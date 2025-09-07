La Seine : ses trésors cachés

La Seine : Vikings, impressionnistes, méandres et Paris. Balade au fil de ce fleuve emblématique de la France et découverte de ses trésors cachés

La Seine prend naissance en Bourgogne. Si elle est mondialement connue pour traverser Paris, son histoire commence bien en amont, dans un site chargé de légendes et d’histoire.

Où se situent les sources de la Seine ?

Les sources de la Seine se trouvent sur le plateau de Langres, plus précisément sur la commune de Source-Seine, dans le département de la Côte-d’Or, à environ 30 km au nord-ouest de Dijon. Le site est situé à une altitude de 446 mètres.

Plusieurs petites résurgences souterraines y forment un ruisseau naissant, considéré comme le début du fleuve. Le point le plus emblématique est la source principale, aménagée au XIXe siècle dans un parc classé, entourée de pierres, de statues et de vestiges gallo-romains.

Le terrain sur lequel jaillit la Seine a été acquis par la Ville de Paris en 1864, qui l’a aménagé en parc public. L’endroit est décoré de statues, de bassins et d’un temple en ruine dédié à une divinité ancienne : Sequana, déesse gauloise de la Seine.

Des fouilles ont mis au jour des offrandes votives (figurines, bijoux, objets de culte), montrant que la source était un lieu sacré dès l’époque gallo-romaine. La Seine n’était pas seulement un cours d’eau, mais un symbole spirituel.

La déesse Sequana

Dans la mythologie gauloise, Sequana est la nymphe ou la déesse protectrice de la Seine. Elle est représentée sous la forme d’une femme naviguant sur une barque en forme de canard.

Caractéristiques hydrologiques

La source de la Seine ne forme pas immédiatement un grand cours d’eau. Elle commence comme un petit ruisseau, qui prend progressivement de l’importance en recevant des affluents au fil de son parcours.

Longueur totale du fleuve : 777 kilomètres

Débit moyen à Paris : environ 500 m³/s

Le Zouave du pont de l’Alma : sentinelle de la Seine

Cette statue militaire, souvent ignorée des touristes pressés, joue depuis plus d’un siècle un rôle inattendu : celui de baromètre des crues de la Seine.

Une statue militaire sur un pont impérial

Le pont de l’Alma, inauguré en 1856 par Napoléon III, tire son nom de la bataille de l’Alma, victoire franco-britannique contre les Russes en 1854 lors de la guerre de Crimée. Pour célébrer cette victoire, le pont fut orné de quatre statues de soldats représentant les corps d’armée français : un zouave, un artilleur, un grenadier et un chasseur à pied.

Parmi eux, le Zouave, sculpté par Georges Diebolt, est le seul à avoir été conservé sur le pont d’origine. Les autres ont été retirés lors de la reconstruction du pont en 1970.

Qu’est-ce qu’un Zouave ?

Les zouaves étaient des soldats de l’infanterie légère, appartenant aux armées françaises coloniales, notamment en Algérie. Connus pour leur bravoure et leur uniforme reconnaissable (pantalon bouffant, chéchia, gilet), ils ont marqué l’imaginaire collectif au XIXe siècle. La statue du Zouave représente un soldat debout, appuyé sur son fusil, regardant la Seine d’un air grave.

Le rôle inattendu du Zouave : jauge des crues

Au fil du temps, le Zouave est devenu un repère populaire pour mesurer le niveau de la Seine. Les Parisiens y jettent un œil lors de fortes pluies ou de débordements :

Pieds mouillés : niveau élevé, mais pas alarmant

À mi-cuisses : les berges sont inondées

À la taille ou plus haut : la navigation fluviale est stoppée, certains tunnels sont fermés.

Lors de la crue historique de 1910, l’eau est montée jusqu’aux épaules du Zouave. Ce repère officieux, bien que non utilisé par les autorités (qui s’appuient sur des stations de mesure), reste un symbole visuel fort pour les Parisiens.

Le Zouave déplacé

En 1970, le pont de l’Alma a été reconstruit. À cette occasion, le Zouave a été déplacé sur une pile côté rive droite. Il ne se trouve donc plus exactement à l’endroit d’origine, ce qui a modifié légèrement son rôle indicateur, mais il reste une référence populaire.

Château Gaillard : la forteresse audacieuse de Richard Cœur de Lion

Perché au-dessus des méandres de la Seine, Château Gaillard domine la vallée des Andelys, en Normandie. Véritable prouesse d’architecture militaire médiévale, ce château fort est intimement lié à la figure de Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie. À la fois symbole de puissance et témoin des luttes franco-anglaises, Château Gaillard incarne une page majeure de l’histoire de France et d’Angleterre.

Une construction rapide et stratégique

En 1196, en pleine guerre contre le roi de France Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion décide de bâtir une forteresse imprenable pour protéger la Normandie et contrôler le passage sur la Seine. Le choix du site est stratégique : un éperon rocheux dominant le fleuve, à proximité des routes commerciales entre Rouen et Paris.

Malgré le terrain escarpé, la construction ne prend que deux ans – une prouesse pour l’époque. Richard aurait déclaré fièrement :

« Qu’elle est gaillarde, ma forteresse ! »

D’où son nom : Château Gaillard, autrement dit « château hardi ».

Un chef-d’œuvre d’architecture militaire

Château Gaillard est considéré comme l’un des premiers exemples de l’architecture militaire de transition entre le roman et le gothique. Il se compose de trois enceintes successives :

La basse-cour : pour loger les troupes et les vivres

La cour intermédiaire : protégée par des remparts polygonaux

La haute cour : avec le donjon, cœur défensif du château

L’ensemble était entouré de fossés taillés dans la roche, de pont-levis et de tours circulaires aux murs épais. Richard y introduit des innovations défensives comme les archères croisées et les murs en glacis.

La chute du château

Après la mort de Richard en 1199, son frère Jean sans Terre peine à conserver le duché de Normandie. En 1203, Philippe Auguste met le siège devant Château Gaillard. Le siège dure plusieurs mois : malgré la solidité du château, la garnison finit par céder en mars 1204. Cette chute marque le début de la reconquête de la Normandie par la France.

Un rôle prolongé dans l’histoire

Après son annexion, le château est entretenu par les rois de France. Il sert de prison au Moyen Âge, et reste un point militaire stratégique jusqu’au XVIe siècle. Henri IV ordonne finalement son démantèlement partiel, mais une grande partie de ses ruines subsiste aujourd’hui.

Le trafic fluvial sur la Seine : un fleuve au cœur de la logistique française

La Seine est aussi un axe majeur de transport fluvial en France. Reliant la capitale à la mer, elle constitue un corridor logistique vital pour l’économie de la région parisienne et du nord-ouest de la France. Entre péniches, barges de fret, et bateaux de croisière, la Seine accueille un trafic dense et diversifié.

Un fleuve navigable et stratégique

La Seine est navigable sur environ 570 km, depuis Marcilly-sur-Seine (dans l’Aube) jusqu’au port du Havre, en passant par des villes comme Paris, Rouen et Honfleur. Grâce à un réseau d’écluses, de canaux et de barrages, elle peut accueillir des bateaux de grande capacité tout au long de l’année.

Le trafic fluvial sur la Seine est géré et encadré principalement par Voies Navigables de France (VNF), qui assure l’entretien, la signalisation et la sécurité du fleuve.

Un axe économique majeur

Transport de marchandises

Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de marchandises transitent par la Seine. On y transporte notamment :

Des matériaux de construction (graviers, sable, béton)

Des produits agricoles

Des conteneurs entre les ports de Gennevilliers, Rouen et Le Havre

Des produits pétroliers ou chimiques

Les grands ports fluviaux

Port de Gennevilliers : 1er port fluvial d’Île-de-France, il est un véritable hub multimodal (fleuve-rail-route).

Port de Rouen : important port céréalier et industriel.

Port du Havre (HAROPA) : point de jonction entre navigation fluviale et maritime.

Le groupement HAROPA Port (Le Havre – Rouen – Paris) gère cet ensemble portuaire stratégique, qui représente un axe Seine intégré de logistique internationale.

Un trafic touristique en plein essor

La Seine est également très fréquentée par le trafic fluvial touristique :

Bateaux-mouches à Paris, véritables icônes de la capitale

Croisières fluviales de plusieurs jours entre Paris, Honfleur et Rouen

Plaisance fluviale : de nombreux particuliers utilisent la Seine pour naviguer en bateau de loisirs

Ce trafic génère une activité économique importante dans les domaines du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie.

Les enjeux environnementaux et d’avenir

Le développement du transport fluvial sur la Seine s’inscrit dans une stratégie plus large de transition écologique et de logistique durable. Plusieurs projets sont en cours :

Le canal Seine-Nord Europe : une future liaison avec le réseau fluvial du nord de l’Europe

L’automatisation et la numérisation des ports