahreïn et des bases au Qatar et aux Émirats

-
Les Gardiens de la révolution iraniens ont revendiqué samedi des frappes par missiles et drones contre la Cinquième flotte américaine à Bahreïn, ainsi que contre des bases au Qatar et aux Émirats arabes unis.
Téhéran dit avoir également visé des cibles en Israël.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé samedi avoir ciblé la Cinquième flotte de la marine américaine stationnée à Bahreïn, l’État du Golfe ayant auparavant annoncé que la base avait été touchée par une attaque de missiles.
« Les missiles et les drones du Corps des Gardiens de la Révolution islamique ont frappé le quartier général de la Cinquième flotte de l’US Navy à Bahreïn, ainsi que d’autres bases américaines au Qatar et aux Émirats arabes unis, et des centres militaires et de sécurité situés au cœur des territoires occupés », a écrit l’armée idéologique de la République islamique d’Iran dans un communiqué diffusé par l’agence de presse Tasnim.
