La Mauritanie au centre de la francophonie

L’Organisation internationale de la Francophonie s’apprête à élire son secrétaire général dans un contexte de fortes turbulences entre la France et ses anciennes colonies — la langue française restant le lien le moins contesté entre les peuples.

Face à la secrétaire générale sortante Louise Mushikiwabo, la candidature mauritanienne du Dr Coumba Bâ représente une neutralité stratégique indispensable à la tête d’une organisation traversée par des tensions régionales.

Membre fondateur de l’OIF n’ayant jamais occupé le poste, la Mauritanie incarne un compromis géographique et culturel à la charnière des deux Afriques — une alternance porteuse de sens.

Un article de Jemal Taleb, avocat au Barreau de Paris

« Dans les décombres de la colonisation, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. » — Léopold Sédar Senghor

Cette citation est de Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, cocréateur de la négritude et du concept de la francophonie. Il est intéressant de voir que ce concept n’a pas été inventé par la France, mais par des personnalités issues de l’empire colonial français. Et la citation du poète président vient expliquer la place que cette langue occupe dans la culture et le vécu de ceux qui la partagent en héritage. Aujourd’hui, les relations entre la France et ses anciennes colonies traversent une zone de fortes turbulences. Et la langue française reste le lien le plus fort entre les peuples, l’héritage partagé le moins contesté, renforçant ainsi le constat prophétique de Senghor.

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L’alternance, une chance pour l’Afrique

L’Organisation internationale de la Francophonie va bientôt élire son secrétaire général. Face à la tenante du titre, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, on retrouve d’autres postulants africains — le Congo et la Mauritanie. Peut-être pourrions-nous alléguer une règle non écrite mais dont l’usage tend à s’institutionnaliser dans les démocraties, celle de la limitation de mandats, pour solliciter le retrait de la candidate sortante. Mais nous pensons surtout que l’idée d’une alternance objective — une alternance des braves — serait une chance pour la candidature africaine, face aux autres prétendants. Ainsi, on considérerait que l’Afrique centrale sortante — le Rwanda et le Congo — pourrait apporter son soutien à la candidature mauritanienne.

Nous pensons surtout que la candidature de la Mauritanie est vraiment porteuse de sens. Ce pays, qui n’a jamais occupé le poste de secrétaire général de l’OIF, en est un membre fondateur. Sa position géographique et culturelle à la charnière des deux Afriques, septentrionale et subsaharienne, en fait un compromis séduisant. Enfin, la personnalité de la candidate viendrait, n’en doutons point, rassurer tout le monde sur sa capacité à représenter toute l’Afrique, autant symboliquement qu’efficacement.

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Le profil de Coumba Bâ : neutralité stratégique et vision

Docteur Coumba Bâ, quinquagénaire pimpante, est ministre conseillère auprès de la présidence de la République et l’actuelle envoyée spéciale de son pays auprès de la Francophonie. Elle connaît donc l’auguste maison. Cette chirurgienne-dentiste qui a commencé sa carrière en clinique puis dans les instances étatiques de coordination affiche des états de service qui confirment ses capacités managériales, une maîtrise absolue des rouages exécutifs, une connaissance approfondie des mécanismes décisionnels au plus haut niveau, une grande aisance dans les milieux nationaux et internationaux. Elle a occupé les portefeuilles ministériels de la fonction publique, des affaires africaines, de la jeunesse et de la modernisation administrative.

Mais il convient de le dire et de le redire : l’OIF navigue dans un contexte marqué par des tensions régionales au sein de l’espace francophone. Dès lors, le profil de Madame Bâ représente une neutralité stratégique indispensable à la tête de l’organisation. Les nombreuses missions diplomatiques sensibles qui lui ont été confiées par la présidence de son pays attestent de son sens de la négociation, de sa capacité à évoluer dans des environnements délicats, et à défier les paris les plus osés.

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Un manifeste pour un cap nouveau

Et pour conclure, la lecture de son manifeste est édifiante, qui reflète autant la détermination que la clarté et l’efficacité de sa vision pour l’OIF. Elle propose un projet d’équilibre dans une situation géopolitique dont on pense qu’elle en manque ; un projet d’audace dans un monde parfois attentiste ; un projet d’avenir dans un univers francophone en pleine, selon les mots d’Aimé Césaire, l’ami de Senghor :

« Tumultueuse péripétie, avec ses bourrelets et ses nodules. »

Un espace francophone en quête d’un cap consensuel mais aussi chargé d’une grande et neuve vision pour cette belle fraternité culturelle.